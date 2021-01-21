1900 бесправных крепостных деревни Марушкино бьют челом Сергею Собянину

Аргументы Недели → Город М 13+

21 января 2021, 12:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХАЛИМОВ ]

Фото: cоцсети

«Какие крепостные, вы о чём?» - возмутится читатель и юридически будет прав – крепостное право в России отменили в 1861 году, сейчас все граждане страны свободны и обладают всеми правами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации.

Но вот 1900 жителей деревни Марушкино, что в Новой Москве, считают, что их права, гарантированные 42 статьей Основного закона, грубо попраны. Напомним эту статью: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 1900 законопослушных и дееспособных жителей поселения Марушкино считают строительство в непосредственной близости от своих жилищ «Комбината Инновационных Технологий МонАрх» экологическим преступлением, и уверены, что за красивым названием скрывается домостроительный комбинат. А домостроительные комбинаты относятся к объектам III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Данная статья - наш третий материал на эту тему. В конце ноября мы выпустили журналистское расследование «Компания «МонАрх» С. Амбарцумяна и её влияние на экологию Новой Москвы». В начале декабря вышло продолжение журналистского расследования «МонАрх Амбарцумяна, ведя стройку без разрешений, попал под административное дело». Прежде чем перейти к новостям третьей части нашего журналистского расследования, коротко напомним, о чем мы писали в предыдущих частях.

Итак, однажды жители деревни Марушкино в Новой Москве проснулись и обнаружили у себя под боком стройку. Начали выяснять и с удивлением обнаружили, что всё законно – все жители побывали на публичных слушаньях и согласовали проект строительства …домостроительного комбината. Это очень странно, подумали жители, у нас и так тут не заповедник, мягко говоря - рядом «Внуково» с выбросами продуктов сгорания авиационного топлива, сверхнормативное шумовое воздействие, электромагнитное излучение радиолокационных станций и оживлённая трасса - Боровское шоссе.

Жители пошли в местную администрацию к главе С.В.Вечкилеву, а он им – вот же ваши подписи и даже предложения! Жители своих подписей не узнали и написали заявление о преступлении - подделки протокола публичных слушаний - в полицию. Участковый уполномоченный МО МВД России «Московский» УВД по Троицкому и Новомосковскому АО города Москвы капитан полиции Царев Р.В. провел проверку и … отказал заявителям в возбуждении уголовного дела.

После этого правового беспредела пострадавшие жители поселения Марушкинское создали инициативную группу и выяснили, что строит домостроительный комбинат «Группа компаний «МонАрх» Сергея Амбарцумяна, который с июля 2003 года по ноябрь 2007 года работал заместителем руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.

Домостроительные комбинаты относятся к объектам III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека. Прежде всего опасность представляет цементная пыль, которая оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути, вызывающее их воспаление, рост онкологических заболеваний, приводит к бронхиту, пневмокониозам, силикатозам. Защитная зона для объектов III класса опасности источника воздействия на среду обитания и здоровье человека составляет 300 метров. В поселении Марушкинское – нет и 10.

Кроме этого, жители выяснили, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение только на строительство КПП и ограждения, однако стройка капитальных строений ведется вовсю на всей территории, уложен армированный каркас, фундамент комбината залит бетонной основой. После жалоб инициативной группы Мосгосстройнадзор провел выездную проверку, зафиксировал строительство объекта капитального строительства без разрешения на строительство и возбудил в отношении застройщика - ООО «Комбинат Инновационных Технологий МонАрх» административное производство по ч. 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Тем временем стройка не прекращается ни на час.

Недавно исследовательским комитетом «Экосоциология» Российского общества социологов (РОС) в Марушкино был проведен социально-экологический опрос жителей поселения по теме строительства бетонного завода ГК МонАрх. По результатам опроса подавляющее большинство жителей, а именно 96,3%, оказалось категорически против данного строительства.

После продолжительных акций протеста, многочисленных жалоб и запросов в полицию и прокуратуру господин Амбарцумян снизошёл для общения с жителями поселения Марушкинское, клятвенно пообещав ответить на все интересующие вопросы.

Кстати говоря, жители Марушкино в соцсетях выдвинули версию, почему МонАрх, до этого всячески игнорируя общение с жителями, вдруг согласился на встречу с инициативной группой: «Поступила информация о том, что планируется визит мэра Собянина на строительную площадку завода. Цель визита - торжественная закладка капсулы. На фото стройплощадки можно увидеть подготовленный постамент со ступенями и отверстием для закладки капсулы».

Но, увы, встреча прошла не так, как хотелось МонАрху. Амбарцумян хотел умиротворить обеспокоенных жителей, но, так как ни одного разрешительного документа из тех, что он якобы получил, МонАрх предоставить не смог, то и жители ещё раз убедились в своей правоте - строительство завода необходимо срочно остановить.

Во второй своей публикации мы проинформировали все заинтересованные лица о том, что редакция «АН» приняла решение провести Круглый стол по проблеме строительства бетонного завода в поселении Марушкинское. Всем заинтересованным сторонам, включая лично господина Абрацумяна, редакция направила приглашения. По факту 10 декабря состоялась рабочая встреча редакции с представителями инициативной группы жителей поселения Марушкинское. Больше никто на Круглый стол не пришёл. Ничего страшного, мы вынесли и из этой встречи много полезного.

