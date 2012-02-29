Почём фонд лиха

Cпециальный интернет-портал для жалоб москвичей на незаконные стройки предлагает создать мэр Собянин. Прецедент есть: портал, посвящённый благоустройству, уже работает. Сведения от горожан – из первых рук – необходимы. Однако провозглашённый мэрией курс на запрет точечной застройки восприняли не везде.

Мэр попал в «точку»

На одном из оперативных совещаний в мэрии Собянин сказал: «Я думаю, можно ещё включить в процесс по сносу самовольно построенных объектов жителей города, создав для этого специальный портал, куда люди могут обращаться и информировать о тех или иных стройках, которые являются незаконными». Заодно на портале должен быть опубликован список тех строек, что признаны законными. Об остальных москвичей призывают незамедлительно сообщать, чтобы своевременно пресекать процесс, а не заниматься потом сносом.

Инициатива правильная и своевременная: война с чиновниками и захватчиками земли должна быть публичной. Надо сказать, что правительство Москвы занимается проверкой инвестконтрактов, заключённых командой прежнего мэра. Их было заключено около 1300. По результатам ревизии отменяется порядка четверти контрактов. В качестве возмещения убытков город в течение четырёх ближайших лет должен будет выплатить инвесторам порядка 15 млрд. рублей. Те, в свою очередь, рассчитывали на прибыли совсем других масштабов и без суда не сдаются. Причём суды далеко не всегда встают на сторону правительства города.

Так, не поддержал наш самый гуманный суд на свете закрытие инвестпроекта на улице Песчаной в районе «Сокола». В данном случае местные жители и мэрия едины: строительства тут быть не должно. Однако уже три судебные инстанции, включая Арбитражный суд и Девятый арбитражный апелляционный суд, вынуждают город соблюдать обязательства по давным-давно заключённому инвестконтракту.

Против правил

«Всё началось с распоряжения Правительства Москвы от 23 июля 2004 года, – объясняет жительница дома №10 по улице Песчаная Светлана Малофеева. – Там говорилось о строительстве жилого комплекса с подземным гаражом по нашему адресу. По документам оно должно было быть завершено ещё в конце 2006 года.

Однако разрешение на возведение дома по непонятным причинам уже дважды продлевалось, причём безо всяких штрафных санкций.

Последнее распоряжение правительства на эту тему вышло 15 сентября

2008-го – оно продлило сроки до 2015 года.

Хочу сказать, что с самого начала мы, здешние жители, активно боремся против этой стройки. Прежде всего – неслучайно наша улица называется Песчаной, а соседние с ней – Новопесчаными. Грунт под асфальтом соответствующий, а в придачу речка Тракановка бежит. И где гарантии, что новая башня не уйдёт под землю вместе с нашим домом? Исследований никаких не было. А если и были, то кто о них вспомнит, когда такие деньги от продаж квартир можно получить в нашем районе! Вон что с «Алыми парусами» творится, какие плывуны...»

Идею снести существующий дом и переселить жителей в новый жильцы района тоже воспринимают без энтузиазма. «Нет никаких гарантий, что мы останемся в своём районе, – продолжает Светлана Малофеева. – Сейчас правительство расселением уже не занимается, инвестор сам предоставляет какое-то жильё. Мы не хотим никуда уезжать с «Сокола», а ходят упорные слухи, что нас отправят в Бутово...»

Торг неуместен

Об истории, которая тянется так давно, знает и депутат ГД Геннадий Гудков: «Если компромисса до сих пор нет – надо обращаться прямо к Собянину, он решительно против точечной застройки, которая почти погубила Москву. Сейчас плотность застройки превышает советский период в разы. В то время она была не выше 15 тысяч квадратных метров на один гектар. А сейчас есть места, где до 100 тысяч квадратных метров на гектар».

«Чудесное» продление строительного контракта при прежнем мэре ещё можно как-то объяснить. Как и то, что земельный участок в полтора гектара был выделен без проведения конкурса или торгов. Но почему же команда нового градоначальника ничего не может сделать с инвестором на Песчаной? Возможно, дело в том, что инвестором выступает организация с громким названием «Фонд во имя мира и человека», который сначала возглавляла Людмила Зыкина, а сейчас – член Совета Федерации и знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Есть такая примета: чем благостнее звучит название того или иного фонда, тем больше вероятности попасть с ним в неприятную, запутанную историю, – замечает Алексей Клеменко, член консультативного совета при главном архитекторе города Москвы. – Отцы-основатели таких организаций для пущей важности как раз и зовут в свои ряды известных людей, в данном случае Вячеслава Фетисова. Он великий хоккеист и великой души человек. А для функционеров, партийных и общественных, такие люди – просто «паровозики» для продвижения и реализации своих коммерческих операций».

Особое благоволение прежних московских властей к фонду выразилось ещё и в том, что ему на безвозмездной основе был передан двухэтажный деревянный особняк XIX века. «Ещё со времён Лужкова в городе сложилась печальная практика раздавать в частные руки московские особняки, – рассказывает заместитель председателя комитета ГД по собственности Антон Беляков. – Эти строения достались всевозможным благотворительным фондам, на знамёнах которых были слова о защите сирот, ветеранов, воинов, погибших за Родину. Такие социально значимые организации имели льготы – им здания передавались в длительную аренду (а то и насовсем) за копейки или вообще безвозмездно. Обычные организации о таких апартаментах в центре города не могли и мечтать. Поэтому фонды расплодились в столице, причём у многих благотворительность дальше вывески не идёт».

Не может похвастаться благими делами и «Фонд во имя мира и человека». Пока на его счету лишь сомнительные инвестпроекты. Однако каким-то образом его продолжают поддерживать в борьбе с жителями и даже с мэрией разные властные структуры. Злые языки утверждают, что дело не только в громких именах, но и в ответственном секретаре фонда В. Шляпникове, который по совместительству руководит частной клиникой «Лечебный центр», где есть особое отделение для VIP-пациентов... В любом случае ни жители, ни мэрия по вопросу о строительстве на Песчаной сдаваться не собираются. Можно, например, предложить фонду приложить силы подальше от исторического центра Москвы – например, на новых присоединённых территориях за МКАД.