//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Без языка

№ 10(302) от 15.03.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА, Сергей РЯЗАНОВ ]

Без языка

С 1 сентября 2012 г. все школы Москвы будут обязаны принимать детей, не оглядываясь на уровень знания русского языка. По словам представителей Департамента образования, это связано с введением территориального принципа записи в школы. Теперь школа обязана принять любого ребёнка, проживающего в данном микрорайоне. Придраться к тому, как ученик говорит или пишет, директор уже не имеет права. Чем обернутся подобные порядки?

Раньше политика Департамента образования была другой. Мигрантов ориентировали на запись в специальные школы русского языка. Там детей в течение года усиленно учили русскому и лишь потом переводили в обычные классы. Этих школ в столице немного – всего 10 (по одной в каждом округе). Теперь ориентиры изменились. «Для нас стоит задача, чтобы каждая школа в Москве и каждый учитель сумели принять такого ребёнка», – заявила на недавнем круглом столе в Департаменте образования заместитель руководителя департамента Наталья Шерри. К новым веяниям в учебных заведениях Москвы отнеслись по-разному.

«Школа не в состоянии организовать курс русского языка для тех, кто его совсем не знает, – говорит Серафима Жданова, директор физико-математического лицея №1560. – Одного специалиста, который говорит, например, на армянском языке, мы ещё найдём. А что делать, если нужны ещё и знатоки узбекского или таджикского? Решить такую проблему не всем по силам. В этой сфере, на мой взгляд, должны работать специальные центры».

Справедливости ради отметим, что в одной из самых известных спец­школ столицы проблем с иноязычными детьми никогда не было. По словам Ждановой, в школу один раз за всю её историю попросились ученики, плохо говорящие по-русски. Это были две сестры-близняшки из Чечни. Проблем с ними не возникло. Они достойно прошли вступительное тестирование, а родители специально попросили определить их в разные классы, чтобы сёстры поменьше общались между собой на родном языке.

«А я бы не сказал, что такие ученики доставляют трудности, – возражает коллеге член Общественной палаты Ефим Рачевский, директор Центра образования «Царицыно», народный учитель России. – У наших ребят возникает азартное желание поскорее научить одноклассника говорить по-русски. Результат потрясающий: дети очень быстро начинают как читать Пушкина, так и изъясняться на разговорном языке. Иногда, я бы сказал, даже чересчур хорошо изъясняться: русский мат они осваивают просто блестяще! Кроме того, совместное обучение позволяет иноязычным лучше интегрироваться в русскую среду. Так что проблемы не вижу».

Тем не менее у столичных школ есть причины для того, чтобы прохладно отнестись к инициативе департамента. Проблема касается не столько первоклашек, сколько подростков, которые приходят в среднее и старшее звенья. Первая и главная причина тревоги – осознание того, что иноязычным ребятам придётся сдавать ЕГЭ по тем же критериям, что и их русским одноклассникам. Результаты Единого экзамена сегодня стали главным показателем успешности школы. И никого не волнует, сколько лет выпускник учил русский язык: с рождения или последние два года в московской школе.

«Педагоги готовы учить всех, но при этом просят соотносить результат в баллах с индивидуальными особенностями ученика, – говорит Антон Палеев, депутат Мосгордумы. – Их можно понять. Если ребёнок вообще не говорил по-русски (или говорил очень плохо), 60 баллов в сертификате ЕГЭ – блестящий итог как для выпускника, так и для его учителя. Но дифференцированной шкалы оценок в наших школах, к сожалению, нет. В итоге учебное заведение с большим количеством иноязычных учеников стремительно теряет свой рейтинг, а к приёму в школу детей мигрантов администрация относится, мягко говоря, недоброжелательно».

Дополнительный аргумент

Детей-мигрантов с распростёртыми объятиями ждут в школах с этнокультурным компонентом. Такие учебные заведения есть почти в каждом районе. При этом в национальные анклавы и «пункты ликбеза» они не превращаются. Достаточно высокий уровень образования (эти школы посещают дети сотрудников посольств) сочетается там с вниманием к каждому ученику, стремлением помочь адаптироваться к российской среде. Они всегда готовы принять всех желающих, и свободные места есть практически везде.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//В мире

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Аналитик из РФ придумал способ заставить Зеленского прекратить войну в Донбассе

Москва должна принудить руководство Украины к прекращению вооруженного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.

//Политика

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что, несмотря на хорошее отношение российского президента к своему украинскому коллеге, первостепенным является реализация договоренностей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Непознанное

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Российские астрологи сделали прогнозы о том, какие события будут происходить на Украине в следующем году. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в интернете.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

Герман Греф взял новым начальником «Сбербанк Страхование» скандального главу РНПК Николая Галушина

«Российскую национальную перестраховочную компанию» (РНПК) ее президент и председатель правления Николай Галушин покинул еще полтора месяца назад. Сообщалось, что он уходит ради участия в новом глобальном проекте на страховом рынке. Правда, тут же возникало противоречие: проектов оказалось сразу два – источники сообщали, что Галушин либо возглавит «Росгосстрах», либо «Сбербанк Страхование».

