Арбуз сладкая, дыня отравленный

РАЗВАЛ в спальном районе. Таких большинство: сине-белый тент, деревянный стеллаж. Не уместившиеся на полках арбузы и дыни лежат на земле, огороженные большой железной клеткой. На ценнике написано: «Арбуз сладкая, сахарная - 15 руб. кг, дыня «торпеда», медовая - 50, «колхозница» - 35». Моему наставнику на вид лет сорок, зовут Узген. Чтобы мне легче было запомнить, смеясь поясняет: «Как узбекский Гена. Узген». Он родом из Узбекистана, живет с семьей в маленькой деревушке. В Москву на заработки приезжает второе лето подряд. В прошлом году он подвизался присматривать за дачей состоятельных людей. Ему выделили комнату в доме, кормили три раза в день и платили зарплату. Но этим летом хозяин «испортился» и переселил его из господского дома в старую баню. Узген обиделся на дискриминацию и хлопнул дверью. Благо в Москву как раз завезли тонны арбузов и дынь. Владелец торговой точки разрешил ему ночевать в своей раздолбанной оранжевой «четверке» в обнимку с плодами. «А как же туалет, душ?» - недоумеваю я. Торговец машет рукой в сторону «Макдональдс» - мол, все там. Поинтересовалась и про медкнижку. «Ерунда, - отвечает он. - Дам тебе телефон. Тысяча рублей - и все дела».

Пока мы болтаем, к прилавку подходит молодой мужчина и спрашивает: «Откуда арбузы?» - «Из Астрахани, а дыни наши, узбек­ские, - широко улыбаясь, отвечает Узген, и видно, как гордость за Родину переполняет его. - Сейчас самый сезон! Сами посмотрите, никаких нитратов!» Мужчина недоверчиво разгля­дывает арбузы, стучит по ним и прикладывает ухо, напряженно прислушиваясь. Видимо, не услышав никаких веских аргументов, доверяет выбор Узгену. «Главное - чтобы весил не меньше 8 кг, - говорит обрадованный продавец. - Чем больше арбуз, тем слаще». С этими словами Узген вытащил из кучи самый огромный и вырезал сердцевину. Мужчина расплатился. «Видела? - наставляет меня Узген. - Их надо забалтывать. 11 кг втюхал как нечего делать».

Минут через двадцать к развалу подбегает разъяренная женщина. В руках половина дыни. «Я у вас позавчера купила и отравилась! Верните деньги!» Узген невозмутим: «Так вы же съели половину. За что я деньги отдавать буду? Неизвестно еще, чем вы там отравились. У нас товар свежий и качественный. Я могу бумаги показать. И съесть могу ваши остатки. Хотите?» Женщина опешила и ретировалась. Тут я не выдержала: «Тебя не смущает, что ты правила все время нарушаешь? Арбузы запретили надрезать и на землю класть. И с покупателями тоже нехорошо...» Узген дружелюбно ответил: «Мало ли что они там запретили. Все равно ведь не проверяет никто. Лишь бы покупали».