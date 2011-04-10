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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Здоровье
10 апреля 2011, 11:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Премьер-министру России Владимиру Путину врачи петербургского центра репродуктивной медицины напомнили, что он заявлял о необходимости увеличения демографии в России и подарили галстук в виде сперматозоида.
Вместе с комиссией Путин посещал клинику в субботу.
Среди услуг медучреждения, которое в год принимает 10 тысяч пациентов, ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение – в народе называемое дети из пробирки.
Когда премьер шел по коридору, врачи открыли дверь кладовки. В нем в двух емкостях, похожих на большие огнетушители, хранились эмбрионы и замороженная сперма.
- Видел банки? - обратился премьер к полпреду президента в СЗФО Илье Клебанову.
- Вот такой объем! - развел руками Путин. - Кого же они на работу набирают?
Уже на выходе из клиники врачи преподнесли премьеру небольшой подарок – закрытый конверт.
- Здесь галстук в виде сперматозоида, - улыбнулись они.
Премьер признался, что пока не представляет, куда его можно надеть, рассказывает канал Вести Санкт-Петербурга.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области