//Здоровье

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Пять основных сигналов организма человека о раке желудка раскрыли специалисты

Британские специалисты в области медицины обозначили пять основных признаков рака желудка. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне. Новый глобальный конфликт, согласно прогнозу предсказателя, должен вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

//Общество

Остров преткновения в Балтийском море

Остров преткновения в Балтийском море

Есть в Финском заливе крупный т остров Гогланд площадью 21 кв. километр. Находится он примерно в 180 км от Санкт-Петербурга, в 120 – от Выборга, в 55 км – от эстонского берега и в 40 км от финского порта Котка. На пересечении основных морских путей он имеет важное военное значение.

//Новости партнеров

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Общество

Первый Белорусский фронт

Первый Белорусский фронт

Для Кремля тут не просто вопрос «собирания земель». Россия на глазах закипает, а начавшийся с повышения пенсионного возраста политический кризис грозит стать хроническим. Экономика при этом не блещет, остатки крупных частных инвесторов разбегаются. Тут бы предъявить народу новый Крым

//Новости СМИ2

//Экономика

Страсти открытого грунта

Страсти открытого грунта

Август не зря называют самым спелым месяцем – он наиболее богатый в году на свежие отличные фрукты. И это самый российский месяц на овощных прилавках! Доля импорта минимальная в году. В общем, самое время ловить момент по молодой картошке, ежевике, крыжовнику, абрикосам, баклажанам

//ВПК

Зачем Федю отправили в Космос?

Зачем Федю отправили в Космос?

Зачем вместо сверхтяжелой ракеты, которая позарез нужна для обороны страны, в Роскосмосе сделали загадочного робота Федю, который стреляет по-македонски с обеих рук? Зачем робот убийца на МКС?

//Общество

ЦАГИ – в музей пока рановато

ЦАГИ – в музей пока рановато

В одном из предыдущих номеров «АН» мы писали, что некто Дутов, генеральный директор НИЦ – структуры, паразитирующей на авиационных научных учреждениях, в том числе ЦАГИ, – удумал поменять лучшую в мире аэродинамическую трубу, передав её в музей, на кабинет в центре Москвы.

//Общество

Свято место пусто не бывает

Свято место пусто не бывает

Миграцию и демографию невозможно рассматривать отдельно друг от друга. Именно этого подхода придерживается учёный с дальних рубежей русского мира Игорь БЕЛОБОРОДОВ – кандидат социологических наук, руководитель Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра.

//Общество

В Севастополе мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей

В Севастополе мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности собственных детей

//Политика

Даёшь нового Чубайса! В придачу к старому

Даёшь нового Чубайса! В придачу к старому

10 августа в Москве прошёл разрешённый митинг против недопущения до выборов в Мосгордуму сторонников Алексея Навального. Сам он находится под арестом, но сотрудники его Фонда борьбы с коррупцией оказались на свободе и решили пойти во власть. Московский избирком этих людей завернул

//Новости партнеров

//Общество

В администрации Ялты проходит обыск с участием правоохранительных органов

В администрации Ялты проходит обыск с участием правоохранительных органов

Сегодня, 12 августа, в здании, где располагается одно из подразделений администрации Ялты, проходит обыск с участием правоохранительных органов. Обыски проходят с участием представителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Следственного комитета.

//Политика

Макрон возвращает Россию в «Большую восьмёрку»?

Макрон возвращает Россию в «Большую восьмёрку»?

Париж начал делами подтверждать своё намерение восстановить отношения с Москвой. 24 августа в городе Биарриц – роскошном курорте Франции на берегу Атлантического океана начнётся очередной саммит «Большой семёрки». России на нём не будет, однако прямо перед G7, 19 августа, президент Франции…

//Политика

Трамп засветил украинские уши Сороса

Трамп засветил украинские уши Сороса

Дональд Трамп готовится к предстоящим президентским выборам. Он использует украинское досье администрации Барака Обамы для атаки на одного из своих соперников – Джо Байдена. В последнее время журналисты начали активно заниматься расследованием деятельности демократов в Незалежной.

//Политика

Кого пришлют на смену мормону?

Кого пришлют на смену мормону?

Как утверждают заокеанские эксперты, сейчас в Вашингтоне мало кто хочет стать сменщиком мормона Джона Хантсмана, который ещё недавно был послом США в Москве. Дело в том, что эта должность приобрела сильную токсичность и уже считается в администрации Трампа наименее престижной.

//Общество

В Минтруда оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

В Минтруда оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на 4-х дневную рабочую неделю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

//Армия

В Минобороны Украины рассказали о планах России нанести ядерные удары

В Минобороны Украины рассказали о планах России нанести ядерные удары

Россия может проводить подготовку к использованию нестратегических ядерных боезарядов в Республике Крым. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду на даче в Подмосковье
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью
4

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
5

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры