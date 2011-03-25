Ученые: Шрифт Verdana, размером 10-12 пунктов, - самый безопасный для зрения

С развитием технологий жизнь человека стала удобнее, но не безопаснее, особенно для зрения.



Давно известно, что длительное нахождение перед монитором компьютера, особенно работа за компьютером, отрицательно влияет на наши глаза и зрение.



С целью выяснения, какой из современных шрифтов самый безопасный для зрения человека, американские исследователи провели исследование. Оказалось, что наиболее безопасным для человеческих глаз является шрифт Verdana, размером 10-12 пунктов.

Ученые утверждают, что данный шрифт удобен для глазных мышц человека, поскольку в нем отсутствуют «засечки».



Глазам легче "считывать" информацию, реже появляется «ощущение песка а глазах», пропадает желание непроизвольно щуриться и часто моргать.