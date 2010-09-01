Психиатры советуют осенью больше отдыхать

И.о. руководителя Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе уверен, что осенью работу и отдых нужно разумно совмещать во избежание сезонных депрессий.

Психиатр подчеркивает: "Нужно соблюдать режим сна, чередовать разумно интенсивную и менее интенсивную работу. Трудоголик - это плохой работник".

Зураб Кекелидзе поясняет, что осень - это переходный период, который приводит к увеличению обращения граждан к различным врачам, в том числе и людей с психическими расстройствами.

"Это не означает фатальность, но определенная закономерность есть. Лето и зима считаются более стабильными периодами", - цитирует "Интерфакс" Кекелидзе.

Психиатр рекомендовал обязательно отдыхать в течение недели хотя бы 1 день и хотя бы две недели в течении года: "Если это удастся сделать, то это позволит уменьшить давление на иммунную систему".