Пятерка за четверть

На днях в столице завершилась Первая всемирная Конференция ЮНЕСКО по образованию и воспитанию детей младшего возраста. В нем приняли участие более тысячи делегатов из 130 стран, в том числе руководители государств и министры образования. Впервые в мире вопросы дошкольного воспитания обсуждались на столь высоком уровне.

То, что делегатов принимала именно Москва, – не случайность. Обратить особое внимание на воспитание и обучение детей от рождения до семи лет специалистам ЮНЕСКО в 2007 г. предложила глава Комплекса социальных проблем столичного правительства Людмила Швецова. Руководители ЮНЕСКО выступили со встречной идеей: сделать российскую столицу стартовой площадкой, где можно было бы разрабатывать новые подходы к дошкольному воспитанию. Москва, как известно, от возможностей опробовать что-то новое никогда не отказывалась. И специалисты городского Департамента образования вместе с лучшими «научными силами» вузов и сотрудниками ЮНЕСКО взялись за разработку целевой программы «Московское образование от младенчества до школы».

Работа в рамках эксперимента началась в 2008 году. Семнадцать садиков стали ресурсными центрами, в которых впервые применили новые педагогические технологии. Кто-то сделал акцент на развитии творческих способностей воспитанников, другие решили работать с «особыми» детьми, которым, согласно обывательскому мнению, место в специализированных интернатах. Ресурсные центры наладили сетевое взаимодействие с другими садами. По словам заместителя начальника управления дошкольного и общего образования Марии Цапенко, сегодня в работу вовлечено уже 560 дошкольных учреждений – четверть всех работающих в Москве.

Прошедшая Конференция стала для «экспериментаторов» экзаменом, на котором столице предстояло поделиться со всем миром результатами своей работы. По единодушному мнению участников и организаторов, экзамен Москва сдала на «пять». Гости Конференции посетили 28 садиков, каждый из которых восхитил зарубежных делегатов. Представители одного из арабских государств были потрясены, увидев в обычной группе ребенка-аутиста. Как выяснилось, в их стране ученые уже давно и безуспешно бьются над проблемой адаптации таких малышей к детскому коллективу. А педагогов садика № 2336, где сосредоточили внимание на развитии познавательных способностей, позвали делиться опытом аж в Тайвань!

«Мы не собирались хвастаться своими достижениями, – говорит Мария Цапенко. – Нам важно было посмотреть, в верном ли направлении мы движемся, решаем ли вопросы, которые сейчас волнуют мировое сообщество. И вот убедились: мы действуем абсолютно правильно».

Участие в эксперименте ЮНЕСКО позволило столичным педагогам открыть для себя такие аспекты дошкольного воспитания, о которых раньше они не имели представления. Например, словосочетание «гендерное воспитание дошкольников» звучало как нечто фантастическое. Зато сейчас соответствующая программа вовсю реализуется в одном из ресурсных центров – детском саду № 578, который даже называется соответствующе: «Девочки и мальчики».

«Мы считаем, что относиться к ребенку как к бесполому существу преступно! – говорит заведующая садиком Ирина Иванова. – Осознание и принятие своего пола происходит как раз до семи лет. И если мы поможем воспитанникам в этом процессе, девочки станут истинными женщинами, а мальчики – настоящими мужчинами».

Особый подход в этом садике чувствуется во всем, хотя раздельных групп в садике нет. Обращения «дети» тут не услышишь: только «девочки и мальчики». Некоторые занятия проходят раздельно – например физкультура. Девочки занимаются аэробикой, мальчишки (с инструктором-мужчиной) – силовыми упражнениями в тренажерном зале. На уроке труда, пока одни вышивают, другие мастерят кукольную мебель. Во время интеллектуальных занятий мальчиков спрашивают ближе к финалу: ученые выяснили, что в это время «сильный пол» соображает лучше. Гордость заведующей – состав педагогического коллектива. В традиционно «женском царстве» трудятся восемь мужчин, причем четверо работают воспитателями в группах.

По словам Ирины Ивановой, учителя начальной школы, куда приходят выпускники садика, отмечают способность ребят находить общий язык со сверстниками. Оказалось, что показатели заболеваемости воспитанников-мальчиков на 37% ниже общегородского. Объясняется это тем, что развитие мальчишек идет медленнее, и там, где все методики развития подогнаны под одну гребенку, сильный пол неизбежно испытывает физический и психологический дискомфорт. Радует то, что садик № 578 не одинок в своих начинаниях. В сетевом взаимодействии с ним находятся еще 98 учреждений.

Направления, выбранные другими ресурсными центрами, не менее интересны. В детском саду № 1787 взялись за работу с двуязычными детьми, для которых русский язык не является родным. Как рассказала методист Марина Свиридова, в детский сад ходят маленькие азербайджанцы, армяне, татары, узбеки, даже выходцы из Индии и Израиля. Воспитатели, с одной стороны, активно помогают им адаптироваться в русскоговорящей среде, с другой – знакомят всех воспитанников с культурой других стран.

«У нас есть традиция: после летнего отдыха ребята готовят рассказ о том, где они побывали, – приводит пример Свиридова. – Недавно наша воспитанница Карин, которая вернулась из Израиля от бабушки с дедушкой, устроила целую презентацию: показала фотографии, рассказала о местных обычаях. Всем очень понравилось».

На Конференции работу «интернационального» садика оценили высоко. Аналогичных учреждений в мире пока очень мало (например в Великобритании такие детские сады стоят дороже обычного).

В последний день работы Конференции был принят важный документ – Московский план действий. В нем обозначены основные направления, по которым в течение ближайших лет будут работать специалисты по дошкольному образованию во всем мире. Никто не сомневается, что российская столица по-прежнему останется одним из лидеров.