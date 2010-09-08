//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Мэрия испортила воздух

Почему Москва плохо проветривается?

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Мэрия испортила воздух

Столица может уверенно претендовать на звание самого душного мегаполиса мира. В Москве не продохнуть из-за выхлопных газов, выбросов промышленных производств и ТЭЦ (не говоря уже об экологической ситуации, которая периодически возникает из-за лесных пожаров). Эти факторы не были бы столь сильны, если бы улицы города нормально проветривались.

Москва имеет радиально-кольцевую структуру. В центре – Кремль, от которого расходятся круги: Бульварное, Садовое, Третье и Четвертое транспортные кольца; МКАД, ЦКАД. От Кремля же отходят лучи-проспекты, которые по мере отдаления от центра дробятся, как веточки, на новые и новые улицы. С исторического «ядра», подобно Москве, начинались многие города мира. Но ни один из них не стал наращивать кольца. Все они в XX веке изменили свою структуру. Например, в Токио создали второй центр вдобавок к историческому. Туда перевели 39 университетов и всю сопутствующую структуру. В Париже вдоль Сены выстроили пять новых «городов», по французской терминологии. В Копенгагене от центра пустили пять улиц-пальцев, каждая из которых является в некотором смысле центром сама по себе.

Один из важнейших факторов, заставивших руководство мегаполисов отказаться от моноцентрической схемы развития города, – забота о его экологическом благополучии. Форма круга подходит лишь для небольших поселений (15–20 минут пешком из конца в конец). Если «кольцевой» город разрастается, в нем становится нечем дышать. Ветер не умеет «дуть по кругу», поэтому воздух начинает застаиваться, усугубляя экологические проблемы населенного пункта.

«Эти данные я проанализировала в своей докторской диссертации, защищенной в 1977 году, – рассказывает Татьяна Потапова, руководитель архитектурной творческой мастерской №4 ГУП «Моспроект-3». – Я предлагала при планировании столицы не увеличивать число колец. Чтобы город проветривался, следовало переходить к открытой структуре: выбирать преимущественные направления (скоростные дороги) и вдоль них размещать постройки, обдуваемые со всех сторон. Кроме того, необходимо делать продухи перпендикулярно реке».

Несмотря на то что в 1992 г. эта концепция взяла второй приз на конкурсе проектов развития Москвы (то есть была признана научным сообществом), выводы Т. Потаповой на градостроительную политику никак не повлияли. «Заниматься Москвой стало бесполезно. Никто не готов обсуждать критические материалы по структуре города, – говорит Татьяна Васильевна. – Даже при обсуждении нового Генплана эту тему не стали поднимать! Архитекторы молчат, иначе их за правду сделают изгоями, и они лишатся куска хлеба. Еще в 1992 году можно было предотвратить воздушный коллапс в городе (и транспортный, кстати, тоже, поскольку иная структура мегаполиса позволила бы разгрузить дороги). А теперь остается только кусать локти».

«Что сейчас могут градостроители? Боюсь, что ничего, – комментирует Юрий Сдобнов, вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Международной академии архитектуры. – Город сложился. Это факт. Мне приходит на ум лишь одно архитектурное решение, позволившее бы увеличить проветриваемость города. Можно проектировать продуваемые улицы по примеру аэродинамических труб. Но это из области фантастики: по таким «трубам» невозможно будет ходить из-за чудовищного ветра, особенно зимой».

«Проветриваемость можно улучшить, если увеличить площадь зеленых насаждений в городе, – комментирует эколог Борис Самойлов. – Деревья – это природные кондиционеры. Они фильтруют воздух, увлажняют его, обеспечивают стабильность температурного режима». Согласно Генплану 1971 года, в Москве собирались сделать восемь клиновидных зеленых зон, проcтирающихся от центра до окраин. Такова градостроительная аксиома: нельзя сращивать «ветви» города. Территория между ними должна быть лесопарковой. Это позволяет городу дышать. А Москва тогда не последовала Генплану и нарушила вышеупомянутую аксиому. Сейчас на карте города остались отдельные зеленые пятна, которые погоды не делают.

Как утверждают специалисты, пока Москва не задохнулась только благодаря естественным ветрам. В столице северо-западный ветер регулярно сменяется юго-восточным и наоборот. Это позволяет городу хоть как-то проветриваться. Но на пути воздушных потоков с каждым днем возникают новые и новые небоскребы, защитные экраны, эстакады… Кроме того, ветрам нужно «обслуживать» все разрастающуюся площадь. За последние 10 лет московский мегаполис (не административно, а по градостроительным меркам) занял территорию от Подольска на юге до Пушкино на севере.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//Общество

Собянин рассказал о готовящихся провокациях на несогласованном митинге в Москве

Собянин рассказал о готовящихся провокациях на несогласованном митинге в Москве

Мер Москвы Сергей Собянин призвал горожан не ходить на митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в участии в выборах в Мосгордуму. Он считает, что провокаций и столкновений не избежать

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Виталий Кличко заявил, что некоторые действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского напоминают поступки его предшественника Виктора Януковича. В частности, мэр Киева высказался о том, что глава страны собирается сместить его с должности градоначальника.

