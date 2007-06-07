Готовятся операции в чреве матери

Операций на плоде, находящемся в чреве матери, в Великобритании, США, Германии проведено уже несколько десятков. Американские хирурги, например, прооперировали малютку, у которого было расщепление позвоночника, в Германии будущему новорожденному исправили дефекты диафрагмы. Насколько оправданны такие операции, сам рассказ о которых звучит как отрывок из фантастического романа? Возможны ли они в нашей стране?

ПО МНЕНИЮ заведующей от­делением оперативной гинекологии НЦ акушерства, гинекологии и перинаталогии РАМН, профессора, академика РАМН Лейлы Адамян, в России тоже начато внедрение технологий оперирования на плоде в чреве матери, или фетальной хирургии, в Центре планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы. Разумеется, такое хирургическое вмешательство требует от врача не только филигранного искусства, но и совершенной аппаратуры, дающей во время операции трехмерное изображение младенца, специальных инструментов, щадящих методов анестезии и многого другого. Важно провести операцию, не нарушив течения беременности, не создавая угрозы для матери и плода. Но риск оправдан, если известно, что у будущего ребенка есть порок развития, угрожающий его жизни. До операции обязательно нужно пройти обследование в гинекологической клинике.

Первой учебной площадкой для овладения методами фетальной хирургии стал ХХ Юбилейный международный конгресс «Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». В режиме сеансов телемедицины участники форума, а также сотни врачей из регионов России наблюдали прямые трансляции из ведущих медицинских центров Европы и США. В частности были продемонстрированы уникальные технологии: роботохирургия и фетоскопическая операция по коррекции заболеваний плода. Так, американский хирург профессор Р. Квинтеро провел операцию по разделению сосудистой сети близнецов, по ошибке природы имеющих одну материнскую плаценту. Это так называемый трансфузионный синдром, в результате которого оба плода получают неравномерное питание и, соответственно, неправильно развиваются. Операция позволила откорректировать эту ситуацию.