Электробусы нам на шею

Бесшумный, экологичный и легкий общественный транспорт – мечта жителей столицы. Поэтому городская администрация планирует к 2015 г. пересадить москвичей на электрические средства передвижения, которые, по замыслам мэрии, на 80% решат вопрос пассажирских перевозок.

Трамваи, троллейбусы, а также инновационные для Москвы электробусы через 3–4 года должны стать основными массовыми средствами передвижения. По расчетам мэрии, городу понадобится приблизительно 12,5–13,5 тыс. единиц городского транспорта. Из них только 20% будут работать на дизельном топливе. Остальные планируется заменить электробусами.

Электробусы – многоместные транспортные машины, работающие на аккумуляторных батареях. Эти батареи – самая сложная и дорогая часть двигателя.

«Нефть когда-то закончится, потому многие страны мира эффективно работают над созданием двигателей на альтернативных источниках энергии, — говорит Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора». Что касается Москвы, то ее жители в прямом смысле задыхаются. Городу, безусловно, необходим такой транспорт. Поэтому идея внедрения электромобилей и электробусов, конечно, имеет будущее. Однако в этом плане мы серьезно отстаем от многих крупнейших городов».

Преимущества транспорта с электродвигателями очевидны. Электродвигатели абсолютно экологичны. Перевод наземного пассажирского транспорта крупного мегаполиса на электротягу приведет к 30–40%-му снижению вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, они практически бесшумны, что особенно актуально для людей, проживающих около крупных транспортных магистралей. Вместе с тем существует и ряд вопросов, которые в процессе внедрения новых машин, скорее всего, придется решать.

Вопрос первый – электроснабжение. «Если резко перевести парк на электротягу, то существующих мощностей городу не хватит, – считает Николай Чернышов, доцент кафедры «Колесные машины» МГТУ им. Баумана. – Вероятность того, что сети окажутся перегруженными, очень велика». Одновременно другой наш эксперт, Александр Ерохин, генеральный директор компании по производству электрооборудования считает: ночная зарядка транспорта выровняет пики потребления электричества. А это для энергетики города очень важно». Но спасет ли это ситуацию, пока непонятно.

Вопрос второй – экономическая составляющая использования электробусов. «Стоимость аккумуляторов достаточно велика, а выходят из строя они довольно быстро, поэтому широкое использование такого вида машин – недешевое удовольствие, – отмечает Николай Чернышов. С другой стороны, нет затрат на горючее и ремонт ДВС. Стоимость эксплуатации электротранспортных средств в 5–7 раз ниже стоимости эксплуатации аналогичного транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

Свой взгляд на тему экономичности имеет и Вячеслав Лысаков: «Если мы говорим о поставках из-за рубежа, любой электромобиль, к сожалению, растаможивается как электрическое оборудование. Такие машины сегодня не имеют даже своего таможенного кода. Соответственно, стоимость подобного авто практически в два раза выше, чем в той же Японии». Таким образом, один из возможных вариантов развития событий – начало собственного производства.

1 ноября 2011 г. на рассмотрение в мэрию должны поступить первые проекты электробусов. Основное требование к каждому из них — возможность преодолевать расстояния в 250 и более километров без дополнительной подзарядки. А также – беспроблемная эксплуатация в зимнее время. Не исключено, уже в этом году пройдет тендер по закупке первой электротехники. Среди основных претендентов на московские дороги – китайский электробус.

«Мы предполагаем, что тестовая эксплуатация общественного транспорта с электрическими двигателями в Москве начнется уже во втором квартале 2012 года, – считает Александр Ерохин. – Первые экземпляры будут разработаны на базе существующих российских моделей пассажирского транспорта «ЛИАЗ», «ТРОЛЗА», «НЕФАЗ», для коммерческого транспорта изготовят прототип на базе «Форд-Транзита». Планируется также, что до конца года в Москве и Московской области откроются 28 станций для зарядки электрокаров. В целом, по предварительным подсчетам специалистов, через 3–4 года городу может понадобиться 3 тыс. таких станций.

Итак, властями города поставлена очередная задача. Хотелось бы, чтобы на ее решение были брошены определенные материальные и интеллектуальные ресурсы. Однако главное, чтобы забота об экологии города и удобстве граждан не обернулась транспортным или энергетическим коллапсом.