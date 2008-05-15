Площадь одного генералиссимуса

ДРУГАЯ площадь, называется она Суворовская, – еще больше первой, и значительно уютнее. На ней находится всего один театр, но, опять-таки, громадный. Это театр Российской армии, до недавних пор – театр Советской армии, а еще ранее – театр Красной армии.

Суворовская площадь – вовсе не окраина Москвы. При желании от Кремля можно за час дойти. Как нетрудно догадаться, здесь до революции располагалось множество стареньких домиков, составлявших несколько кварталов исторической застройки. Тем не менее, когда их сносили, ревнители московской старины не слишком огорчались. Да и впоследствии, в 80-е, когда возникли разговоры о восстановлении храма Христа Спасителя, Красных ворот и Сухаревой башни, об этом месте вообще никто не вспомнил.

Хотя, казалось бы, – целый кусок из города изъяли. Выкусили. И поставили другой. Однако же ни митинга насчет восстановления былой застройки...

Дело, вероятно, в том, что сей кусок был «выкушен» настолько добросовестно, что, кажется, здесь ничего иного не было. И быть не могло. Один лишь дом остался со времен царей – усадьба Салтыкова. Но она, во-первых, скрыта за деревьями, а во-вторых, является армейским клубом, и потому сочувствия не вызывает.

В центре же этой площади – памятник полководцу А. Суворову. Он был заложен в 1950 году. С открытием, однако, не спешили. Только в 1980 г. провели конкурс на лучший памятник военачальнику, приуроченный к 250-летию со дня рождения Суворова. Победил проект скульптора Комова и архитектора Нестерова.

Открыли же тот монумент в 1982 году. На следующий день после открытия газета «Правда» сообщала: «Памятник А. В. Суворову открыт 17 февраля в Моск­ве, на площади Коммуны. По этому случаю состоялся митинг, в котором приняли участие видные советские военачальники, представители партийных, советских и общественных организаций, трудящиеся столицы. Выступившие на митинге подчеркивали, что Александр Васильевич Суворов вошел в мировую историю как гениальный полководец и великий мыслитель. Он оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все области военного дела новыми выводами и положениями».

Впрочем, москвичи, которые тут по весне встречаются друг с другом, не задумываются об этих «выводах и положениях». И вряд ли следует их в том винить.