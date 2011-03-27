Российские наркоманы предпочитают самопальные опиаты - Госнаркоконтроль

Тенденция расширения числа потребителей наркотических средств, получаемых кустарным способом из сорных примесей пищевого мака, вызывает крайнее беспокойство Госнаркоконтроля России.

«В ряде регионов страны это обстоятельство вызвало рост смертности в среде опийных наркоманов», - заявляют управлении по взаимодействию с общественностью и СМИ ФСКН России.

"Ацетилированный опий высокотоксичен, разрушительно действует на сердце, печень и другие органы, что приводит к скорому летальному исходу. Если средняя продолжительность жизни героинового наркомана составляет 5-7 лет, то привыкание к ацетилированного опиуму наступает практически после первого укола и сокращает жизнь в два раза быстрее", - заявили в ФСКН.