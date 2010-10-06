//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Пятерка за четверть

25 процентов московских детсадов учат работать весь мир

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Пятерка за четверть

На днях в столице завершилась Первая всемирная Конференция ЮНЕСКО по образованию и воспитанию детей младшего возраста. В нем приняли участие более тысячи делегатов из 130 стран, в том числе руководители государств и министры образования. Впервые в мире вопросы дошкольного воспитания обсуждались на столь высоком уровне.

То, что делегатов принимала именно Москва, – не случайность. Обратить особое внимание на воспитание и обучение детей от рождения до семи лет специалистам ЮНЕСКО в 2007 г. предложила глава Комплекса социальных проблем столичного правительства Людмила Швецова. Руководители ЮНЕСКО выступили со встречной идеей: сделать российскую столицу стартовой площадкой, где можно было бы разрабатывать новые подходы к дошкольному воспитанию. Москва, как известно, от возможностей опробовать что-то новое никогда не отказывалась. И специалисты городского Департамента образования вместе с лучшими «научными силами» вузов и сотрудниками ЮНЕСКО взялись за разработку целевой программы «Московское образование от младенчества до школы».

Работа в рамках эксперимента началась в 2008 году. Семнадцать садиков стали ресурсными центрами, в которых впервые применили новые педагогические технологии. Кто-то сделал акцент на развитии творческих способностей воспитанников, другие решили работать с «особыми» детьми, которым, согласно обывательскому мнению, место в специализированных интернатах. Ресурсные центры наладили сетевое взаимодействие с другими садами. По словам заместителя начальника управления дошкольного и общего образования Марии Цапенко, сегодня в работу вовлечено уже 560 дошкольных учреждений – четверть всех работающих в Москве.

Прошедшая Конференция стала для «экспериментаторов» экзаменом, на котором столице предстояло поделиться со всем миром результатами своей работы. По единодушному мнению участников и организаторов, экзамен Москва сдала на «пять». Гости Конференции посетили 28 садиков, каждый из которых восхитил зарубежных делегатов. Представители одного из арабских государств были потрясены, увидев в обычной группе ребенка-аутиста. Как выяснилось, в их стране ученые уже давно и безуспешно бьются над проблемой адаптации таких малышей к детскому коллективу. А педагогов садика № 2336, где сосредоточили внимание на развитии познавательных способностей, позвали делиться опытом аж в Тайвань!

«Мы не собирались хвастаться своими достижениями, – говорит Мария Цапенко. – Нам важно было посмотреть, в верном ли направлении мы движемся, решаем ли вопросы, которые сейчас волнуют мировое сообщество. И вот убедились: мы действуем абсолютно правильно».

Участие в эксперименте ЮНЕСКО позволило столичным педагогам открыть для себя такие аспекты дошкольного воспитания, о которых раньше они не имели представления. Например, словосочетание «гендерное воспитание дошкольников» звучало как нечто фантастическое. Зато сейчас соответствующая программа вовсю реализуется в одном из ресурсных центров – детском саду № 578, который даже называется соответствующе: «Девочки и мальчики».

«Мы считаем, что относиться к ребенку как к бесполому существу преступно! – говорит заведующая садиком Ирина Иванова. – Осознание и принятие своего пола происходит как раз до семи лет. И если мы поможем воспитанникам в этом процессе, девочки станут истинными женщинами, а мальчики – настоящими мужчинами».

Особый подход в этом садике чувствуется во всем, хотя раздельных групп в садике нет. Обращения «дети» тут не услышишь: только «девочки и мальчики». Некоторые занятия проходят раздельно – например физкультура. Девочки занимаются аэробикой, мальчишки (с инструктором-мужчиной) – силовыми упражнениями в тренажерном зале. На уроке труда, пока одни вышивают, другие мастерят кукольную мебель. Во время интеллектуальных занятий мальчиков спрашивают ближе к финалу: ученые выяснили, что в это время «сильный пол» соображает лучше. Гордость заведующей – состав педагогического коллектива. В традиционно «женском царстве» трудятся восемь мужчин, причем четверо работают воспитателями в группах.