//В мире

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Депутат Госдумы, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская опубликовала свои предложения, реализация которых, на ее взгляд, поможет борьбе с вопиющей проблемой насилия в российских семьях. В последнее время участились случаи насильственной гибели женщин на почве насилия в семье.

//Общество

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Яркая, сильная, харизматичная – такой мы привыкли видеть Надежду Бабкину на сцене. Образ лихой казачки примерила на себя певица много лет назад. А как иначе, ведь она обладает таким редким, таким обещающим именем – Надежда!

//Здоровье

Учёные нашли связь между голоданием и хорошей памятью

Учёные нашли связь между голоданием и хорошей памятью

В Университете Южной Калифорнии рассказали, что людям гораздо проще и быстрее запоминать новую информацию, если они в это время испытывают чувство голода.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

"Мы без оружия!" скандируют люди на митинге в Москве. ОМОН выдавливает людей с Тверской. Задержаны более 260 человек

"Мы без оружия!" скандируют люди на митинге в Москве. ОМОН выдавливает людей с Тверской. Задержаны более 260 человек

На несанкционированной митинге в Москве продолжаются массовые задержания. Митингующим удалось прорвать заграждения, но полиция блокировала их возле домов. Главная задача силовиков – не допустить людей к мэрии

//Новости СМИ2

//В мире

Пушков оценил отношение немцев к России

Пушков оценил отношение немцев к России

Согласно опросам в Германии, большая часть немцев желает восстановления отношений с Россией. Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, как подобные настроения в ФРГ могут сказаться на Российской Федерации.

//Общество

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

Губернаторские выборы в Ставрополье вызывают недоумение, административный ресурс действующего главы региона используется без зазрения совести на полную катушку. Ситуацию прокомментировал продюсер Андрей Разин

//Культура

В Великобритании появились туры по местам съемок сериала "Игра престолов"

В Великобритании появились туры по местам съемок сериала "Игра престолов"

Туристические маршруты, связанные со съемками популярного сериала канала HBO "Игра престолов", разработали в Великобритании. Они представляют собой посещение знаковых для фанатов сериала мест.

//Шоу-бизнес

Актриса из «Брестской крепости» умерла во время медового месяца

Актриса из «Брестской крепости» умерла во время медового месяца

Вероника Никонова, исполнившая роль Аньки в фильме «Брестская крепость», умерла в возрасте двадцати четырёх лет во время свадебного путешествия по Аляске.

//Наука

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых

Гепатит стал самой опасной инфекционной болезнью для взрослых граждан России. Такое заявление сделала главный специалист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова. Ее слова процитировал телеканал RT.

//Политика

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ. В тексте отмечается, что страдают от запрета в первую очередь жители Незалежной.

//Новости партнеров

//Общество

Соловьёв заявил, что в России власть должна быть как в Китае, а не как на Украине

Соловьёв заявил, что в России власть должна быть как в Китае, а не как на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв высказался касательно желания оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг. Соловьёв заявил, что российские власти должны действовать жёстко, как в Китае.

//Общество

За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек

За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек

На Тверской за час до начала митинга начали задерживать людей. Два полицейских автобуса уже забиты, сейчас прохожих ведут в третий. По данным ОВД-инфо, число задержанных достигло 36 человек, но их больше

//Происшествия

Патологоанатом трижды выстрелил в пьяного мужчину в морге

Патологоанатом трижды выстрелил в пьяного мужчину в морге

В Башкирии патологоанатом был вынужден воспользоваться огнестрельным оружием, когда пьяный мужчина устроил скандал в морге. Дебошир госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями.

//Наука

Временные татуировки оказались опасными для здоровья

Временные татуировки оказались опасными для здоровья

Краски для временных татуировок наносят вред организму. Об этом любителям украсить свое тело напомнили врачи.

//Общество

"Устала ждать": в Петербурге посетительница зоопарка швырнула в белую медведицу мороженым

"Устала ждать": в Петербурге посетительница зоопарка швырнула в белую медведицу мороженым

Администрация Ленинградского зоопарка пожаловалась на недостойное поведение посетителей по отношению к белой медведице Хаарчаане. Последствия для животного могут оказаться весьма плачевными.

//Спорт

Загитова вышла на лёд в прозрачном кружевном платье

Загитова вышла на лёд в прозрачном кружевном платье

Российская фигуристка и чемпионка Олимпийских игр 17-летняя Алина Загитова показала платье для своей новой короткой программы. Прозрачное кружево восхитило поклонников спортсменки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
3

За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек
4

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками
5

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры