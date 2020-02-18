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Родители столичных школьников довольны качеством питания

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Родители столичных школьников довольны качеством питания
Photographer: © Komsomolskaya Pravda

В Москве ввели повышенные меры контроля качества детского питания. Практически 70% родителей школьников довольны им. При этом, по данным  ВЦИОМ, порядка 30% родителей оказались недовольны. Особо родителям понравилось разнообразие блюд, полезных для здоровья. В исследовании принимали участие около одной тысячи родителей школьников Москвы.

В большей степени еда готовится в школьных пищеблоках. В учебных заведениях, где условий для приготовления пищи нет, её завозят с комбинатов питания в специальных ёмкостях.

Качество продуктов соответствует всем санитарным правилам. Производители обедов следят за составом и пищевой ценностью. Организация школьного питания контролируется Роспотребнадзором, руководителем образовательной организации. Помимо этого в школах имеются комитеты при управляющих советах, в которые входят родители школьников. Положение о работе комитетов можно найти на сайте школы. Комитет может проверять объёмы, качество и соответствие блюд предъявляемым нормам. В Москве также действует комиссия по контролю за качеством и организацией школьного питания. Она создана при Департаменте образования города.

ПВ

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