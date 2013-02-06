Преступника узнают по походке

Новая видеосистема в московском метро поможет предотвращать преступления и опознавать «зайцев». Также улучшится поиск утерянных и забытых вещей. Система упростит работу операторов эскалаторов и даже сможет останавливать поезда при падении человека на рельсы…

Алгоритмы поведения

Обновлённое оборудование появится на всех станциях московского метро в течение ближайших пяти лет. В новые вагоны видеокамеры будут вмонтированы сразу, ещё до их выхода на линии. Объективы позволят не только распознавать лица пассажиров, но и проводить анализ поведения толпы на основе специальных алгоритмов.

Интересно то, что ситуационный центр в метро, предназначенный для мониторинга деятельности транспортного предприятия, а в экстренных случаях и координирования работы всех его служб, существовал уже в 2004–2005 годах. Одна из базовых задач проекта напрямую была связана с обеспечением визуальной и аудиосвязи между станциями подземки и ситуационным центром. Эта система хорошо себя зарекомендовала. Именно благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных на станции «Проспект Мира», в декабре прошлого года удалось установить детали убийства студента Олега Шугурова.

Перроны и вестибюли на любой станции московского метро оборудованы одной или тремя специальными колоннами, каждая из которых оснащена системой видеонаблюдения, а также примерно тремя десятками расположенных в вестибюлях и служебных помещениях видеокамер. Каждый пассажир, находящийся на станции, с помощью такой колонны имеет возможность не только получить справочную информацию или высказать мнение и пожелания по поводу качества обслуживания, но и при необходимости связаться с ситуационным центром и своевременно сообщить о правонарушении. Приняв сигнал, оператор центра получает на монитор изображение с той колонны, с которой этот вызов поступил. Под изображением подразумевается не что иное, как лицо человека, обратившегося в центр, и небольшая часть вестибюля за его спиной. Плюс ко всему на мониторе автоматически отображается схема станции в виде графического плана, на котором указано месторасположение камер системы видеонаблюдения и углы их обзора.

Используя изображения со всех расположенных на данной станции камер, оператор может составить целостную картину происходящего. Кроме того, у системы есть и ещё одна удобная функция: она в автоматическом режиме пролистывает изображение с ряда максимально репрезентативных камер. Естественно, изображение с самой колонны помимо монитора оператора может быть выведено и на общую панель.

Запись и хранение материалов производятся в дополнение к прочим устройствам с использованием взрывозащищённой памяти по типу flash.

Испытания новой системы уже проходят на станциях «Парк культуры» и «Библиотека имени Ленина». Сроки окончания тестового режима пока неизвестны. В будущем такая система будет установлена на каждой станции метро. «Для раскрытия преступлений в метро правильно и необходимо опираться на систему видеонаблюдения», – уверен депутат МГД Михаил Москвин-Тарханов.Вероятно, в будущем возможна полная интеграция системы видеонаблюдения в общую систему безопасности. Скажем, тревожный сигнал о ЧП, принятый сотрудником службы охраны метрополитена, будет одновременно передан в полицию и скорую помощь. Ведь новая система, по некоторым данным, сможет не только собирать количественную статистику пассажиропотока, «искать» потерянные вещи и оценивать степень загруженности эскалаторов, но и анализировать поведение отдельных людей в толпе, а при необходимости – даже останавливать поезда.

Умное наблюдение

Сами новые камеры будут отличаться от обычных точностью и качеством информации, так как их параметры будут настраиваться системой в зависимости от различных факторов, например условий освещения. Очевидно, что максимального результата можно добиться, лишь создав единую систему безопасности в Москве, и если говорить конкретно о камерах, то «умное» видеонаблюдение должно охватывать не только всю инфраструктуру метрополитена, но и надземные объекты. При этом необязательно потребуются новые кадры, но вот средства в переобучение почти наверняка вложить придётся.

«Качественный видеоматериал – это полноценная доказательная база по тому или иному событию, – рассуждает депутат ГД Евгений Фёдоров. –Эта база со временем будет использоваться всеми правоохранительными органами, в том числе органами МВД при расследовании преступлений». Конечно, о реальных результатах можно будет говорить не раньше чем через 3–4 года. Именно тогда, по мнению Евгения Алексеевича, новая система будет установлена и изучена. Но, вспоминая опыт предыдущих лет, создаётся неоднозначное впечатление. Все помнят огромное количество «слепых» камер, которые оказывали «психологический» эффект, останавливая мелких воришек от правонарушений. И только время покажет, станет ли новая система очередной бутафорией или реально действующим механизмом поимки преступников.

«Задачу идентификации человека в толпе вполне возможно решить, используя новую систему видеонаблюдения, – считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Спецслужбам важны любые данные о преступнике, а видеоматериал является ценным источником информации, ведь камеры будут фиксировать всё: от дерзких выходок пьяной молодёжи, карманников, «зайцев», агрессивно настроенных футбольных фанатов до «странного» поведения злоумышленников и террористов».

«Если есть возможность ловить преступника более эффективно, её нужно использовать, – убеждён и Андрей Ковалёв, певец, композитор и общественный деятель. – Конечно, внедрение подобных «интеллектуальных» систем потребует финансовых и трудовых ресурсов, но без них не обойтись». Тем не менее вопрос, будет ли достаточно базовых навыков работы с компьютером для управления такой системой или потребуется привлечение новых специальных кадров, остаётся открытым.

Может, всё получится

Не ясно также, будет ли создана специальная группа оперативного реагирования в рамках внутренних служб метрополитена или вся работа с системой останется в юрисдикции правоохранительных органов. И из каких средств планируется финансирование проекта (вероятно, тендер)? Вопросов всё ещё много. Если выделенные на внедрение системы деньги пойдут по назначению, шансы улучшить криминогенную ситуацию в метро есть». И пусть поначалу «интеллектуальные» камеры будут установлены не везде, но это уже позволит значительно снизить уровень «подземной» преступности. «Даже при 80–90-процентном охвате видеонаблюдением возрастают шансы вычислить преступника», – аргументирует в пользу новой системы ещё один политический деятель Михаил Северов. Однако Михаил Пашкин, председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы, скептически оценивает эффективность новой системы, отмечая, что в будущем съёмка, какой бы «умной» она ни была, позволит раскрывать уже совершённые преступления, а не предупреждать их.