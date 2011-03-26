Кризисный центр для несовершеннолетних мам открыт в Москве

После капитального ремонта на базе специализированного дома ребенка N 22 на Нежинской улице в Москве открыт кризисный центр для несовершеннолетних мам.

Тут найдут временный приют и беременные девочки-подростки, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, утверждает newsmsk.com.

Отделение рассчитано на 32 человека: 16 мам и столько же малышей. В Центре уже живут три молодые мамы с младенцами. Каждой семье выделена спальня с комодом, шкафом, взрослой и детской кроватями. На каждые четыре семьи есть отдельный отсек с большой гостиной и ванной комнатой.

По информации московского правительства, в 2010 году из 1470 забеременевших несовершеннолетних москвичек мамами стали 580, остальные прервали беременность. 20 из 580 рожениц отказались от детей.