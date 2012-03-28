Накормить по закону

Департамент торговли и услуг приступил к разработке единой концепции питания в социальных учреждениях столицы. Горожанам, как всегда, обещают золотые горы: жёсткий отбор поставщиков, беспрецедентный контроль за качеством продуктов и готовых блюд, индивидуальный подход к разработке меню для разных возрастных групп. Предполагается, что соответсвующий городской закон появится уже к концу нынешнего года.

За законотворчество в пищевой сфере власть имущие явно взялись неспроста. Конец 2011‑го и начало 2012 г. оказались богатыми на скандалы, связанные с организацией питания в школах и детских садах. Сначала страсти кипели по поводу так называемого бортового питания для школьников. С сентября 2011 г. за обеспечение учеников ряда школ завтраками и обедами взялась фирма, которая специализируется на еде для авиапассажиров. Из многих школ моментально посыпались жалобы. Мол, новую еду дети дружно выкидывают, а количество консервантов в ней превышает все пределы (на индивидуальных контейнерах обозначался 10-дневный срок хранения пищи, который немыслим без применения этих веществ).

После череды скандалов поставщик учёл замечания, и волнения вроде бы улеглись. Но, к сожалению, ненадолго. В январе 2012-го рванула следующая «бомба» – новое меню в детских садах. Порции резко уменьшились, подсолнечное масло при готовке заменили соевым и пальмовым, а в готовые блюда начали щедро сыпать витаминизированные добавки. Дети не только стали возвращаться домой голодными, но и выдали массовые аллергические реакции. Чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло, родителям пришлось выходить на улицы.

Конфликты позволили вытащить на поверхность целый ряд проблем в системе организации школьного питания, о которых раньше столичные чиновники предпочитали не говорить. Например, результаты действия знаменитого закона о госзакупках.

Как известно, он вынуждает выбирать поставщиков по принципу «чем дешевле, тем лучше». В результате, как подсчитали активисты-общественники, цена питания одного ребёнка в столичной школе составляет 95 рублей – что примерно в полтора раза меньше суммы, которая выделяется на это столичным бюджетом. Куда уходят излишки – тайна за семью печатями. Достоянием гласности оказалась и связь разработчиков меню для социальных учреждений с поставщиками продукции. Так, в ходе «детсадовского» скандала неожиданно выяснилось, что производителем пресловутых витаминизированных добавок занимается фирма Виктора Тобиса, первого заместителя исполнительного директора Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и по совместительству – одного из авторов скандального меню.

Строго говоря, концепция и новый закон должны быть направлены на преодоление именно этих недостатков. Однако, судя по всему, идей по поводу того, как побеждать коррупционные механизмы, у авторов будущего закон пока нет. Как рассказала «АН» депутат Мосгордумы, член комитета по здравоохранению Людмила Стебенкова, в основу концепции, возможно, лягут в первую очередь экономические и организационные соображения – в частности, принцип централизации закупок и поставок продуктов в социальные учреждения.

«Сейчас организацией питания в соцучреждениях города занимаются три департамента – образования, здравоохранения и социальной защиты, – поясняет Стебенкова. – Каждый из них, что называется, варится в собственном соку: самостоятельно ищет поставщиков, проводит аукционы и так далее. В итоге, продукты закупаются по разным ценам, да и отследить их качество довольно проблематично. После появления Концепции вся работа в этой сфере сосредоточится в Департаменте торговли и услуг. На мой взгляд, это очень правильно: кому, как не им, решать вопросы закупки и поставки? У здравоохранения и образования явно другие задачи».

Московские чиновники явно ориентируются на опыт Казани. Там в 2007 г. появился целый Департамент продовольствия и социального питания. Он отвечает за закупку и поставку продовольствия во все детские сады и школы столицы Татарстана, а также является единым центром мониторинга качества этих продуктов. Кроме того, через департамент осуществляется и модернизация оборудования в пищеблоках школ и дошкольных учреждений. Система работает довольно успешно. Но там, как видим, централизовали только детское питание (плюс, как рассказали в департаменте, «взяли под крыло» три больницы). Кроме того, сравнивать масштабы «поля деятельности» в Москве и Казани попросту некорректно. Так что вряд ли стоит рассчитывать на однозначный успех «татарской модели» в условиях столицы.