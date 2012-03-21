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Без вина виноватые

От идей мэра пострадают магазины шаговой доступности

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Без вина виноватые

Собянину не нравится, что в магазинах, расположенных в жилых домах, продаётся алкоголь. Он дал поручение: разработать варианты, как это можно ограничить. Однако московскому правительству стоило бы заодно заранее подумать, к каким последствиям такой запрет может привести, – чтобы не повторилась история с палатками у метро.

«Сухой» проект

Запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах и в пристройках к ним, – это пока не закон и даже не проект закона. Это всего лишь заявление Собянина, сделанное им на встрече с журналистами. Но учитывая, с какой скоростью идеи мэра воплощаются в жизнь, нельзя исключать, что и это высказывание в недалёком будущем будет закреплено законодательно.

«Мэр в этом абсолютно прав,– считает Михаил Пашкин, председатель координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы. – Чем дальше будет алкоголь от жителей, тем лучше. И наркологи со мной согласятся: если спиртное в шаговой доступности, то люди пьют всё больше и больше. У нас уже и так по 18 литров на душу населения потребляют! А в Швеции такие магазины расположены за пределами городов, в районе свалок. Там выпивку продают только по удостоверению личности. А затем немедленно сообщают об этом в полицейский участок по месту жительства гражданина, чтобы стражи знали: ждите, скоро у вас там будет пьяный...»

В Москве уже ясно обозначена тенденция на всё большее ужесточение антиалкогольных мер. Если по федеральному закону запрет на торговлю такой продукцией установлен с 23.00 до 8.00, то в столице ограничение на продажу спиртного – с 22.00 до 10.00. Вспомним также, что с января 2013 г. никакой алкоголь, включая пиво, нельзя будет продавать в палатках.

Если в будущем новые ограничения распространятся и на придомовые магазины, это обернётся для Москвы чуть ли не сухим законом. Мэр опрометчиво считает, что горожанам вполне достаточно будет отдельно стоящих гипермаркетов. Напомним: три четверти магазинов, где можно купить спиртное, находятся в жилых домах.

«А в центральных районах мегаполиса эта цифра достигает 95%, – напоминает Роман Жигульский, предприниматель, лидер движения «За честный рынок». – Алкоголем здесь торгуют и маленькие частные торговые точки, и сетевые супермаркеты, и специализированные фирменные винные магазины. Понятно, что для последних продажа спиртного – основной доход. Но и для мелкого, и для сетевого бизнеса это приносит 40–45% выручки». Лишившись её, бизнесмены попросту разорятся и закроются.

Аргументы творческой интеллигенции

Александр Кутиков («Машина времени»):

– Правительству города нужно предугадать социальный эффект от последствий этого решения. Посчитать, сколько закроется торговых точек, сколько людей лишатся работы и смогут ли они найти новую. Россияне пьют не потому, что во дворе продают водку, а от тоски и отсутствия перспектив в жизни.

Геннадий Хазанов:

– Если отделы с алкоголем закроют: я даже не замечу. Сам я в магазины не захожу, продукты не покупаю. Алкоголь почти не употребляю. Поэтому моя жизнь от нововведений не поменяется.

Массовая недоступность

Депутат МГД Сергей Гончаров сочувствовать им отказывается: «Давайте говорить откровенно: если так называемые предприниматели не хотят шевелиться и привозить продукты широкого потребления, которые нужны населению, а только торгуют водкой, пивом и спаивают народ ради прибыли – таких коммерсантов нужно гнать в жопу».

Однако подавляющее большинство магазинов, где продают алкоголь, торгуют одновременно и продуктами. Согласитесь: покупать еду людям всё же где-то надо. Но не каждый же раз отправляться за ней в гипермаркет! И если торговые точки разорятся и закроются – или, как вариант, вынуждены будут поднять цены на продукты, а потом, в отсутствие покупательского спроса, всё равно разорятся и закроются – будет ли от этого лучше москвичам?

Похоже, на руку это нововведение сыграет только крупнейшим сетям типа «Метро» и «Ашана». Супермаркеты многих других сетей типа «Пятёрочки», «Перекрёстка», «Азбуки вкуса» расположены в том числе и в жилых домах, и вряд ли новая идея Собянина их порадует. Но их представители на всякий случай уже заявили, что поддерживают «любые инициативы властей, направленные на снижение алкоголизации населения».

«Все эти антиалкогольные меры, конечно, очень хороши, рассуждает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. – Но выигрывает от них почему-то всегда только крупный бизнес. А вот мелкий, увы, притесняется, не получая никаких компенсаций». Непонятно также, как город собирается компенсировать жителям возможное массовое закрытие магазинов шаговой доступности.

«Ведь был же уже опыт с палатками у метро, напоминает доктор экономических наук, профессор Михаил Сидоров. – В течение недели их снесли – а со временем они стихийно возникли опять. Потому что людям надо покупать еду. Нельзя забывать и о магазинах шаговой доступности! Они прежде всего необходимы для пожилых людей. Им, знаете, трудно таскать сумки из сетевых супермаркетов, не имея автомобиля».

Точечная зачистка

Обычно власти, оправдывая свои решения, имеют обыкновение говорить, что реагируют на «жалобы жителей». Вот и в этом случае: руководитель Департамента торговли и услуг Михаил Орлов заявил, что москвичи постоянно жалуются на «очаги напряжённости вокруг точек продажи спиртного». Действительно, многие сейчас отреагируют на заявление Собянина в духе «давно пора». «У нас огромное количество жалоб граждан на то, что в маленьких магазинчиках – шум, гам, пьяные компании,– говорит Евгений Фёдоров, депутат ГД. – Мы заботимся, во-первых, о снижении доступности спиртного, а во-вторых, о повышении комфорта для людей, живущих поблизости. Но, конечно, вопрос сокращения продажи алкоголя требует точечной детализации».

Возможно, чтобы оградить людей от шума по ночам, достаточно было бы строго контролировать режим продажи спиртного. Как того требует закон. До 22 вечера, и ни минутой позже! Кстати, большинство маленьких магазинов как раз в это время и закрываются. «Поэтому в «многочисленные жалобы граждан» я не верю, – рассуждает адвокат Владимир Жеребёнков. – К тому же кто пожелает напиться – своего добьётся. Таксисты станут спиртное возить ещё активнее. Любители будут заказывать алкоголь по Интернету, самогон варить. Контрафакт покупать или денатуратом травиться. Помрёт больше людей, чем потребление алкоголя сократится».

Мы в такие шагали дали

Антиалкогольные меры последних лет не привели к снижению потребления спиртного. «Наоборот, по данным Росстата, оно за последний год выросло на 3,4%. Каждое третье преступление в нашей стране совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, – подчёркивает адвокат Алексей Сердюк. – А теперь эти искатели приключений будут очумело шататься по улицам, чтобы «добавить». Это сразу создаст проблемы для окружающих».

«Географическая» недоступность пьющих людей не остановит. Возможно, стоит «запретить в гипермаркетах рекламировать и расставлять спиртное в продуктовых отделах, – предлагает Павел Шапкин, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики. – Я бы создал специализированные секции по продаже спиртного. Строго запретив заходить туда несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии».

На самом деле никакие запреты и амбарные замки не помогут. Можно и нужно пропагандировать здоровый образ жизни, спорт. Но пока смысл жизни на дне бутылки – за ней поедут и за МКАД.

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