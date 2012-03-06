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Несносные жилища

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Анна ТКАЧЁВА ]

Несносные жилища

С момента появления программы по сносу ветхого жилья прошло уже более 15 лет. За это время неоднократно менялся перечень относящихся к сносимым домов и отодвигалась дата завершения этого столичного проекта – называли 2010, 2012, а теперь вот говорят о 2014-м... Но и на сей раз самые скромные обещания московского мэра далеки от реальности.

На данный момент в городе насчитывается  почти 2 тыс. кварталов, на территории которых размещается порядка 39 тыс. жилых домов общей площадью около 200 млн. кв. метров. Жилищный фонд в зданиях до пяти этажей включительно превышает 37 млн. кв. метров.

Нет единства даже в определении количества хрущёвок. В официальных источниках сообщается, что к 2015 г. собираются снести 185 домов и таким образом полностью избавить город от панельного наследия так называемой первой очереди. Но ведь сносимых за счёт государственной казны построек в Москве, согласно программе «Жилище» на 2012–2016 годы, всё ещё около 400?!

Почти такое же количество пятиэтажек должно быть убрано на условиях инвестиционных контрактов. Вышеупомянутая программа гласит: 185 домов (из тех, что за государственный счёт) должны пасть в нынешнем году! Однако Собянин и сам больше не упоминает эту цифру, обещая в 2012 г. переселить жильцов то из 85, то из 100 пятиэтажек. Вполне откровенно мэр констатирует невозможность осуществления программы в официально названные сроки, перенося их минимум на 2016 год.

Поиски виноватого

Виной всему, по мнению чиновников, по-прежнему кризис и отсутствие инвесторов, но что делать жильцам? По их словам, многие дома находятся в плачевном состоянии, стены буквально рушатся на глазах. О капремонте в определённых под снос домах, естественно, речи быть не может, да и в ремонт квартир жители вкладываться не хотят – смысла нет, ведь скоро снесут. Но это «скоро» растянулось на годы, уже практически десятилетия, и люди продолжают жить как на вулкане.

Реальную статистику у нас, как полагается, продолжают тщательно скрывать, и лишь СВАО приводит конкретные цифры. За 2011 год вместо запланированных 11 осилили лишь пять пятиэтажек, и уже сегодня ясно, что вместо ранее заявленных 44 в 2012-м пойдут под слом максимум 30 домов. Торможение налицо. Более того – общего графика по сносу мэрия вообще до сих пор не утвердила. Видимо, там готовятся вскоре удивить москвичей очередным прозорливым решением, ведь уже сейчас идут разговоры о выдаче субсидий обитателям сносимых домов, с тем чтобы те сами искали подходящее жильё по рыночным ценам.

А ведь строительство домов для переселения включено в утверждённую на днях Адресную инвестиционную программу на 20122014 годы, которая на «Жилище» выделяет 168 млрд. рублей. Однако власти лишь недоумённо разводят руками, констатируя, что жильцов пятиэтажек просто некуда селить – понатыканные новостройки почему-то не располагают достаточным количеством необходимых двухкомнатных квартир, а во многих районах не справляются с работой подрядчики...

Кто поедет за МКАД?

Чиновники пытаются всеми силами хотя бы отчасти переложить вину за такие задержки и на самих очередников, которые отказываются переселяться в предложенные новые квартиры. Однако некоторые отказываются по вполне объективным причинам. Депутат Геннадий Гудков считает, что предоставляемые московским переселенцам варианты зачастую являются нарушением прав человека.

Примеры выселений с территории проживания встречались и раньше. Так, например, жители пятиэтажек, расположенных неподалёку от станции метро «Проспект Вернадского», переехали с ул. Удальцова за МКАД – в Тропарёво. И лишь жильцы одной хрущёвки, все как один подписавшие несогласие с таким вариантом, позднее получили законную жилплощадь в построенной на месте соседних снесённых домов многоэтажке.

Под руководством же Собянина законное обоснование получило ещё одно серьёзное ущемление: теперь очередников-собственников переселяют не в соответствии с социальными нормами, то есть предоставляя 18 квадратов на человека, а практически метр в метр.

