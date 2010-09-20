Интенсивное пользование Интернетом ведет к изменениям в головном мозге

Интенсивное и продолжительное пользование Интернетом ведет к изменениям в работе головного мозга - человек теряет способность к системному и углубленному мышлению.

"Навык к быстрому и постоянному просматриванию сайтов - серфингу в Интернете - ведет к тому, что интеллектуальная деятельность становится поверхностной", - цитирует АМИ-ТАСС одного из ведущих американских специалистов в области кибернетической информации Николаса Карра.

Новейшие исследования нейрохирургов показали, что при работе в Интернете быстро развиваются две области головного мозга: часть, отвечающая за краткосрочную память, и центр, ответственный за принятие быстрых решений. При этом глубинные зоны мозга, где ведется детальный анализ фундаментальных проблем, относящихся ко всем сторонам жизни и деятельности человека, не получает необходимых импульсов, и интенсивность их работы сокращается.

Как стало известно, ряд специалистов считает, что люди, "одержимые" навигацией в Интернете, становятся более импульсивными и теряют способность к углубленной и неспешной интеллектуальной деятельности.