Именно из этой встречи мы вынесли цифру 1900. Именно столько жителей поселения Марушкинское уже подписало опросные листы против строительства опасного для экологии Новой Москвы бетонного завода на территории поселения Марушкинское.

И второй, глубоко потрясший редакцию факт, вынесенный из этой встречи. Суть всех эмоциональных рассказов представителей инициативной группы жителей поселения Марушкинское, на наш взгляд, заключалась в том, что жители в своей борьбе остались один на один со строительным монстром. Все органы государственной власти и органы местного самоуправления их предали.

Их предал полный состав (10 человек) Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москва 4 созыва, так как ещё в феврале 2020 на все вопросы избирателей депутаты отвечали, что на данном объекте никакого развития не планируется. Хотя решение о строительстве было принято в конце 2019 года, и «народные избранники» об этом знали.

Про соглашательскую, чего уж там, позицию депутата Московской городской Думы, председателя Комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Головченко В. В., избранного по избирательному округу номер 39, куда входит поселение Марушкинское, мы подробно писали в первой части. По мнению инициативной группы жителей поселения Марушкинское, он так же предал интересы жителей.

Без активного участия администрации поселения Марушкинское, муниципальных депутатов и членов их семей, префектуры, полиции и прокуратуры ТиНАО была бы невозможна массовая подделка протоколов публичных слушаний, а, следовательно, все они предали жителей поселения Марушкинское.

Статья 3 конституции РФ гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Жители поселения Марушкинское задаются вопросом: «В чьих интересах действуют органы государственной власти и органы местного самоуправления в вопросе строительства бетонного завода ГК МонАрх?»

В завершение встречи представители инициативной группы жителей поселения Марушкинское передали нам Открытое письмо мэру Москвы Собянину С.С. от жительницы деревни Марушкино, Светланы Генадьевны Трошковой, депутата Совета депутатов поселения Марушкинское… предыдущих трех созывов. Светлане Генадьевне 73 года. Заслуженному ветерану отдыхать бы, но вот не нашлось действующих депутатов, вступится за земляков. По поручению жителей поселения Марушкинское С. Г. Трошкова просит Сергея Семеновича Собянина:

- Оказать содействие в области обеспечения и защиты конституционных экологических и информационных прав граждан, и предпринять меры, направленные на прекращение незаконного строительства бетонного завода ГК МонАрх в поселение Марушкинское.

- Дать распоряжение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ТиНАО г. Москвы с рекомендацией отменить результаты публичных слушаний, как проведённых с грубыми нарушениями процедурных требований, с фальсификацией подписей жителей, не участвовавших в публичных слушаниях, и организованных в период ограничений на проведение публичных мероприятий.

- Дать поручение Прокурору города Москвы провести проверку на коррупционность по факту проведения слушаний с учётом выявленных фактов фальсификации подписей в протоколе публичных слушаний (ст. 327 ч. 1 УК РФ), а также проверку законности проведения экспозиции и публичных слушаний в период ограничений на проведение публичных мероприятий. Кстати говоря, подпись «Светланы Генадьевны Трошковой» так же имеется в протоколе публичных слушаний, хотя ни на какие слушанья, из-за плохого самочувствия, она не ходила.

К Открытому письму приложен ответ Роспотребнадзора по городу Москве об отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений на данное капитальное строительство и ответ Прокуратуры, в котором говорится, что «в части доводов о нарушениях при организации и проведении публичных слушаний, подделке подписей поселка Марушкинское копия обращения направлена в Правительство Москвы и ГУ МВД России по г. Москве».

Редакция «АН» обещала жителям поселения Марушкинское донести данное Открытое письмо до сведения мэра Москвы Собянина С.С.

О результатах мы обязательно сообщим.

P.S. Уже после встречи и получения Открытого письма мы увидели в прессе «ответ» жителям поселения Марушкинское от Амбарцумяна. Нисколько не смущаясь,

генеральный директор ГК «МонАрх» устроил для журналистов «презентацию проекта промышленного предприятия «Технополис модульного домостроения». Здесь и далее цитаты из сообщения ИА «Интерфакс» «Производство модульных домов планируется тиражировать в РФ»:

«Надеемся, что будем тиражировать эти (модульные — ИФ) заводы по России", — рассказал Амбарцумян на презентации проекта промышленного предприятия «Технополис модульного домостроения» в новой Москве.

Он уточнил, что строительство завода находится на высокой стадии готовности.

«Сейчас мы строим экспериментальный завод, собираемся сдать его весной», — уточнил Амбарцумян».

Удивительно, но в соратники-подельники по нарушению действующего законодательства РФ был призван … замглавы Минстроя России Дмитрий Волков:

«Как добавил в свою очередь замглавы Минстроя России Дмитрий Волков, нормативная база в РФ готовится к активной работе с технологиями, ускоряющими строительство.

"Странно строить за восемь часов, а согласовывать три года", — подчеркнул Волков. Он напомнил, что Минстрой уже провел огромную работу по оптимизации нормативов, но она не закончена. Он напомнил, что свод правил для модульного домостроения уже находится на согласовании».

Т.е. никто и не отрицает, что строительство незаконно.