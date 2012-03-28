//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Продажные ярмарки

№ 12(304) от 29.03.2012 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЁВА ]

Продажные ярмарки

В канун наступления сельскохозяйственного сезона правительство города уже в который раз с горечью вспомнило об отсутствии региональных фермеров на столичных рынках и ярмарках выходного дня. Посовещавшись, вину возложили на частные компании, в руки которых было передано управление рыночным бизнесом.

Провинившиеся операторы, вместо того чтобы за государственный счёт заниматься безвозмездным распределением торговых мест среди фермеров, продавали их – и не только фермерам, но и перекупщикам, которые были звеньями в цепочке коррумпированных структур. Подмосковному производителю получить торговое место было практически невозможно, да и невыгодно. Это обстоятельство губило саму идею ярмарок, где должны были быть представлены товары регионального производства по доступным ценам.

Обострение ситуации наступило со вступлением в силу инициативы мэра – предоставлять продавцам на ярмарках торговые места бесплатно. Согласно утверждённому в 2011 г. порядку организации ярмарок, организаторами «ярмарок выходного дня, проводимых на земельных участках, находящихся в государственной собственности города Москвы, являются префектуры. Тем не менее непосредственные функции организатора перекладывались на подрядчиков, которые избирались на тендерной основе.

По мнению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, «функцию организаторов вообще надо передать муниципальным собраниям, именно они могут заниматься этими обязанностями в соответствии с интересами жителей. А управы населением не избираются и не имеют с людьми прямого контакта. Вопрос работы ярмарок очень важен для населения. Депутаты местного самоуправления должны этим заняться».

Бесплатный тендер в Паутине

«Город выделяет деньги частникам, чтобы организация сельхозмероприятий была безвозмездной. За счёт этих средств коммерсанты должны заниматься развитием этой системы, оборудованием и уборкой территории. Но обслуживание ярмарок оказалось очень выгодным делом. Так в погоне за тендером коммерческие структуры уходили в ноль или даже должны были доплатить государству в случае победы. И сейчас те фермеры, что хотят продать свой товар в Москве, вынуждены платить огромные суммы вымогателям. С несговорчивыми разбираются местные «службы безопасности». Жаловаться в прокуратуру фермеры боятся», – поясняет президент Московской ассоциации предпринимателей Андрей Подёнок.

Сегодня предприниматели и правительство ждут нововведений, чтобы уйти от конкурсной системы, когда любая нечестная компания могла стать победителем конкурса, используя демпинговые цены на предоставление услуг. Абсурдность ситуации в том, что она не является исключением, а скорее одним из вариантов «нормы» действующей конкурентной системы государственных интернет-аукционов. Теперь «город планирует отказаться от услуг коммерческих организаций, обслуживающих рынки. За дело возьмутся госбюджетные учреждения, поскольку не исключён тот неприятный факт, что нынешние организаторы могут пытаться брать деньги за место, в то время как взимание платы с июля прошлого года совершенно запрещено», – констатирует советник руководителя Департамента торговли Леонид Ивакин.

В Департаменте торговли на ура встретили инициативу создания единой электронной информационной системы для открытого предоставления мест на ярмарках выходного дня. Именно на него департамент возлагает самые большие надежды по привлечению долгожданных производителей продуктов питания. «В Интернете можно будет подать заявку и ехать нацеленно, зная, что тебя уже ждут», – полагает Леонид Ивакин. Но ведь без заранее поданной и одобренной заявки получение торгового места невозможно в принципе?

Засады на дорогах

Кусачие цены на сельскохозяйственную продукцию принято мотивировать высокой оплатой труда в столичном регионе. Однако фермерские карманы и впрямь должны быть резиновыми. Поборы на местах торговли дополняются массовыми вымогательствами ещё и на этапе доставки продуктов в город. «Из Воронежа, Тамбова просто невозможно довезти свой товар до места продажи, не заплатив мзду. Бандитизм и коррупция продолжают процветать до сих пор», – делится Андрей Подёнок, обеспокоенный судьбой мелких предпринимателей.

Вполне оптимистичные настроения Ивакина, кажется, имеют отношение к какому-то иному миру. «Безусловно, Москва заинтересована в привлечении людей, выращивающих хорошие овощи на грядках. И мы хотели бы, чтобы именно они и составляли контингент участников ярмарок выходного дня. Для них мы готовы бронировать места на ярмарках, чтобы они знали, что есть договорённость с конкретной ярмаркой, потому что они предоставляют качественный товар и в больших количествах. Если около вас выстраивается очередь, руководитель ярмарки на это обязательно должен обратить внимание и закрепить это место за вами. Проверенным людям торговый прилавок будет обеспечен».

По китайским рецептам

Часто под видом подмосковных продуктов продаётся настоящий суррогат – консервированные огурцы сереют, становятся мягкими и совершенно непригодными к употреблению. Многие совхозы сегодня напоминают китайские фабрики, где огурцы и помидоры поливают подозрительными удобрениями. Растут такие чудо-овощи в разы быстрее, чем те, которые выращиваются традиционным способом. Соответственно такое производство становится и выгодным, и более привлекательным для посредников. А покупатели зачастую по внешнему виду не в состоянии отличить суррогатный продукт от настоящего, особенно при отсутствии альтернативы. Может быть, к началу нынешнего сезона нас всё-таки ждут качественные изменения в работе ярмарок, и перекупщики с товарами неизвестного производства наконец отступят на задний план, уступив место не успевшим разориться фермерам?

Аргументы зарубежного опыта

Благочестивые немцы вряд ли смогут представить свою жизнь без еженедельных городских продовольственных ярмарок. Да и многие бывшие наши соотечественники предпочитают продукцию региональных фермеров – она не только гарантированно более свежая и экологически чистая, но и наиболее соответствует вкусу выросших на докторской колбасе и, исключительно по праздникам, тамбовском окороке россиян. Свежее молоко и привычные огурчики в пупырышек вообще не водятся практически ни в одном сетевом магазине.

Но эти еженедельные ярмарки не только место закупок свежих, зачастую более дорогих и всегда более качественных товаров – здесь можно и вина с приятелями выпить, и закусить, как минимум, традиционной немецкой сосиской или котлеткой. А места на таких ярмарках предоставляются, по сути, за чисто символическую плату – поступивших таким образом в бюджет денег едва хватит на оплату уборки территории. Однако в данном случае задачей города является не пополнение городского бюджета, а обеспечение жителей качественными региональными продуктами. Это обязательное условие получения разрешения на торговлю. Город предоставляет торговую площадку, регламентирует время работы и контролирует качество продукции. Оборудовать место должны сами фермеры, – и, кажется, в таком подходе есть смысл. Во-первых, в зависимости от ассортимента фермерам необходимы различного размера прилавки, во-вторых, торговцам молоком и сыром, мясом и птицей необходимы холодильники – именно в них, оборудованных всем необходимым, производители привозят свою продукцию и из них же торгуют. Выбор фермеров осуществляет управляющая компания, которая внимательно следит за тем, чтобы на ярмарке была представлена самая разнообразная продукция. Однако, если предприниматель получил разрешение на торговлю на определённом базаре, лишить его этого права возможно только на основании нарушения договорных отношений или санитарных правил.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//Общество

В Госдуме одобрили идею о введении дополнительных алиментов на улучшение жилищных условий детей

В Госдуме одобрили идею о введении дополнительных алиментов на улучшение жилищных условий детей

В Госдуме поддержали инициативу назначить дополнительные алименты для улучшения жилищных условий ребёнка. Туда будет входить финансовая помощь при ремонте или переезде, а также материальная поддержка при покупке жилплощади.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной в августе, ожидаются заморозки

Грядущая ночь в Москве может стать самой холодной с начала августа. Согласно последним данным синоптиков, волна заморозков пришла на большую часть Европейской России из-за обширного антициклона.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//Новости партнеров

//Политика

Президент Грузии ответила, когда Тбилиси пойдёт на сближение с Москвой

Президент Грузии ответила, когда Тбилиси пойдёт на сближение с Москвой

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси пойдёт на восстановление отношений с Россией только в том случае, если Кремль изменит свою позицию.

