Лишний жир на животе у мужчины провоцирует развитие слепоты

Лишний жир на животе у мужчины увеличивает опасность последующей слепоты, уверяют ученые.



Австралийские ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что у мужчин с жиром на животе значительно вырастает опасность развития возрастной макулярной дистрофии: именно эта болезнь является главной причиной потери зрения.



Причем риск развития ВМД вырастает даже при незначительном увеличении талии, у женщин такой взаимосвязи обнаружено не было.



В ходе исследования ученые измерили талии у 21 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет. Затем за ними наблюдали в течение следующих 7 лет. Выяснилось, что даже малейшее изменение соотношения ширины талии и бедер у мужчины вело к увеличению риска ВМД. Здоровым является соотношение до 0,95. Все что выше этой отметки увеличивает риск диабета и болезней сердца.