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Асоциальные магазины

Торговые точки шаговой доступности выгодно плодить только правительству

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Ольга БУХАРКОВА ]

Асоциальные магазины
Цены в соцмагазинах завышены

 

Как и положено, сначала была идея. Возникла она в 2002 году. А цель была добрая: помочь пенсионерам и другим социально незащищенным льготникам приобретать продукты и одежду по человечным ценам, пользоваться недорогими банно-прачечными комбинатами и питаться в дешевых предприятиях общественного питания. Ну и, конечно, обеспечить удобство и комфорт своей «шаговой доступностью» всем остальным москвичам. Особенно ост­ро эта проблема стояла в центре, где можно легко купить алмазы или дорогую сантехнику, но нет хлеба или молока. Бюджетных денег на новую программу не выделили нисколько. И льгот для инвесторов особых не предполагалось.

Однако экономическое чудо произошло. Уже в 2005 году начали открывать первые «предприятия шаговой доступности». По самым свежим данным, их уже насчитывается 1668. Множиться они продолжают с бешеной скоростью - по несколько десятков в неделю. Пошли целевые конкурсы среди предприятий малого бизнеса, желающих разметить «социальные» магазины в нежилых помещениях. Такие площади отыскались на самых лакомых московских улочках: Новый Арбат, Новинский бульвар, Трубниковский переулок, Смоленская набережная, площадь Свободной Рос­сии, Покровка, Мяс­ницкая, Лубянский проезд, Бауманская и так далее. В центре города их под три сотни наберется. Конечно, не на «первой линии» - как правило, «социальные» магазинчики немного в глубине двора, либо в подвальчике, либо где-то у черного хода фешенебельного суперсалона.

Но потом, во-первых, выяснилось, что в «социальных» магазинах цены процентов на 10-15 выше, чем в обыкновенных, «рыночных». А во-вторых, помещений сразу перестало хватать на всех желающих мелких бизнесменов, и вокруг конкурсных объектов, говорят, завязалась нехорошая возня. Теперь, похоже, в этой борьбе взяли верх «сетевики»: глава Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков обещает, что в ближайшие два года доля сетевых магазинов в системе объектов торговли шаговой доступности достигнет 55-60%.

Помните, в середине 90-х из центра города убирали непрезентабельные палатки и вполне приличные сооружения из быстровозводимых конструкций? Сколько трагедий было, сколько нарождающихся отечественных предпринимателей разорилось! Тогда торговый опыт был жизненно необходим целой армии сокращенных научных сотрудников и обнищавших бюджетников, не успевших приспособится к рыночным гримасам. А кто теперь, через десять лет, открывает «социальные» магазины - фактически на тех же местах и того же уровня? В Департаменте потребительского рынка и услуг, куда мы и обратились с этим вопросом, нам пояснили горячо и убежденно: это те же самые предприниматели, у которых когда-то отобрали места для торговли. Самим-то не смешно?

На деле лицо магазинов шаговой доступности весьма неприглядное. Свою социальную функцию они не выполняют. Некоторые из них становятся почти элитными с подобающим ассортиментом, другие значительно продвинулись в сторону отстойников-бомжатников с соответствующим набором предметов первой необходимости и клиентурой. Такие ли магазины мы хотим видеть в центре города?

 

 

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