//Происшествия

В московской квартире погиб человек из-за пожара

В московской квартире погиб человек из-за пожара

В среду, 28 августа, в Москве на Переведеновском переулке произошёл пожар многоквартирном жилом доме. Уточняется, что возгорание замечено в квартире на пятом этаже. Проводится тщательная проверка.

//Новости СМИ2

//Общество

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая»

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая»

Разин жёстко всех предупредил по поводу репертуара «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что никто без разрешения организации «честная музыка» не имеет право исполнять песни "Ласкового мая" .

//В мире

Американский подполковник рассказал, как на самом деле обстоят дела среди украинских военных

Американский подполковник рассказал, как на самом деле обстоят дела среди украинских военных

Американские военные сочли украинских военнослужащих главным недостатком Яворовского учебного центра во Львовской области. Подполковник ВС США Роберт Трейси заявил, что украинские солдаты «ленивые и жадные».

//Политика

У Трампа анонсировали встречу с Зеленским

У Трампа анонсировали встречу с Зеленским

Советник президента США Джон Болтон заявил о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это произошло на брифинге, который прошел в Киеве в нынешнюю среду.

//В мире

В Испании 17 младенцев получили "синдром оборотня" из-за ошибки фармацевтов

В Испании 17 младенцев получили "синдром оборотня" из-за ошибки фармацевтов

В Испании зафиксировано вспышка гипертрихоза или синдрома оборотня из-за ошибки фармацевтической компании, которая по ошибке продала не то лекарство. Отмечается, что болезнь обнаружена у 17 новорождённых младенцев.

//Общество

Педиатр рассказал о самых частых травмах среди школьников

Педиатр рассказал о самых частых травмах среди школьников

Врач-педиатр Андрей Ольшевский рассказал, какие самые частые травмы случаются в столичных школах. По его словам, врачи скорой помощи с началом осени ожидают увеличения вызовов.

//В мире

Мэр Вентспилса назвал правительство Латвии «девочкой легкого поведения»

Мэр Вентспилса назвал правительство Латвии «девочкой легкого поведения»

Опальный мэр Вентспилса Айвар Лембергс, который утопает в судебных тяжбах с государством, решил высказать свое мнение о латвийском правительстве. Он назвал правящих лгунами и… проститутками.

//Новости партнеров

//В мире

На Украине требуют сохранить пост министра за скандальной Супрун

На Украине требуют сохранить пост министра за скандальной Супрун

На сайте президента Украины появилась петиция в защиту Ульяны Супрун. Автор потребовал сохранить за ней пост министра здравоохранения. Требование уже поддержали 25 тысяч человек. Это означает, что теперь Зеленский ее должен будет рассмотреть.

//Общество

Бесплатный Wi-Fi дорого обходится // Wi-Fi не то, чем кажется

Бесплатный Wi-Fi дорого обходится // Wi-Fi не то, чем кажется

В настоящее время интернетом пользуются около 4,4 млрд человек, а среднесуточное время нахождения в сети составляет около 6 часов и 42 минут. Мы выходим в сеть при первой возможности — в очереди в магазине, по дороге на работу или на отдыхе. При этом почти половина пользователей (48%) делают это с мобильных устройств.

//Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась откровенными снимками

Ирина Шейк поделилась откровенными снимками

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась с поклонниками серией снимков с откровенной фотосессии. На фотографиях стройную фигуру знаменитости запечатлели с различных ракурсах в смелых образах.

//Культура

Вопросы остаются

Вопросы остаются

На пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг МХАТа им. Горького после ухода оттуда народной артистки России и теперь уже бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной, было несколько эмоциональных выступлений из зала в поддержку актёров и труппы.

//Общество

Историк рассказал, как "сохранить" российских мужчин

Историк рассказал, как "сохранить" российских мужчин

В Росстате сообщили, что к 2036 году в России соотношение мужчин и женщин будет 1000 к 1128. Историк Александр Макушин рассказал, как можно решить проблему «нехватки» мужского населения.

//В мире

Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

Президент Грузии объяснила, когда состоится диалог между Москвой и Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия, при которых готова возобновить диалог с Россией. Глава государства отметила, что их выполнение станет первым шагом для установления каких-либо контактов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Мороженщица специального назначения для первых лиц государств или в каком звании дамочка?
2

Врачи бегут, министры хорошеют
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
5

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры