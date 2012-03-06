Несносные жилища

С момента появления программы по сносу ветхого жилья прошло уже более 15 лет. За это время неоднократно менялся перечень относящихся к сносимым домов и отодвигалась дата завершения этого столичного проекта – называли 2010, 2012, а теперь вот говорят о 2014-м... Но и на сей раз самые скромные обещания московского мэра далеки от реальности.

На данный момент в городе насчитывается почти 2 тыс. кварталов, на территории которых размещается порядка 39 тыс. жилых домов общей площадью около 200 млн. кв. метров. Жилищный фонд в зданиях до пяти этажей включительно превышает 37 млн. кв. метров.

Нет единства даже в определении количества хрущёвок. В официальных источниках сообщается, что к 2015 г. собираются снести 185 домов и таким образом полностью избавить город от панельного наследия так называемой первой очереди. Но ведь сносимых за счёт государственной казны построек в Москве, согласно программе «Жилище» на 2012–2016 годы, всё ещё около 400?!

Почти такое же количество пятиэтажек должно быть убрано на условиях инвестиционных контрактов. Вышеупомянутая программа гласит: 185 домов (из тех, что за государственный счёт) должны пасть в нынешнем году! Однако Собянин и сам больше не упоминает эту цифру, обещая в 2012 г. переселить жильцов то из 85, то из 100 пятиэтажек. Вполне откровенно мэр констатирует невозможность осуществления программы в официально названные сроки, перенося их минимум на 2016 год.

Поиски виноватого

Виной всему, по мнению чиновников, по-прежнему кризис и отсутствие инвесторов, но что делать жильцам? По их словам, многие дома находятся в плачевном состоянии, стены буквально рушатся на глазах. О капремонте в определённых под снос домах, естественно, речи быть не может, да и в ремонт квартир жители вкладываться не хотят – смысла нет, ведь скоро снесут. Но это «скоро» растянулось на годы, уже практически десятилетия, и люди продолжают жить как на вулкане.

Реальную статистику у нас, как полагается, продолжают тщательно скрывать, и лишь СВАО приводит конкретные цифры. За 2011 год вместо запланированных 11 осилили лишь пять пятиэтажек, и уже сегодня ясно, что вместо ранее заявленных 44 в 2012-м пойдут под слом максимум 30 домов. Торможение налицо. Более того – общего графика по сносу мэрия вообще до сих пор не утвердила. Видимо, там готовятся вскоре удивить москвичей очередным прозорливым решением, ведь уже сейчас идут разговоры о выдаче субсидий обитателям сносимых домов, с тем чтобы те сами искали подходящее жильё по рыночным ценам.

А ведь строительство домов для переселения включено в утверждённую на днях Адресную инвестиционную программу на 2012–2014 годы, которая на «Жилище» выделяет 168 млрд. рублей. Однако власти лишь недоумённо разводят руками, констатируя, что жильцов пятиэтажек просто некуда селить – понатыканные новостройки почему-то не располагают достаточным количеством необходимых двухкомнатных квартир, а во многих районах не справляются с работой подрядчики...

Кто поедет за МКАД?

Чиновники пытаются всеми силами хотя бы отчасти переложить вину за такие задержки и на самих очередников, которые отказываются переселяться в предложенные новые квартиры. Однако некоторые отказываются по вполне объективным причинам. Депутат Геннадий Гудков считает, что предоставляемые московским переселенцам варианты зачастую являются нарушением прав человека.

Примеры выселений с территории проживания встречались и раньше. Так, например, жители пятиэтажек, расположенных неподалёку от станции метро «Проспект Вернадского», переехали с ул. Удальцова за МКАД – в Тропарёво. И лишь жильцы одной хрущёвки, все как один подписавшие несогласие с таким вариантом, позднее получили законную жилплощадь в построенной на месте соседних снесённых домов многоэтажке.

Под руководством же Собянина законное обоснование получило ещё одно серьёзное ущемление: теперь очередников-собственников переселяют не в соответствии с социальными нормами, то есть предоставляя 18 квадратов на человека, а практически метр в метр.

Получить законный минимум могут только те, кто отстоял очередь по 20–30 лет, а остальные, переезжая в новые квартиры, могут претендовать лишь на те же метражи и останутся очередниками. «Это ухудшает положение многих граждан. Они живут пусть в неважных условиях, но в центре. Дома сносят, отдают подряды инвесторам для постройки на их месте элитного жилья, используя при этом коррупционные схемы, а граждан выселяют на окраины в те же самые малогабаритные квартиры. Вопрос с переселением должен решаться по действующим социальным нормам, таким образом, полностью решалась бы жилищная проблема обитателей хрущёвок», – уверен депутат Гудков.

Сносить нельзя, реставрировать

Жителям несносимых пятиэтажек в ближайшее время тоже вздохнуть с облегчением, по всей видимости, не удастся. Московское правительство снова планирует вернуться к идее реконструкции ветхого жилья. Но ведь прошлые подобные проекты провалились? Зачем же снова возвращаться к неудачно реализованным идеям?

Надстраивать мансарды и перестраивать первые этажи, приспосабливая их под нужды маломобильных групп, может быть делом очень затратным. К тому же ожидать от наших строительных компаний качественного выполнения работ не приходится. Где гарантия того, что после надстройки дом не сложится как карточный домик? Буквально все наши архитекторы к подобным проектам относятся крайне скептически, однако европейские профессионалы у себя на родине за такие работы брались.

От «панельки» до «элитки»

И действительно, в Германии существует множество удачных проектов по спасению целых микрорайонов от разрушения. На территории бывшей ГДР в послевоенные годы появились не только целые кварталы очень похожих на наши хрущёвки домов. Искусственным образом были созданы целые города, которые после падения Стены стали превращаться в полузаброшенные поселения. Содержание пустых квартир слишком дорого обходилось государству – дешевле было просто сравнять их с землёй, но нашёлся другой выход. Дома решено было снова сделать привлекательными для жилья. Идеи градоначальников воплотили в жизнь архитекторы, которые сумели превратить убогие панельные многоподъездные жилища в практически элитные, радующие глаз постройки. Так, например, архитектор Стефан Форстер не надстроил, а снёс пятый этаж и часть подъездов, разбив тем самым длинный дом на несколько отдельно стоящих зданий. Жильцам на выбор были предложены варианты планировок, которые они, по своему желанию, могли изменять и дополнять. Одновременно прорабатывалось обустройство прилегающей территории – ведь именно своим внешним видом славятся немецкие дворы. Другой архитектор, Мук Петцет, ничего не сносил – просто улучшил планировку, отремонтировал, утеплил фасады и, конечно, привёл в порядок прилегающие территории. Такой проект, где жилая площадь зданий составляла 5573 кв. м, обошёлся Германии ещё в 2000 г. в 2,7 млрд. евро.