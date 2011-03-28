Сковородки с антипригарным покрытием вредны для женщин - ученые

У женщин, которые готовят в посуде с антипригарным покрытием, раньше начинается менопауза, утверждают ученые. Вредные вещества, названные перфторуглеродами, не только в кухонной утвари, но и в различных упаковках для еды.



Также ПФУ связывают с раком щитовидной железы, проблемами с иммунной системой и заболеваниями сердца. Наиболее высокий уровень содержания ПФУ у женщин 42-44 лет, у которых уже наступила менопауза, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.



«Нет сомнений в том, что существует влияние ПФУ на процессы старения. Но пока исследования не показали, что высокое содержание только лишь этих химикатов в организме является однозначной причиной ранней менопаузы. Есть вероятность, что содержание ПФУ в крови женщин уже после 42 лет высоко, потому что вещество не выводится из организма» – уверяет один из американских ученых.