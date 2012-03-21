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Снесёт ли башню у Москвы?

Решается судьба знаменитой радиовышки

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Эльвира ИСЛЯМОВА, Надежда ЛАРИНА ]

Снесёт ли башню у Москвы?

На днях знаменитой Шуховской башне на Шаболовке исполнилось 90 лет. К сожалению, день рождения знаменитая ажурная конструкция встретила не в лучшем состоянии. Сейчас вокруг «юбилярши» и её дальнейшей судьбы разгораются нешуточные страсти.

Проект раздора

«В центре Москвы сейчас стоит ржавая изуродованная конструкция. Если правительство Москвы не хочет приводить башню в порядок и начинать реальную работу, то тогда проще принять решение о её сносе, чтобы она не позорила ни моих предков, ни нашу страну!» Эти слова на недавней пресс-конференции, посвящённой 90-летию башни, произнёс Владимир Шухов, правнук знаменитого инженера, руководитель фонда «Шуховская башня». Повод для столь отчаянного высказывания – самый насущный. Несмотря на свой почтенный возраст, башня не реставрировалась ни разу. Cейчас, по мнению представителей фонда, реставрация нужна более чем срочно. С ними вроде бы согласны и представители федерального правительства, и руководство ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), на балансе у которого находится объект. Однако о том, кто и как должен осуществлять эту идею, договориться пока не выходит.

Сам инженер Шухов прогнозировал, что его башня без проблем простоит более 100 лет. Возможно, так бы оно и произошло, если бы не работы, произведённые в начале 1970-х годов. Фундамент конструкции залили бетоном, а на самой башне добавили дополнительные кольца и смотровые площадки. Как утверждают представители фонда «Шуховская башня», это нарушило первоначальные замыслы проектировщика и нанесло башне непоправимый ущерб. В частности, «чужие» элементы увеличили нагрузку на фундамент, да к тому же сделаны из другого металла и покрываются ржавчиной в первую очередь.

Вопрос о реконструкции знаменитой радиобашни в последние 10 лет поднимался не один раз. Также неоднократно проводились экспертизы с целью выяснить, как именно надо ремонтировать конструкцию. Последняя экспертиза прошла в 2011 году. Её заказал нынешний «хозяин» башни – ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». На основании полученных данных был разработан проект работ. Сейчас он находится на согласовании в Главгос­экспертизе. Но представителей фонда «Шуховская башня» происходящее категорически не устраивает.

Надежды на лучшее

Как рассказал «АН» заместитель директора фонда Сергей Арсеньев, экспертиза опирается на то, что башня находится в удовлетворительном состоянии. В результате на ремонт выделено 135 млн. рублей. Но этих денег хватит разве что на покраску. А работы нужны куда более серьёзные – например, демонтаж лишних конструкций, которые появились на башне в 1970-е годы. Такие цели никак не вяжутся с озвученными суммами.

Сотрудники фонда явно знают, о чём говорят. Недавно в Нижегородской области восстанавливали аналогичную башню, которая стоит там с начала ХХ столетия. На эти работы было потрачено около 200 млн. рублей – при том, что состояние нижегородского объекта было в разы лучше, чем сейчас у московского. И в ответ на вопрос, как уложиться в выделенные для башни на Шаболовке 135 млн. рублей, сотрудники фонда могут только развести руками.

«Мне непонятно, почему выводы экспертизы РТРС идут вразрез с мнением специалистов, – горячится С. Арсеньев. – Независимые эксперты считают, что башня находится в аварийном состоянии, так как коррозия достигла критических пределов. При этом данные экспертизы «хозяина» башни находятся в закрытом доступе и ни с кем не обсуждаются. Экспертов нашего фонда и зарубежных специалистов к башне даже не подпускают!»

«Во-первых, доступ всегда был ограничен, – парирует руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов. – Это режимный объект, который находится в ведении стратегического предприятия. Даже у нас нет собственного прохода к башне: прилегающие территории принадлежат другой организации. Во-вторых, в конкурсе на разработку проекта могли принять участие все желающие, однако очередь из «независимых экспертов» почему-то не стояла. Наконец, обследование подтвердило мнение РТРС о том, что башня нуждается в неотложном и серьёзном ремонте. Очевидно, что восстановление башни в оригинальном виде 1922 года (что и подразумевает разработанный проект) потребует больших средств, чем выделено. Но окончательное слово остаётся за Главгосэкспертизой и Правительством РФ».

Тем не менее защитники башни унывать и сдаваться пока не собираются. Они с надеждой ждут лета, когда башня будет исследована с помощью беспилотного вертолёта. Этот проект собираются реализовать зарубежные учёные, которым не безразлична судьба знаменитой радиовышки. Исследование позволит создать трёхмерную модель конструкции со всеми искажениями. Руководить проектом будет известный швейцарский учёный Армин Грюн. Он прославился тем, что по обломкам и фотографиям воссоздал модели статуй Будды, уничтоженных талибами в афганском городе Бамиане. В фонде искренне надеются, что в этот раз учёные преград не встретят.

К слову, представители фонда Шухова мечтают привести в порядок не только башню, но и прилегающую к ней территорию. Там, по их мнению, необходимо разбить парк и построить Шуховский центр с музеем инженерной мысли. В качестве инвесторов к проекту планировалось привлечь нефтяные компании.

«Поскольку Шухов построил первые нефтепроводы в России и первую в мире установку непрерывного промышленного крекинга, нефтяные компании положительно относятся к его фигуре. Поэтому они вполне могли бы выделить деньги на музей нефти, газа и трубопроводного транспорта России им. В.Г. Шухова, – рассказывает С. Арсеньев. – К этой идее в своё время положительно отнёсся В.С. Черномырдин. Но, увы, после смерти Виктора Степановича проект встал».

Исторический аргумент

Шуховская башня считается шедевром архитектурного авангарда и признана кандидатом на внесение в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. В. Шухов первым в мире использовал в строительстве сетчатые металлические оболочки в виде висячих и сводообразных перекрытий и гиперболоидных башен. Ажурная стальная конструкция сочетает прочность и лёгкость: на единицу высоты Шуховской башни израсходовано в три раза меньше металла, чем на единицу высоты Эйфелевой башни. Больше полувека с неё велись главные радио- и телетрансляции. На сегодняшний день эти задачи выполняет Останкинская телебашня, а башня на Шаболовке служит установкой для ретрансляторов сотовой связи и МЧС.

Башня на Шаболовке – последняя сохранившаяся в Москве конструкция с использованием сетчатой оболочки. При этом очень сложно найти современного архитектора, который не отметился бы подобным творением. Башни, похожие на нашу Шаболовскую, стоят во Франции, Германии, США и многих других государствах. Знаменитый британец Норман Фостер использует сетчатые конструкции в каждом третьем своём проекте. Например, такой сеткой покрыт его знаменитый лондонский небоскрёб «Огурец». В Китае (г. Гуанчжоу) по шуховскому патенту возведена башня высотой 610 метров.

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