Получить законный минимум могут только те, кто отстоял очередь по 2030 лет, а остальные, переезжая в новые квартиры, могут претендовать лишь на те же метражи и останутся очередниками. «Это ухудшает положение многих граждан. Они живут пусть в неважных условиях, но в центре. Дома сносят, отдают подряды инвесторам для постройки на их месте элитного жилья, используя при этом коррупционные схемы, а граждан выселяют на окраины в те же самые малогабаритные квартиры. Вопрос с переселением должен решаться по действующим социальным нормам, таким образом, полностью решалась бы жилищная проблема обитателей хрущёвок», – уверен депутат Гудков.

Сносить нельзя, реставрировать

Жителям несносимых пятиэтажек в ближайшее время тоже вздохнуть с облегчением, по всей видимости, не удастся. Московское правительство снова планирует вернуться к идее реконструкции ветхого жилья. Но ведь прошлые подобные проекты провалились? Зачем же снова возвращаться к неудачно реализованным идеям?

Надстраивать мансарды и перестраивать первые этажи, приспосабливая их под нужды маломобильных групп, может быть делом очень затратным. К тому же ожидать от наших строительных компаний качественного выполнения работ не приходится. Где гарантия того, что после надстройки дом не сложится как карточный домик? Буквально все наши архитекторы к подобным проектам относятся крайне скептически, однако европейские профессионалы у себя на родине за такие работы брались.

От «панельки» до «элитки»

И действительно, в Германии существует множество удачных проектов по спасению целых микрорайонов от разрушения. На территории бывшей ГДР в послевоенные годы появились не только целые кварталы очень похожих на наши хрущёвки домов. Искусственным образом были созданы целые города, которые после падения Стены стали превращаться в полузаброшенные поселения. Содержание пустых квартир слишком дорого обходилось государству – дешевле было просто сравнять их с землёй, но нашёлся другой выход. Дома решено было снова сделать привлекательными для жилья. Идеи градоначальников воплотили в жизнь архитекторы, которые сумели превратить убогие панельные многоподъездные жилища в практически элитные, радующие глаз постройки. Так, например, архитектор Стефан Форстер не надстроил, а снёс пятый этаж и часть подъездов, разбив тем самым длинный дом на несколько отдельно стоящих зданий. Жильцам на выбор были предложены варианты планировок, которые они, по своему желанию, могли изменять и дополнять. Одновременно прорабатывалось обустройство прилегающей территории – ведь именно своим внешним видом славятся немецкие дворы. Другой архитектор, Мук Петцет, ничего не сносил – просто улучшил планировку, отремонтировал, утеплил фасады и, конечно, привёл в порядок прилегающие территории. Такой проект, где жилая площадь зданий составляла 5573 кв. м, обошёлся Германии ещё в 2000 г. в 2,7 млрд. евро.

Аргументы немецкого опыта

Немецкий опыт, к которому постоянно апеллируют московские власти, доказывает возможность проведения капитальных ремонтных работ (перепланировка подъездов, надстройка этажей и лифтов) без выселения жильцов.

Полную реконструкцию одного из франкфуртских микрорайонов, состоящего из малобюджетных построек 70‑х годов, проведут за 3–4 года. Так долго работы продлятся по причине комплексного градостроительного подхода. Будут не только отремонтированы жилые дома, но и построены новые супермаркеты, реконструирована крытая парковка. Также будут построены и несколько новых домов – всего на 40 квартир. «Жители порой с трудом переносят ремонтные работы, жалуются, – рассказал управляющий инвестиционной компанией ABG Франк Юнкер, – но в основном понимают, что наша цель – создать наиболее комфортные условия проживания, сократить расходы ЖКХ и добиться высокой экологичности.

Однако, прежде чем затевать такую реконструкцию, была проведена экспертиза зданий, которая подтвердила, что такие огромные вложения всё-таки являются рентабельными. Строения в результате укрепления фундамента смогут выдержать увеличивающуюся нагрузку и простоять не одно десятилетие».

Основное преимущество ремонта без выселения заключается в том, что в таком случае не нужно будет переезжать на новое место. Оставаясь в своём доме, жильцам не придётся полностью переустраивать свой быт в совершенно чужой инфраструктуре.

Те, кто вырос и прожил всю жизнь в своих маленьких квартирках, смогут сохранить самое ценное – связь с детством, с теми местами, где прошли лучшие годы. Нравятся или не нравятся нам эти однотипные впопыхах построенные дома, ставшие когда-то буквально спасением для проживавших в бараках граждан, пятиэтажная Москва, кажется, навсегда уходит в прошлое.

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