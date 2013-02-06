//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Преступника узнают по походке

№ 5(347) от 07.02.2013 [«Аргументы Недели », Ксения СУББОТИНА ]

Преступника узнают по походке
Фото РИА Новости

Новая видеосистема в московском метро поможет предотвращать преступления и опознавать «зайцев». Также улучшится поиск утерянных и забытых вещей. Система упростит работу операторов эскалаторов и даже сможет останавливать поезда при падении человека на рельсы…

Алгоритмы поведения

Обновлённое оборудование появится на всех станциях московского метро в течение ближайших пяти лет. В новые вагоны видеокамеры будут вмонтированы сразу, ещё до их выхода на линии. Объективы позволят не только распознавать лица пассажиров, но и проводить анализ поведения толпы на основе специальных алгоритмов.

Интересно то, что ситуационный центр в метро, предназначенный для мониторинга деятельности транспортного предприятия, а в экстренных случаях и координирования работы всех его служб, существовал уже в 2004–2005 годах. Одна из базовых задач проекта напрямую была связана с обеспечением визуальной и аудиосвязи между станциями подземки и ситуационным центром. Эта система хорошо себя зарекомендовала. Именно благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на станции «Проспект Мира», в декабре прошлого года удалось установить детали убийства студента Олега Шугурова.

Перроны и вестибюли на любой станции московского метро оборудованы одной или тремя специальными колоннами, каждая из которых оснащена системой видеонаблюдения, а также примерно тремя десятками расположенных в вестибюлях и служебных помещениях видеокамер. Каждый пассажир, находящийся на станции, с помощью такой колонны имеет возможность не только получить справочную информацию или высказать мнение и пожелания по поводу качества обслуживания, но и при необходимости связаться с ситуационным центром и своевременно сообщить о правонарушении. Приняв сигнал, оператор центра получает на монитор изображение с той колонны, с которой этот вызов поступил. Под изображением подразумевается не что иное, как лицо человека, обратившегося в центр, и небольшая часть вестибюля за его спиной. Плюс ко всему на мониторе автоматически отображается схема станции в виде графического плана, на котором указано месторасположение камер системы видеонаблюдения и углы их обзора.

Используя изображения со всех расположенных на данной станции камер, оператор может составить целостную картину происходящего. Кроме того, у системы есть и ещё одна удобная функция: она в автоматическом режиме пролистывает изображение с ряда максимально репрезентативных камер. Естественно, изображение с самой колонны помимо монитора оператора может быть выведено и на общую панель.

Запись и хранение материалов производятся в дополнение к прочим устройствам с использованием взрывозащищённой памяти по типу flash.

Испытания новой системы уже проходят на станциях «Парк культуры» и «Библиотека имени Ленина». Сроки окончания тестового режима пока неизвестны. В будущем такая система будет установлена на каждой станции метро. «Для раскрытия преступлений в метро правильно и необходимо опираться на систему видеонаблюдения», – уверен депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов.Вероятно, в будущем возможна полная интеграция системы видеонаблюдения в общую систему безопасности. Скажем, тревожный сигнал о ЧП, принятый сотрудником службы охраны метрополитена, будет одновременно передан в полицию и скорую помощь. Ведь новая система, по некоторым данным, сможет не только собирать количественную статистику пассажиропотока, «искать» потерянные вещи и оценивать степень загруженности эскалаторов, но и анализировать поведение отдельных людей в толпе, а при необходимости – даже останавливать поезда.

Умное наблюдение

Сами новые камеры будут отличаться от обычных точностью и качеством информации, так как их параметры будут настраиваться системой в зависимости от различных факторов, например условий освещения. Очевидно, что максимального результата можно добиться, лишь создав единую систему безопасности в Москве, и если говорить конкретно о камерах, то «умное» видеонаблюдение должно охватывать не только всю инфраструктуру метрополитена, но и надземные объекты. При этом необязательно потребуются новые кадры, но вот средства в переобучение почти наверняка вложить придётся.

«Качественный видеоматериал – это полноценная доказательная база по тому или иному событию, – рассуждает депутат ГД Евгений Фёдоров. –Эта база со временем будет использоваться всеми правоохранительными органами, в том числе органами МВД при расследовании преступлений». Конечно, о реальных результатах можно будет говорить не раньше чем через 3–4 года. Именно тогда, по мнению Евгения Алексеевича, новая система будет установлена и изучена. Но, вспоминая опыт предыдущих лет, создаётся неоднозначное впечатление. Все помнят огромное количество «слепых» камер, которые оказывали «психологический» эффект, останавливая мелких воришек от правонарушений. И только время покажет, станет ли новая система очередной бутафорией или реально действующим механизмом поимки преступников.

«Задачу идентификации человека в толпе вполне возможно решить, используя новую систему видеонаблюдения, – считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Спецслужбам важны любые данные о преступнике, а видеоматериал является ценным источником информации, ведь камеры будут фиксировать всё: от дерзких выходок пьяной молодёжи, карманников, «зайцев», агрессивно настроенных футбольных фанатов до «странного» поведения злоумышленников и террористов».

«Если есть возможность ловить преступника более эффективно, её нужно использовать, – убеждён и Андрей Ковалёв, певец, композитор и общественный деятель. – Конечно, внедрение подобных «интеллектуальных» систем потребует финансовых и трудовых ресурсов, но без них не обойтись». Тем не менее вопрос, будет ли достаточно базовых навыков работы с компьютером для управления такой системой или потребуется привлечение новых специальных кадров, остаётся открытым.

Может, всё получится

Не ясно также, будет ли создана специальная группа оперативного реагирования в рамках внутренних служб метрополитена или вся работа с системой останется в юрисдикции правоохранительных органов. И из каких средств планируется финансирование проекта (вероятно, тендер)? Вопросов всё ещё много. Если выделенные на внедрение системы деньги пойдут по назначению, шансы улучшить криминогенную ситуацию в метро есть». И пусть поначалу «интеллектуальные» камеры будут установлены не везде, но это уже позволит значительно снизить уровень «подземной» преступности. «Даже при 80–90-процентном охвате видеонаблюдением возрастают шансы вычислить преступника», – аргументирует в пользу новой системы ещё один политический деятель Михаил Северов. Однако Михаил Пашкин, председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы, скептически оценивает эффективность новой системы, отмечая, что в будущем съёмка, какой бы «умной» она ни была, позволит раскрывать уже совершённые преступления, а не предупреждать их.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//В мире

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела на русском языке. По ее мнению, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов".

//Здоровье

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

Обозначены пять сигналов организма, говорящих о наступлении инсульта головного мозга. Соответствующей информацией, опубликованной в блогосфере, поделились специалисты в области здравоохранения.

//Новости партнеров

//Общество

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье произошло нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Подмосковье в ночь на пятницу, 6 сентября, неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и напал на нее. Злоумышленник ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.

//Шоу-бизнес

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем «КВН» стал Александр Масляков-младший

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Ранее "АМИК" принадлежало родителям 39-летнего Александра Александровича.

//Новости СМИ2

//Политика

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

В Петербурге провели профессиональный инструктаж по фальсификации выборов

За несколько дней до выборов, членов избирательных комиссий проинструктировали, как можно сделать «незаметный вброс». Видеозапись такого инструктажа произведена на одном из участков города Санкт-Петербург.

//Общество

В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

В Крыму задержан капитан затонувшего накануне катера

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного катера под Судаком, судовладелец задержан, сообщили в пресс-службе главного СУ СК по Крыму и Севастополю.

//Шоу-бизнес

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил о предстоящем разводе

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил о предстоящем разводе

Муж телеведущей Ирены Понарошку эмоционально сообщил об их предстоящем разводе. О расставании диджей Александр, известный как DJ List, написал несколько постов.

//Общество

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Соловьев рассказал о будущем Кокорина и Мамаева, освобожденных по УДО

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале поделился мнением о том, что произойдет с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после условно-досрочного освобождения.

//Спорт

Хабиб Нурмагомедов взвесился перед поединком с Дастином Порье. Пришлось раздеться

Хабиб Нурмагомедов взвесился перед поединком с Дастином Порье. Пришлось раздеться

Российский боец, чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прошел положенную процедуру взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье. Он уложился в предельные 70,3 кг.

//Общество

74-летняя женщина родила двойню. Супруги ждали рождения детей 57 лет

74-летняя женщина родила двойню. Супруги ждали рождения детей 57 лет

В Индии 74-летняя женщина впервые стала матерью. Она родила двойняшек. Отцу девочек - 80 лет. Жительница штата Андхра-Прадеш забеременела с помощью ЭКО. Новорожденные появились на свет с помощью кесарева сечения.

//Новости партнеров

//В мире

Возможный сценарий начала ядерной войны России и США огласил экс-замглавы Пентагона

Возможный сценарий начала ядерной войны России и США огласил экс-замглавы Пентагона

Роберт Уорк, бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, озвучил вероятный сценарий начала ядерной войны с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Уорк сделал в разговоре с журналистами.

//Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин устроили романтический ужин на берегу Рижского залива. Фото появились на фанатской страничке в Instagram.

//Общество

СМИ: Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировки

СМИ: Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком во время тренировки

Несколько СМИ со ссылками на свои источники сообщили сегодня об авиапроисшествии с военными самолетами. Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком .

//В мире

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Африканскому политику было 95 лет. Родственники Мугабе подтвердили сообщения СМИ о его кончине и уточнили, что он умер после болезни.

//Туризм

Названы самые популярные города мира

Названы самые популярные города мира

Эксперты Mastercard Global Destination Cities Index назвали самые популярные города у иностранных туристов со всего мира, а также рассказали, где люди оставляют больше всего денег.

//Экономика

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины

Евросоюз разгромил сельское хозяйство Украины. Украинским производителям, прежде чем отправить новый урожай в Европу, предстоит предоставить документы, доказывающие соответствие продукции нормам ЕС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
4

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры