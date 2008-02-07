Терем для театра

ФЕДОР Адамович Корш переехал сюда со своим театром в 1885 году. Здание было построено на пожертвование театралов Бахрушиных по проекту архитектора М. Чичагова всего лишь за четыре месяца. Главное, чем поразил зрителей этот театр, – электрическое освещение. Актриса А. Глама-Мещерская писала: «Новое освещение было далеко не совершенно. Лампочки давали свет желтоватый и горели ненадежно...»

Искусствовед И. Шнейдер вспоминал: «Большим газетным шумом сопровождалась одна из коршевских премьер, когда была показана новая комедия Lolo «Вечный праздник». Успех этот объяснялся не особыми достоинствами пьесы, а одним необычным для того времени постановочным эффектом: декорация 2-го акта представляла собой разрез вагона, мчащегося в составе курортного поезда в Кисловодск. Под вагоном вращались колеса, за окнами пролетали телеграфные столбы и проходила движущаяся панорама. При подходе к станции панорама и колеса замедляли движение, в окна вплывали станционные постройки и перроны с пассажирами и усатыми жандармами. Звуковое оформление довершало иллюзию».

Ставка также делалась на продуктивность: «По традиции и по хозяйским расчетам самого Корша в его театре премьеры давались каждую пятницу. Такой небывалый производственный план, казалось бы, неизбежно должен был снизить художественный уровень спектаклей до минимума, что и случалось, но выручали два обстоятельства: если шла пьеса-однодневка, провалившаяся с треском в первую же пятницу, то ее тут же снимали с репертуара».

Этот театр иной раз был даже законодателем мод. Правда, мод специфических. Литературовед С. Дурылин вспоминал: «Пресловутая Madame Sans-Jene

В. Сарду – кокетливая прачка, пленившая самого Наполеона – прокричала грубым контральто Яворской на сцене Театра Корша, и этот крик повторился всюду – на туалетном мыле, на духах, на бонбоньерках с карамелью, на папиросных коробках – всюду появилась «Мадам Сан-Жен». Появилась и шелковая материя «Сан-Жен» необычайной пестроты: основа красная, уток зеленый или основа синяя, уток желтый. Были модны дамские кофточки из этих двуцветок. Отец находил материю безвкусной, смеялся над модой и, глядя на дочерей, иронически поздравлял их: «Надели на себя яичницу с луком».

Тем не менее Tеатр Корша пользовался популярностью практически у всех слоев московских обывателей и даже у интеллигенции.