Неискренняя улыбка ведет к депрессии

Если улыбаться своим коллегам по работе или клиентам неискренне, можно впасть в глубокую депрессию.

Неискренняя улыбка не только ухудшает настроение, но и заметно влияет на производительность труда - в худшую сторону.



К такому выводу пришли специалисты с кафедры менеджмента Университета штата Мичиган (США).



"Работодатели думают, что, если заставят своих сотрудников улыбаться, это послужит несомненным плюсом для организации. Однако это не совсем так, ведь улыбка ради улыбки может привести к эмоциональному истощению", - объяснил один из авторов исследования Брент Скотт.



Ученые рекомендуют обратить внимание на глаза собеседника. Когда человек улыбается от всей души, уголки его глаз приподнимаются. Если же мимика верхней части лица остается неподвижной, значит, вас одарили неискренней улыбкой.