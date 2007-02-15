Климент Аркадьевич и его микроскопы

Тверская вроде бы и рядом, но ее не видно и не слышно. До Кремля тоже рукой подать, однако и его присутствие не ощущается. Семь минут неспешным шагом до Арбатской площади, но и она как будто из другой какой-то жизни. Красота.

Здесь приятно посидеть на лавочке, глядя на проходящих мимо пешеходов, на церковь, где венчался Пушкин, на забавных госавтоинспекторов, напоминающих в своей зимней экипировке неуклюжих круглых медвежат. Ну и конечно же на памятник Клименту Тимирязеву, с которого, собственно говоря, бульвар и начинается.

Памятник Тимирязеву – один из символов послереволюционной Москвы. Он был заложен в ноябре 1922­го. Да и место было выбрано отчасти знаковое – здесь раньше стоял дом князя Гагарина, сгоревший как раз в октябре 1917 года.

Открытие скульптуры, состоявшееся годом позже, не осталось незамеченным. «Рабочая Москва» писала: «На площадке перед памятником суетятся фотографы, киносъемщики, репортеры. Гулом сочувствия одобряюще встречен сын Тимирязева – Аркадий, появившийся с автором памятника скульптором С.Д. Меркуровым».

А еще одно издание, «Известия Отдела Управления М. С. Р., К. и К. Д.» восторженно писало о самой скульптуре: «Вот памятник, рожденный революцией, подлинно художественный, монументальный памятник, который мы оставим будущим поколениям, как памятник наших дней грозы и бури...



В фигуре Тимирязева... уверенность в силе и торжестве научной мысли, которая прокладывает путь человечеству к светлому будущему».

Впрочем, мнения по поводу фигуры Тимирязева были разнообразны до абсурда. В частности, Осип Мандельштам писал о ней нечто прямо противоположное: «Самый спокойный памятник из всех, какие я видел. Он стоит у Никитских ворот, запеленатый в зернистый гранит. Фигура мыслителя, приговоренного к жизни».

Один яростный критик, некто Воблый, возмущался: «Тимирязев, этот мыслитель-общественник, ученый-борец... дан как какая-то скованная тогой учености, совершенно обособленная, стоящая вне времени, вне эпохи индивидуальность, как фигура «великого» человека в буржуазном понимании этого слова».

Ничего не поделать, мятежное время.

А перед памятником установили пару странных, не похожих ровным счетом ни на что скульптурных композиций. На самом деле это микроскопы. Просто стиль кубизм, вошедший после революции в фавор, не позволял автору памятника, скульптору Меркурову, быть более реалистичным.