По словам Ирины Ивановой, учителя начальной школы, куда приходят выпускники садика, отмечают способность ребят находить общий язык со сверстниками. Оказалось, что показатели заболеваемости воспитанников-мальчиков на 37% ниже общегородского. Объясняется это тем, что развитие мальчишек идет медленнее, и там, где все методики развития подогнаны под одну гребенку, сильный пол неизбежно испытывает физический и психологический дискомфорт. Радует то, что садик № 578 не одинок в своих начинаниях. В сетевом взаимодействии с ним находятся еще 98 учреждений.

Направления, выбранные другими ресурсными центрами, не менее интересны. В детском саду № 1787 взялись за работу с двуязычными детьми, для которых русский язык не является родным. Как рассказала методист Марина Свиридова, в детский сад ходят маленькие азербайджанцы, армяне, татары, узбеки, даже выходцы из Индии и Израиля. Воспитатели, с одной стороны, активно помогают им адаптироваться в русскоговорящей среде, с другой – знакомят всех воспитанников с культурой других стран.

«У нас есть традиция: после летнего отдыха ребята готовят рассказ о том, где они побывали, – приводит пример Свиридова. – Недавно наша воспитанница Карин, которая вернулась из Израиля от бабушки с дедушкой, устроила целую презентацию: показала фотографии, рассказала о местных обычаях. Всем очень понравилось».

На Конференции работу «интернационального» садика оценили высоко. Аналогичных учреждений в мире пока очень мало (например в Великобритании такие детские сады стоят дороже обычного).

В последний день работы Конференции был принят важный документ – Московский план действий. В нем обозначены основные направления, по которым в течение ближайших лет будут работать специалисты по дошкольному образованию во всем мире. Никто не сомневается, что российская столица по-прежнему останется одним из лидеров.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Вечером в четверг, 1 августа, стало известн, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщил источник в администрации украинского лидера.

//В мире

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

Киев проиграл информационную войну в Донбассе и Крыму. С таким заявлением некоторое время назад выступил Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Общество

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Людей, рожденных под знаками Близнецов, Козерога и Рыб, ждут сложности в последнем летнем месяце. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, который опубликовали в российском интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

В Японии негативно отнеслись к тому, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил один из островов Курильской гряды. Глава правительства прибыл на Итруп утром в пятницу, 2 августа.

//Новости СМИ2

//Происшествия

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

Стало известно от трагичном случае, который произошёл на борту самолёта Cessna C168 над Мадагаскаром. Отмечается, что на авиалайнере находились двое туристов и пилот. По факту происшествия проводится проверка.

//В мире

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отмечается, что первый пакет вступил в силу в августе 2018 года.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Дочь певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Лиза продолжает умилять пользователей своим поведением на видео. В Сети появились кадры из семейного архива, которые восхитили публику.

//Шоу-бизнес

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Известный телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему не боится, что на него может напасть акула. Недавно телеведущий побывал в Мексике на съёмках, где ему довелось плавать вместе с опасными хищниками.

//Общество

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Это в России престарелые актрисы демонстрируют свои фигуры поклонникам в социальных сетях на направо и налево. А вот в пуританской Англии 81-летняя пенсионерка получила штраф за «антисоциальное поведение»

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Рассказы о непомерных тратах принца Гарри и Меган Маркл давно будоражат умы британцев. Однако старший брат принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон доказал, что тоже отлично умеет тратить деньги.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, диалог был достаточно конструктивным, но коротким.

//В мире

В США не верят, что Украине скоро удастся стать частью НАТО

В США не верят, что Украине скоро удастся стать частью НАТО

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина очень далека от вступления в НАТО. Однако Райс считает, что у страны есть шанс сблизиться с Североатлантическим Альянсом и без формального договора.

//В мире

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

Стало известно, кого хотят видеть на должности главы офиса президента Украины в Соединённых Штатах. Ранее сообщалось, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности и подал его на рассмотрение президенту Украины.

//В мире

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

Вечером в четверг, 1 августа, в СМИ появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки зафиксировала вероятный новый ракетный пуск, который был осуществлен с территории КНДР.

//Шоу-бизнес

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга всемирно известной певицы Селены Гомес, которая отдала артистке свою почку, жалеет о своем поступке. 31-летняя Франсия Райза больше не разговаривает со звездой из-за ее неправильного поведения.

//Экономика

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг, 1 августа, анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Они начнут действовать 1 сентября текущего года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
3

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры