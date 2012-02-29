Долой ДЕЗорганизацию!

Столичные власти решили довести до логического конца реформу ДЕЗов. Пока чиновники так и не нашли ответа на вопрос, что лучше: полностью их акционировать или всё-таки оставить государственными. Власть имущие собрались привлечь к решению этой проблемы ведущих аналитиков и готовы заплатить около 5 млн. долларов за поиск оптимального решения.

Монополию на рынке обслуживания столичных многоэтажек городские власти разрушили шесть лет назад. Жители многоквартирных зданий получили возможность выбрать один из трёх вариантов: создать товарищество собственников жилья и управлять домом самостоятельно, выбрать частную компанию или по старинке довериться ДЕЗу. В результате частникам и ТСЖ досталось около 40% жилого фонда. Остальное взяли в свои руки ДЕЗы. Причём во многих случаях не потому, что так захотели жители: городские власти попросту «подарили» своим конторам дома, в которых жильцы не стали проявлять инициативу.

Как рассказал «АН» аналитик Игорь Николаев, почти сразу стало понятно, что в таком виде систему оставлять нельзя. ДЕЗы, со своей костной структурой и традициями, уходящими в советскую бюрократию, в рынок не вписались. Никакого стимула бороться за клиентов не было: их успешно поставляли префектуры и управы. В итоге у ДЕЗов тарифы оказались в разы выше, качество услуг – в разы хуже, а случаев обмана жителей стало хоть отбавляй. Например, на юге столицы ДЕЗ брал деньги за обслуживание мусоропровода и лифта, которых в доме вообще не было. А в одном из районов на севере Москвы с жильцов собрали средства на охрану, но рабочее место охранника почему-то расположилось не в подъезде многоквартирного дома, а в офисе ДЕЗа.

После шквала подобных жалоб команда тогдашнего мэра Москвы Ю. Лужкова и приняла решение о приватизации ДЕЗов. Мол, кто сможет конкурировать с частными управляющими компаниями – выживет, кто не сможет – обанкротится. Процесс был запущен, но новый мэр Москвы С. Собянин счёл этот путь слишком радикальным. Приватизацию заморозили, а вместо неё начали проверку качества работы ДЕЗов. Завершилась она на прошлой неделе. В результате из 145 руководителей ДЕЗов 18 были уволены, а мэр города устроил грандиозный разнос своим подчинённым на заседании Правительства Москвы. «В договорах на эксплуатацию нередко отсутствуют конкретные перечни услуг и работ. Более того, по ряду домов вообще нет договора на эксплуатацию. Выбирают субподрядчиков без конкурса, путаются в сметах, пишут, что сделано больше, чем на самом деле!» – гремел С. Собянин. Словом, стало ясно, что с поставленными задачами ДЕЗы в нынешнем виде, как ни крути, всё же не справляются.

После проверки было принято решение всё-таки воскресить идею приватизации. Правда, теперь власти намерены гораздо тщательней проработать её сценарий и взвесить все риски. Это решение по-настоящему дорого стоит: как мы уже упоминали, только за разработку концепции реформы выигравшие тендер аналитики получат аж 150 млн. рублей – больше, чем за стратегию развития всего города до 2025 года. Тем не менее, по мнению экспертов, велика вероятность, что колоссальные деньги, как говорится, «уйдут в песок». Городские власти давно знают, что делать с дирекциями единого заказчика, но на наведение порядка в сфере ЖКХ пока нет политической воли.

«Красивых программ можно написать очень много, – рассуждает Игорь Николаев. – А проблема на самом деле исключительно простая. ДЕЗы плохо работают, потому что связаны с органами власти. От смены вывески ничего не изменится, и коррупционные схемы останутся прежними. В первую очередь нужно разбираться с коррупцией в сфере ЖКХ, а лучше в городе в целом. Вот если бы специалисты придумали, как решить эту проблему, я бы им и 200 миллионов не пожалел!»