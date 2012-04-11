Комитет по надзору за пытками

Недавно в Москве члены правозащитной организации «Агора» и Комитета против пыток предложили главе СКР Александру Бастрыкину создать в своей структуре специальное «антиполицейское» подразделение. Оно могло бы расследовать уголовные дела по факту смертей, произошедших в отделениях полиции, – тем более что случаев таких меньше не становится.

По идее, нужен приказ, согласно которому врачи будут обязаны передавать любое сообщение о получении гражданами травм в стенах отделов полиции в Следственный комитет, а не в подразделения МВД, как сейчас. «Сначала нужно фиксировать причину смерти – естественной она была или насильственной, – рассуждает адвокат Генри Резник. – И учитывая, что у нас медицина тюремная, то в данном случае необходимо привлечение сторонних судебно-медицинских экспертов. И следователей. Чтобы не сами тюремщики свои грехи расследовали. Подозрение в убийстве – это сфера Следственного комитета, который обязан вмешаться».

Скорость имеет значение

Но можно ли безоговорочно доверять Следственному комитету? Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», считает, что нет: «Кто будет возбуждать и расследовать уголовные дела? Такие же коррумпированные правоохранительные органы. Вот и выходит, что все эти меры косметические. А значит, никакого результата они иметь не будут. Уголовное дело можно открыть быстро. И так же быстро закрыть».

Однако члены инициативной группы, что встречались с главой СК, уверены, что скорость в данном случае имеет значение.

Их предложение – сразу возбуждать уголовное дело по каждому факту смерти в стенах отделений внутренних дел или вскоре после того, как человек оттуда вышел. На доследственные проверки времени не терять, чтобы не дать возможность виновным списать смерть на суицид или несчастный случай. «Следствие, что начнётся сразу, позволит провести судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснит причину смерти, – подчёркивает предприниматель Роман Жигульский. – В любом случае возбуждение уголовного дела не будет лишним. Слишком часты стали случаи, когда, попадая в отделение полиции, люди страдают или погибают».

Есть и другое мнение. «Как гражданин, я считаю – не надо перегибать палку, – говорит Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоза имени Ленина». – Если человек пришёл в полицию чтобы написать заявление о том, что украли козу или мешок сена, а у него отказало сердце, – что, сразу уголовное дело заводить? Другое дело, если речь идёт о задержанном, у которого имеются признаки насильственной смерти.

Скажем, 30-летний мужчина был в здравии и вдруг скоропостижно скончался в отделении или покончил жизнь самоубийством – тогда проверка нужна. Полицейские, к сожалению часто выходят за пределы дозволенного. Граждане должны знать, что последние безнаказанными не останутся. Что существующая нынче круговая порука больше не работает. Может быть, тогда у потенциальных преступников сработает самоконтроль».

Нужны профессионалы

«В Законе о полиции говорится, что основным критерием её работы является мнение населения, – рассуждает лидер профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин. – Значит, согласно этому показателю и надо назначать или увольнять начальников территориальных подразделений ОВД. Можно раз в год референдумы на местах проводить. Стоит только добавить бумажку с вопросом: доверяешь ли начальнику своего территориального отделения полиции? И если больше половины скажут нет – снимать такого начальника. Есть, конечно, вероятность, что так мы всех потеряем. Ну а что делать? Пытки терпеть?!

Пашкин рассказывает, что в реальной жизни многое зависит от сотрудников конкретного отделения. Бывает, доставят человека аккуратно в сильном подпитии, а у него сердечный приступ с летальным исходом. Одни сразу вызовут «скорую», а другие вывезут труп в лес и бросят, от греха подальше. Что уж говорить о случаях пыток.

Возбуждение уголовного дела – не панацея от проблемы. «Вот меня когда-то избили – возбудили уголовное дело, – рассказывает правозащитник Эдуард Лимонов. – А что толку? Весь криминал, что происходит в стенах полиции, потом выдаётся за случайность. Не регистрируют партию по надуманным причинам – лгут. Не находят виновных – лгут. Плохо не то, что нет законов, – они есть. Нет честного их исполнения».

Сейчас это стало понимать и «население», что на глазах становится гражданами. Например, депутат ГД Евгений Фёдоров считает: «Что благодаря активности площадей вопрос о гибели людей в стенах полиции прозвучал громко. Но по факту это ослабило авторитет государственной власти, что моментально сказалось на уровне выполнения законов чиновниками. В том числе чиновниками в погонах.

Механизмы контроля за ними существуют. Но они очень сложные, доверить их можно только профессионалам. А откуда они возьмутся, если при нынешнем подорванном доверии к государству порядочный человек в полицию идти не захочет? Так и происходит снижение уровня управления и квалификации исполнителей».

Недавно главе СК передали список из 107 дел о пытках в полиции, которые так и не были доведены до суда. Бастрыкин после этого пообещал подумать над созданием специального подразделения для контроля над ситуацией. К сожалению, на практике такие реорганизации зачастую приводят к очередным межведомственным конфликтам. А также могут стать ещё одним способом избавиться от оставшихся честных полицейских.