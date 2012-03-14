И на ЗИЛе будут яблони цвести?

Завод имени Лихачёва подаёт сигналы «sos» уже не первый год. Однако сейчас столичные власти, похоже, наконец-то готовы бросить спасательный круг тонущему предприятию. Экономическую деятельность решено «реанимировать» с помощью иностранных инвестиций: в ближайшие годы здесь помимо отечественных «бычков» начнут собирать автомобили корейских и итальянских марок. Куда острее стоит вопрос о том, что делать с гигантской территорией завода. Из трёхсот гектаров предприятие использует только 10%. Остальное пространство пока напоминает декорации к фильму о последствиях апокалипсиса. Тем не менее чиновники уверяют: уже к 2015 году здесь, в пяти километрах от Кремля, будет город-сад, который спроектируют ведущие европейские и российские архитекторы.

Его пример – другим наука

Так уж повелось, что решение о судьбе той или иной территории обычно принимается столичными чиновниками в тиши кабинетов и обжалованию не подлежит. В случае с ЗИЛом произошло иначе. Чуть ли не впервые за историю города в мэрии сперва решили выслушать мнения экспертов.

«Был объявлен конкурс на лучший проект развития промзоны, – рассказывает Светлана Серебрякова, представитель компании, курирующей проведение конкурса. – Причём это было не столько соревнование конкретных архитектурных планов, сколько состязание идей. Руководство города спрашивало архитекторов, что в принципе можно организовать на таких огромных пространствах, как максимально выгодно для мегаполиса и полезно для горожан использовать заводские территории».

По словам экспертов, конкурс организовали неспроста. Как пояснил заместитель мэра по экономической политике Андрей Шаронов, проект реконструкции ЗИЛа должен стать образцово-показательной моделью, основные наработки которой будут использоваться для развития территорий других заводов.

«Общая площадь столичных промзон составляет 27 тысяч гектаров. Это 10% всей городской территории, – добавляет Серебрякова. – Поэтому в мэрии активно ищут стратегию их реорганизации в едином ключе. И если эта стратегия будет разработана и реализована, можно полностью изменить имидж мегаполиса».

Фантазия, на старт!

Главное требование, которое мэрия предъявила к архитекторам, – не предлагать чисто коммерческие проекты. В бывших промзонах, по задумке властей, обязательно должно найтись место публичным пространствам, объектам культуры, паркам. Отталкиваясь от этого принципа, жюри выбрало четырёх финалистов. Ими стали архитектурные бюро из Германии, Голландии, Франции и России.

Каждый из участников внёс в проект свои «изюминки». Например, голландцы предложили создать на месте ЗИЛа «город мастеров». Основную площадь займут помещения мастерских, недорогие жилые дома, студенческие кампусы. Перемещаться по территории предложено на велосипедах, а связать ЗИЛ с другими районами города должна новая станция метро.

Французские архитекторы пошли другим путём. Они заявили, что Москве, которая стремительно превращается в мировой финансовый центр, мощностей Москвы-сити скоро не хватит. Поэтому пространства ЗИЛа надо развивать в деловом ключе. По их задумке на территории завода появится символ новой экономики города – «лента» из офисных башен, самая высокая из которых «дорастёт» до 400 метров.

Немцы сделали ставку на экологичность. На территории бывшего завода расположатся сосновый лес, прогулочные аллеи, пешеходные мосты, огромное количество парковочных мест. Застраивать территорию архитекторы из Германии предложили не слишком высокими (максимум в 13 этажей) домами и недорогими офисными зданиями. В центре района запланировано появление музея истории ЗИЛа и музея конструктивизма.

Проект российских архитекторов получился весьма оригинальным. В центре района планируется разбить большой парк с пешеходным мостом и каналами. Застройка будет в основном жилой: здесь появятся многоквартирные дома или студенческие общежития. С другими территориями столицы район свяжут поезда Московской железной дороги и специальные мосты, по которым можно будет добраться до Варшавского шоссе и станции метро «Нагатинская». Есть в российском проекте и спорный момент – решение построить на территории ЗИЛа… мусоросжигательный завод. Вряд ли горожане позитивно отнесутся к такому «сюрпризу».

Хотим как лучше

Ни одной идее в чистом виде члены жюри предпочтения не отдали. Наибольшее одобрение вызвали немецкий и российский проекты. Их решено «скрестить», дополнить наиболее удачными элементами голландского и французского и в таком виде включить в градостроительный план. Обновлённую территорию ЗИЛа, по планам власть имущих, москвичи увидят в 2015 году.

«Мэрия неслучайно выделила именно немецкий и российский варианты, – полагает московский архитектор Сергей Скуратов. – Это говорит о том, что у власти сменились градостроительные приоритеты. Раньше предпочтение отдавалось архитектурным «аттракционам» – самым высоким, самым невиданным, самым поразительным зданиям наподобие творений Нормана Фостера. Теперь конкурсы выигрывают «проекты для жизни». Они дарят Москве то, чего ей не хватает: общественные пространства, зелёные зоны, пешеходные улицы, культурные и образовательные кластеры. К тому же сейчас архитекторы предлагают не просто идеи, оторванные от реальных городских условий, как бывало прежде. Они выдвигают продуманную стратегию поэтапной реконструкции промзоны, рассматривают варианты её «аккуратного» подключения к транспортным сетям столицы. Если реконструкция ЗИЛа хоть отдалённо напомнит то, о чём сейчас говорят архитекторы, это будет очень здорово».

«Интересные находки есть в каждом из проектов, – рассуждает Александр Высоковский, ректор Высшей школы урбанистики. – Мне импонирует голландская идея по подходу к решению транспортной проблемы. Это очень правильно – разгружать дорожные сети, строя районы, в которых человек может и жить, и работать, и учиться, перемещаясь между этими точками на велосипеде или пешком. Французская идея нравится мне по своему замыслу. ЗИЛ как символ старой промышленной экономики должен замениться новой Москва-сити или новым «Сколково» – символом экономики двадцать первого века, экономики технологий. Немецкий и русский проекты радуют заботой о том, о чём у нас последние годы и не думали, – экологии, культуре, досуге. И всё же у всех этих проектов есть серьёзные недостатки. Во-первых, ни один из них не показался мне доработанным и жизнеспособным. Во-вторых, они ещё больше разрывают Москву. Наш город выстроен непродуманно. Шоссе нередко проходят через парки, «разрезая» их, прогулочные набережные прерываются заборами промзон, жилые кварталы перемежаются офисными центрами. Нужно постепенно связывать город воедино. Для этого необходимо «подключать» районы (в данном случае ЗИЛ) не только к транспортным сетям, но и к зелёным зонам, жилым кварталам, культурным кластерам других территорий. Только так можно создать единое и комфортное пространство для жизни в мегаполисе. Но об этом у нас пока не думают ни власти, ни архитекторы».