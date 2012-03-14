С 1 сентября 2012 г. все школы Москвы будут обязаны принимать детей, не оглядываясь на уровень знания русского языка. По словам представителей Департамента образования, это связано с введением территориального принципа записи в школы. Теперь школа обязана принять любого ребёнка, проживающего в данном микрорайоне. Придраться к тому, как ученик говорит или пишет, директор уже не имеет права. Чем обернутся подобные порядки?

Раньше политика Департамента образования была другой. Мигрантов ориентировали на запись в специальные школы русского языка. Там детей в течение года усиленно учили русскому и лишь потом переводили в обычные классы. Этих школ в столице немного – всего 10 (по одной в каждом округе). Теперь ориентиры изменились. «Для нас стоит задача, чтобы каждая школа в Москве и каждый учитель сумели принять такого ребёнка», – заявила на недавнем круглом столе в Департаменте образования заместитель руководителя департамента Наталья Шерри. К новым веяниям в учебных заведениях Москвы отнеслись по-разному.

«Школа не в состоянии организовать курс русского языка для тех, кто его совсем не знает, – говорит Серафима Жданова, директор физико-математического лицея №1560. – Одного специалиста, который говорит, например, на армянском языке, мы ещё найдём. А что делать, если нужны ещё и знатоки узбекского или таджикского? Решить такую проблему не всем по силам. В этой сфере, на мой взгляд, должны работать специальные центры».

Справедливости ради отметим, что в одной из самых известных спец­школ столицы проблем с иноязычными детьми никогда не было. По словам Ждановой, в школу один раз за всю её историю попросились ученики, плохо говорящие по-русски. Это были две сестры-близняшки из Чечни. Проблем с ними не возникло. Они достойно прошли вступительное тестирование, а родители специально попросили определить их в разные классы, чтобы сёстры поменьше общались между собой на родном языке.

«А я бы не сказал, что такие ученики доставляют трудности, – возражает коллеге член Общественной палаты Ефим Рачевский, директор Центра образования «Царицыно», народный учитель России. – У наших ребят возникает азартное желание поскорее научить одноклассника говорить по-русски. Результат потрясающий: дети очень быстро начинают как читать Пушкина, так и изъясняться на разговорном языке. Иногда, я бы сказал, даже чересчур хорошо изъясняться: русский мат они осваивают просто блестяще! Кроме того, совместное обучение позволяет иноязычным лучше интегрироваться в русскую среду. Так что проблемы не вижу».

Тем не менее у столичных школ есть причины для того, чтобы прохладно отнестись к инициативе департамента. Проблема касается не столько первоклашек, сколько подростков, которые приходят в среднее и старшее звенья. Первая и главная причина тревоги – осознание того, что иноязычным ребятам придётся сдавать ЕГЭ по тем же критериям, что и их русским одноклассникам. Результаты Единого экзамена сегодня стали главным показателем успешности школы. И никого не волнует, сколько лет выпускник учил русский язык: с рождения или последние два года в московской школе.

«Педагоги готовы учить всех, но при этом просят соотносить результат в баллах с индивидуальными особенностями ученика, – говорит Антон Палеев, депутат Мосгордумы. – Их можно понять. Если ребёнок вообще не говорил по-русски (или говорил очень плохо), 60 баллов в сертификате ЕГЭ – блестящий итог как для выпускника, так и для его учителя. Но дифференцированной шкалы оценок в наших школах, к сожалению, нет. В итоге учебное заведение с большим количеством иноязычных учеников стремительно теряет свой рейтинг, а к приёму в школу детей мигрантов администрация относится, мягко говоря, недоброжелательно».