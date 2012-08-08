Раздавить «паразита» на Курском

Столичные власти неустанно делятся с москвичами своими «прогрессивными идеями» о реконструкциях, переносах и возможном закрытии вокзалов в городе. На сей раз речь снова зашла о Курском. Напомним, что осенью прошлого года его вообще хотели снести и выстроить новый фасадом на Яузу. Теперь говорят – нужно перестраивать на старом месте.

Долой «стекляшку»

Едва ли сегодня среди москвичей и гостей столицы найдутся фанаты вокзалов и прилегающих к ним территорий. О люмпенах и местной братве речь сейчас не идёт. Да и поездки на пригородных поездах предполагают не только огромные временные затраты, но и предельную нагрузку на организм, потому что в современных поездах отечественного производства слишком жарко и нечем дышать. Взять наш любимый Курский, отреставрированный в 2008 году. Он, кроме более или менее понятной системы навигации похвастаться, увы, не может ничем.

В здании отсутствуют даже системы кондиционирования – пассажиры задыхаются и летом, и зимой. А власти который раз за полгода заговорили об обновлении. Теперь предлагают полностью снести «стекляшку», сохранив только историческую часть станции, построенную ещё в конце XIXвека. А на месте набившего оскомину нефункционального сооружения 70-х построить новый современный комплекс.

Грехи Моском-архитектуры

Все эксперты сходятся в одном – в ситуации с Курским мы столкнулись с типичным случаем, когда легче сломать и построить заново, чем латать уродливую старину. А тут ещё на площади, которую можно было использовать под привокзальное сооружение, пересадочный узел или для усовершенствования инфраструктуры, как кость в горле торчит ТЦ «Атриум». Это привело не только к пробкам, но и к необходимости оптимизировать железнодорожное движение со стороны Садового кольца. Сегодня вокзала вообще не видно. А возможности его развития сильно ограничены.

Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, назвал строительство вышеупомянутого ТЦ – ужасным и убийственным. «Железнодорожный узел в результате таких действий бывшей московской администрации со стороны города просто перекрыт! Пассажиры электричек не являются посетителями ТЦ «Атриум», и наоборот, посетители ТЦ не пользуются электричками. Мы сделали крайне неудобный подход к терминалу, а также подъезд и на общественном транспорте, и на автомобиле. Теперь его владельцы из РЖД думают, как выйти из положения».

«То, что на привокзальной площади развернуться негде, – это проблемы не самого железнодорожного узла, а паразитной нагрузки», – уверен координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров. Он предлагает вообще разобрать торговый комплекс или же приспособить его под нужды пассажиров. Иначе вообще трудно себе представить, как может быть осуществлено строительство нового вокзального терминала без того, чтобы на долгие годы был ограничен пассажиропоток и нанесён огромный ущерб движению городского транспорта.

«Последний раз я водил поезда в мае 1992-го, с тех пор на вокзале практически ничего не изменилось, – делится своим опытом с редакцией «АН» председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников Евгений Куликов, который знает Курский вдоль и поперёк. – Появились только новые мониторы, ларьки, а сутолока – осталась. И бомжи. К тому же неорганизованное движение пассажиров с электропоездов в метро. Повсюду ларьки расставлены крайне неудобно. Люди движутся живым водоворотом. Расписание движения поездов развешено неудобно. Я не представляю, как можно технически осуществить постройку нового здания, хотя оно нужно. Если будут строить новый вокзал, необходимо, чтобы всё в нём было для удобства пассажиров, а не коммерсантов».

Властью, данной РЖД

По мнению члена совета при главном архитекторе города Москвы Бориса Пастернака: «С московскими вокзалами ещё далеко не всё в порядке. Развитие этих транспортных узлов идёт с серьёзным запозданием. Лет 15 назад реконструкцию можно было сделать безболезненно.

Сегодня метро и пересадочные возможности у нас до сих пор не везде привязаны к железным дорогам. Так в районе площади трёх вокзалов, где до входа в метро 15–20 минут хода, и в районе Павелецкого и Курского – подобная ситуация. Только она теперь сильно осложнена: время упущено.

Необходимо спешно развивать и само пригородное сообщение. Однако примеров корректного развития железнодорожных сооружений давно не предлагалось. А РЖД ведёт себя как государство в государстве, зачастую создавая узлы общественного напряжения».

Аргументируя свои слова о РЖД, Юрий Егоров напоминает, что сотни миллионов рублей уже были однажды затрачены на реконструкцию старого здания…

«Получается, что все тогда просчитались? А поможет ли очередная реконструкция?

А что касается старой части вокзала, то она не имеет статуса памятника архитектуры, потому что была сильно перестроена, даже частично разобрана ещё в советское время, а стало быть, по усмотрению РЖД может быть вообще снесена».

Любопытно, что именно с реконструкции Курского стартовала программа перестройки столичных вокзалов. И сегодня практически подходит к концу обновление Ленинградского, Павелецкого, Рижского и Савёловского вокзалов. Однако, как показывает опыт, не успев закончиться, все эти модернизации устаревают или оказываются несоответствующими «духу времени». Да… если всё продумать заранее – трудно будет осваивать бюджетные средства.

Всех под землю?

Тем временем ректор-основатель РГСУ Василий Жуков считает сегодняшнее состояние Курского вполне приемлемым. «Мне бы не хотелось там ничего кардинально менять. Единственное положительное развитие, с которым мы сталкиваемся в мире, – это уход вокзалов под землю. Если бы реконструкция была связана с сооружением масштабного подземного вокзального пространства, я бы к этому отнёсся с уважением. Увидел бы в этом признаки дальновидности и профессионализма. Все остальные изменения я расцениваю как вариант временный, неперспективный и неудачный».

То, как развивалась железнодорожная сеть в конце XIX – начале XX века в Москве, вполне соответствовало мировым стандартам. Но за вторую половину нынешнего века вокзалы в больших городах обросли пересадочными узлами. Появились связки с метро. Президент российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кудрявцев напоминает, что «ещё в 70-е годы были проекты по реконструкции Комсомольской площади, которые предлагали вынести функциональные вокзалы поближе к третьему кольцу или МКАД, из вокзалов сделать культурно-развлекательные, музейные центры».

В мире существует достаточно примеров переноса функционального движения ближе к периферии. В Вашингтоне, например, историческое здание вокзала стало привлекательным развлекательным центром. А вот в Варшаве пошли по другому пути, соорудив центральный вокзал под землёй.

Париж – это классический пример того, как работает движение по центральной схеме – здесь скоростная железная дорога соединяет город с его спутниками. Это мощные, очень хорошо организованные пересадочные узлы. Вопрос лишь в том, какие решения могут быть приемлемы для Москвы. С учётом той суточной миграции, которая присутствует в городе. Многие транспортники и градостроители считают идею выноса вокзалов ошибкой или попыткой уйти от проблем. Станет ли решение перестраивать Курский гарантом того, что нам вскоре не придётся навсегда распрощаться с московскими вокзалами, покажет время…