Выборы местного масштаба

В один день с президентскими выборами москвичи выбирали депутатов муниципальных собраний. Президентская гонка полностью заслонила это событие: многие горожане были в лёгком в недоумении, получив на избирательном участке ещё один бюллетень. Тем не менее выборы состоялись – и немало удивили жителей столицы.

Маскировка не удалась

Главный сюрприз преподнесла партия власти. Впервые за всю историю своего существования «Единая Россия» не выставила ни одного кандидата. Формальным предлогом стало то, что московское отделение не успело провести конференцию, на которой принимается решение идти на выборы. Однако в реальности всё оказалось не так просто. Как выяснили активисты общественного движения «Наш город», многие единороссы из муниципальных собраний прошлого созыва снова выставили свои кандидатуры. Только на этот раз – в качестве самовыдвиженцев.

«Наивно считать, что глава московского отделения ЕР Сергей Семёнович Собянин этого не знал, – иронизирует Михаил Вельмакин, координатор движения «Наш город», член муниципального собрания района «Отрадное». – Рейтинг партии власти сегодня крайне низок, а позиции на местном уровне терять не хочется. Вот и решили замаскироваться».

Тем не менее спрятаться «на все сто» представителям «Единой России» не дали всё те же общественники. Волонтёры в течение всей предвыборной кампании собирали информацию о «затаившихся» членах ЕР и вывешивали её на своём сайте. В итоге обнаружилось почти 1,5 тыс. замаскированных единороссов.

«Безусловно, никто не обязан указывать свою партийную принадлежность, – рассуждает Сергей Константинов, активист общественного движения, руководивший работой по выявлению «кандидатов-оборотней». – Но здесь важен моральный аспект: если ты не сообщаешь потенциальному избирателю о своих взглядах – значит, в чём-то его обманываешь. Именно этим мы и руководствовались. Кстати, кандидаты, похоже, согласны: претензии к нам были единичными».

Ещё один повод для удивления – количество претендентов на мандаты. Если в 2008 г. конкурс не дотягивал и до двух человек, то в этот раз за одно кресло бились трое-четверо.

«Безусловно, события последних месяцев подогрели в москвичах интерес к общественной жизни. Однако всплеск активности на выборах вряд ли полностью объясняется проснувшимся желанием поучаствовать в решении насущных городских проблем, – рассуждает Светлана Разворотнева, эксперт в области муниципальных отношений. Сейчас муниципальные собрания зачастую воспринимаются как элитный клуб, членство в котором даёт доступ к управам и префектурам. Для многих свежеизбранных депутатов (особенно для молодых) это первый шаг по карьерной лестнице».

Тем не менее сами избранные депутаты так не считают. «Власть должна быть открытой, прозрачной и подотчётной, – рассказала в интервью «АН» студентка МГУ Вера Кичанова, ставшая депутатом муниципального собрания в Южном Тушино. – Именно этого я и собираюсь добиваться. Например, предложу сделать сайт, на котором в доступной форме будет рассказываться о деятельности муниципалитета. Если честно, для меня участие в выборах стало своеобразным экспериментом. Первый этап удался. Эксперимент продолжается!»

Странная власть

Вопросом «зачем нужны муниципалитеты?» москвичи задаются уже давно. И понятно почему: реальных полномочий у этих органов власти в столице нет. В других регионах деятельность муниципалитетов определяется только Федеральным законом №131-ФЗ «О местном самоуправлении». Он возлагает на них массу важных задач: например, формирование бюджетов, распоряжение земельными участками. Москва и Санкт-Петербург оказались на особом положении. Тот же закон №131-ФЗ оговаривает, что муниципалитеты на территории городов федерального значения также подчиняются нормативным актам, которые власти «двух столиц» издают самостоятельно. В результате и в Петербурге, и в Москве «отцы города» предпочли укрепить вертикаль исполнительной власти и оставить муниципалитетам минимум второстепенных полномочий. В частности, в столице они сегодня занимаются вопросами опеки и попечительства и организацией спортивных и культурно-массовых мероприятий в районе. Земельных участков в собственности у муниципалитетов нет: ими владеет город, который передаёт землю в безвозмездное пользование. Перечень «имущества», которым владеют муниципалитеты, издевательски короток: в него входят мебель, зеркала и оргтехника из офисов муниципальных начальников да инвентарь на районных спортплощадках.

С финансированием дело обстоит ещё печальней. Как рассказали «АН» в муниципалитете района Куркино, городская казна ежегодно выделяет им так называемый бюджет по минимальному обеспечению. На каждого зарегистрированного в районе жителя выделяется «фантастическая» сумма… 30 рублей. Эти деньги расходуются в первую очередь на зарплату сотрудникам муниципалитета (по словам депутатов, на эти цели уходит до 70% выделенных средств). То, что останется, в теории предназначено для реализации полномочий. При этом в том же Куркино при официальном числе жителей в 24,5 тыс. человек на деле проживает в два раза больше. Какие уж тут «полномочия»…

«Нам разрешено оставлять в своём бюджете налоги, которые платят владельцы объектов потребительского рынка, – добавляет наш собеседник из муниципального собрания Куркино. – Но районы в Москве разные – и далеко не у всех право собирать налоги приносит ощутимую пользу. У нас, например, из 143 объектов 100 зарегистрированы в других районах – и налоги, соответственно, уходят не к нам. В прошлом году мы собрали всего 1,5 миллиона рублей. В масштабах района это копейки. А в муниципалитете Щукино в то же время, например, сборы составили 50 миллионов рублей».

Впрочем, влиять на реальное положение дел депутаты муниципального собрания всё же могут. Их статус даёт им право отправлять запросы в самые высокие инстанции и «долбить» чиновников, добиваясь принятия важных для жителей решений. В Москве есть немало случаев, когда такие попытки оказывались успешными. Например, в Отрадном именно депутаты муниципального собрания помогли прекратить возведение «народного гаража», который строился без ордера. Как рассказал «АН» переизбравшийся депутат муниципального собрания района «Отрадное» Михаил Вельмакин, уже на следующий день после отправки письма в мэрию техника покинула стройплощадку.

«Всё зависит от силы и энергии депутатов, – делится опытом Вельмакин. – Например, недавно нам принесли на согласование проект офисного здания. Мы увидели, что строение полностью закроет свет жителям соседнего жилого дома. Депутаты дали отрицательное заключение, и проект не был утверждён! Думаем, что такое отношение к муниципальному собранию – во многом результат нашей победы в эпопее с гаражом».