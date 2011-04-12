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//Здоровье

Ягоды черники могут быть прекрасным средством борьбы с лишним весом

12 апреля 2011, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ягоды черники помогут похудеть желающим, - таковы выводы недавнего исследования, проведенного американскими учеными.

По данным ученых, специфические полифенолы ягод черники способны избавить от метаболического синдрома, кроме того, они расщепляют жировые клетки и выводят их из организма человека.

Ученым удалось проследить этот процесс на молекулярном уровне и получить неопровержимые доказательства.

Отметим, что испытания проводились пока только на мышах, однако вне зависимости от дозы черничных «лекарств», у всех грызунов ученые отметили уменьшение количества жировой ткани. При небольшой доле черники в дневном рационе — количество липидов в организме за несколько недель уменьшилось на 27%, при более значительных количествах — количество жировых клеток сокращалось до 73%.

Ученые теперь определят, какая именно доза ягод черники будет эффективна в терапии ожирения у людей.

ЕП

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