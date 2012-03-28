Продажные ярмарки

В канун наступления сельскохозяйственного сезона правительство города уже в который раз с горечью вспомнило об отсутствии региональных фермеров на столичных рынках и ярмарках выходного дня. Посовещавшись, вину возложили на частные компании, в руки которых было передано управление рыночным бизнесом.

Провинившиеся операторы, вместо того чтобы за государственный счёт заниматься безвозмездным распределением торговых мест среди фермеров, продавали их – и не только фермерам, но и перекупщикам, которые были звеньями в цепочке коррумпированных структур. Подмосковному производителю получить торговое место было практически невозможно, да и невыгодно. Это обстоятельство губило саму идею ярмарок, где должны были быть представлены товары регионального производства по доступным ценам.

Обострение ситуации наступило со вступлением в силу инициативы мэра – предоставлять продавцам на ярмарках торговые места бесплатно. Согласно утверждённому в 2011 г. порядку организации ярмарок, организаторами «ярмарок выходного дня, проводимых на земельных участках, находящихся в государственной собственности города Москвы, являются префектуры. Тем не менее непосредственные функции организатора перекладывались на подрядчиков, которые избирались на тендерной основе.

По мнению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, «функцию организаторов вообще надо передать муниципальным собраниям, именно они могут заниматься этими обязанностями в соответствии с интересами жителей. А управы населением не избираются и не имеют с людьми прямого контакта. Вопрос работы ярмарок очень важен для населения. Депутаты местного самоуправления должны этим заняться».

Бесплатный тендер в Паутине

«Город выделяет деньги частникам, чтобы организация сельхозмероприятий была безвозмездной. За счёт этих средств коммерсанты должны заниматься развитием этой системы, оборудованием и уборкой территории. Но обслуживание ярмарок оказалось очень выгодным делом. Так в погоне за тендером коммерческие структуры уходили в ноль или даже должны были доплатить государству в случае победы. И сейчас те фермеры, что хотят продать свой товар в Москве, вынуждены платить огромные суммы вымогателям. С несговорчивыми разбираются местные «службы безопасности». Жаловаться в прокуратуру фермеры боятся», – поясняет президент Московской ассоциации предпринимателей Андрей Подёнок.

Сегодня предприниматели и правительство ждут нововведений, чтобы уйти от конкурсной системы, когда любая нечестная компания могла стать победителем конкурса, используя демпинговые цены на предоставление услуг. Абсурдность ситуации в том, что она не является исключением, а скорее одним из вариантов «нормы» действующей конкурентной системы государственных интернет-аукционов. Теперь «город планирует отказаться от услуг коммерческих организаций, обслуживающих рынки. За дело возьмутся госбюджетные учреждения, поскольку не исключён тот неприятный факт, что нынешние организаторы могут пытаться брать деньги за место, в то время как взимание платы с июля прошлого года совершенно запрещено», – констатирует советник руководителя Департамента торговли Леонид Ивакин.

В Департаменте торговли на ура встретили инициативу создания единой электронной информационной системы для открытого предоставления мест на ярмарках выходного дня. Именно на него департамент возлагает самые большие надежды по привлечению долгожданных производителей продуктов питания. «В Интернете можно будет подать заявку и ехать нацеленно, зная, что тебя уже ждут», – полагает Леонид Ивакин. Но ведь без заранее поданной и одобренной заявки получение торгового места невозможно в принципе?

Засады на дорогах

Кусачие цены на сельскохозяйственную продукцию принято мотивировать высокой оплатой труда в столичном регионе. Однако фермерские карманы и впрямь должны быть резиновыми. Поборы на местах торговли дополняются массовыми вымогательствами ещё и на этапе доставки продуктов в город. «Из Воронежа, Тамбова просто невозможно довезти свой товар до места продажи, не заплатив мзду. Бандитизм и коррупция продолжают процветать до сих пор», – делится Андрей Подёнок, обеспокоенный судьбой мелких предпринимателей.

Вполне оптимистичные настроения Ивакина, кажется, имеют отношение к какому-то иному миру. «Безусловно, Москва заинтересована в привлечении людей, выращивающих хорошие овощи на грядках. И мы хотели бы, чтобы именно они и составляли контингент участников ярмарок выходного дня. Для них мы готовы бронировать места на ярмарках, чтобы они знали, что есть договорённость с конкретной ярмаркой, потому что они предоставляют качественный товар и в больших количествах. Если около вас выстраивается очередь, руководитель ярмарки на это обязательно должен обратить внимание и закрепить это место за вами. Проверенным людям торговый прилавок будет обеспечен».

По китайским рецептам

Часто под видом подмосковных продуктов продаётся настоящий суррогат – консервированные огурцы сереют, становятся мягкими и совершенно непригодными к употреблению. Многие совхозы сегодня напоминают китайские фабрики, где огурцы и помидоры поливают подозрительными удобрениями. Растут такие чудо-овощи в разы быстрее, чем те, которые выращиваются традиционным способом. Соответственно такое производство становится и выгодным, и более привлекательным для посредников. А покупатели зачастую по внешнему виду не в состоянии отличить суррогатный продукт от настоящего, особенно при отсутствии альтернативы. Может быть, к началу нынешнего сезона нас всё-таки ждут качественные изменения в работе ярмарок, и перекупщики с товарами неизвестного производства наконец отступят на задний план, уступив место не успевшим разориться фермерам?