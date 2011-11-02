Писатель и книга

С 12 по 16 октября во Франкфурте-на-Майне прошла 63‑я Международная книжная ярмарка, в которой приняли участие 7384 издательства из 106 стран. Эта выставка существует с 1949 года и является одной из самых больших в мире. Россия традиционно принимает в ней участие, а в 2003 году получила статус страны – почётного гостя. В этом году почётным гостем стала Исландия. Центральной темой оформления павильона этой страны стало сочетание тьмы и света – таким образом страна подчеркнула свою полярную географию.

Накануне открытия выставки жюри немецкой литературной премии Deutscher Buchpreis (немецкий аналог знаменитого «Букера») по традиции объявило лауреата за 2011 год. Эту престижную награду получил Ойген Руге (Eugen Ruge) за роман о восточногерманской семье под названием «In Zeiten des abnehmenden Lichts» («В сумеречные времена»). Ойген Руге – писатель, режиссёр и переводчик с русского языка, который родился в России, а вырос в ГДР.

Что касается России, то в этом году её представляли более 60 участников: издательства («Просвещение», «Дрофа», издательский дом «Ясная поляна» и др.), а также другие организации, связанные с печатной и книжной индустрией.

Среди немногочисленных российских авторов Россию представлял писатель Виктор Трифонович СЛИПЕНЧУК.

- Виктор Трифонович, в этом году вы впервые принимаете участие в книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Почему вы решили участвовать в ней и какое у вас уже сложилось впечатление о выставке?

– Прежде всего хочу сказать, что я давно мечтал побывать на этой выставке, и мечта эта пришла ко мне примерно лет 10 назад. Я приехал тогда во Франкфурт, чтобы встретиться с народным писателем Беларуси – Василием Владимировичем Быковым. Так получилось, что он писал о войне, о борьбе с фашизмом и оказался в какое-то время не нужен своей стране... И его приютила страна, против которой он воевал.

Я привёз ему тогда его книгу «Его батальон», изданную московским издательством «Советский писатель», и свой роман «Зинзивер». Из-за всяких бытовых наслоений встреча прошла скомканно. После он написал мне: «Как-то получилось всё так неожиданно, что я не успел уделить Вам достаточно внимания. У нас тут, во Франкфурте-на-Майне, ежегодно проходит большая книжная ярмарка, я надеюсь, что Вы сюда когда-нибудь приедете и мы с Вами обязательно ещё побеседуем». К сожалению, примерно через год после этого он умер, но мысль побывать на выставке у меня всё равно осталась. А в этом году, при подготовке собрания сочинений, я перебирал свои архивы и вдруг среди других писем обнаружил то самое письмо от В.В. Быкова, которое считал навсегда утерянным.

И я решил, что пора выполнить волю писателя и исполнить своё желание. Кроме того, в одном из писем он написал, что прочитал мой роман «Зинзивер», который во всех отношениях ему понравился. Нашей прессой роман «Зинзивер» был практически не замечен, и письмо-отзыв Василия Владимировича о романе был для меня конкретной духовной поддержкой. Некоторые отрывки из письма я помню до сих пор.

«Очень хорош язык-стиль, добротный, русский, литературный, без этих современных штучек. В романе очень хороша тема любви – как и полагается – трагически-романтическая, вполне современная. Прямо-таки повеяло на меня из Ремарка, его послевоенных романов, которыми мы когда-то зачитывались, и это – верный знак большой литературы, созданной на национальной почве. Вы большой молодец, мой дорогой, добрый друг, и я горжусь Вами».

Этот отрывок из письма мне особенно дорог, и я бы не стал его цитировать, но мне кажется, что сравнение с Эрихом Марией Ремарком, немецким писателем, как-то дорого и Германии и, возможно, заинтересует немецких издателей, и они захотят перевести мой роман на немецкий язык. Ведь все писатели приезжают на выставки-ярмарки не только для того, чтобы на другие книги посмотреть, но и свои показать. И разумеется, я не исключение. А уж как получится – одному Богу известно.

Вот таким образом я попал на эту выставку. Выставка произвела на меня очень сильное впечатление, она действительно грандиозная. Очень здорово, что существуют подобные ярмарки, ведь писатель и книга неразделимы, и вот именно на таких мероприятиях это особенно чувствуешь.

– Вы уже принимали участие в такого рода выставках?

– Вы знаете, так получается, что не писатель планирует выставки, а издательство. Так вот благодаря издательству ВАГРИУС в 2001 году я совершил турне по городам России. Были организованы встречи с читателями и мои выступления: в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке, в областных библиотеках в Великом и Нижнем Новгороде. В областных театрах драмы – Омска, Новосибирска, в Барнаульской краевой библиотеке, которую все барнаульцы по-домашнему тепло называют «Шишковкой». Заключал тур город Владивосток, выступление в краевой библиотеке имени Александра Фадеева. Там имел место быть, скажем так, любопытный факт. На вопрос из зала – поведать о своей мечте – я шутливо заметил, что мечтаю о библиотеке имени Виктора Слипенчука в родном селе, где я родился и вырос. А родился и вырос я в селе Черниговка Приморского края.

Возникло весёлое оживление. И тогда я сказал, что слушатели напрасно улыбаются, потому что моим именем можно назвать Черниговскую библиотеку уже сегодня и прежде всего потому, что я в своё время был её самым выдающимся читателем – все художественные книги перечитал. Меня даже проверяли – правда ли читаю. Рассказал весёлые факты из запомнившихся проверок, а в 2007 году Черниговской центральной библиотеке действительно присвоили моё имя. Я согласился. Не мне судить о себе как о писателе. А вот читателем (и по тем временам, и тем более по нынешним), смею заверить всех, был я действительно выдающимся. Так что библиотека, носящая моё имя пусть даже как читателя, – по-моему, это неплохо. А вдруг кто-нибудь заинтересуется фактом и, как я в своё время, начнёт запоем читать книги. Думаю, от этого все только выиграют.

Благодаря издательству «Городец» я участвовал на книжных выставках в Москве. На одной из них даже получил приз, который мне очень дорог, так как напоминает о моём детстве. Статуэтка мальчика, бегущего с книгами, а я хорошо помню себя пацаном, который, как я уже говорил, очень любил читать и всё время бегал с книгами.

В мае 2007 года вместе с издательством «Городец» участвовал в Женевском книжном салоне, на котором Россия была почётным гостем. В памяти остались знакомства с известными писателями, критиками.

Сейчас наконец-то приехал сюда, во Франкфурт-на-Майне. Сам город тоже произвёл на меня большое впечатление, я живу в гостинице на 27-м этаже, откуда открывается потрясающий вид на Франкфурт – этот деловой бизнес-центр Европы. Хотя, знаете, даже сами немцы говорят – всё великолепно и грандиозно, но души мало…

– А вы это тоже чувствуете?

– Раньше, в советские времена, у нас говорили: квартира без книг – хозяин без души. Здесь на ярмарке книг избыток, но почему-то неуютно. А душа требует уюта! Понимаете, я не могу сказать, что приехал сюда только с целью заинтересовать кого-то своими книгами и что-то продать. Мне просто захотелось пожить немного в этой атмосфере книг. И я подумал: «Поеду – потолкаюсь там, среди книг, посмотрю, как немецкие писатели поживают…» По книгам, по обстановке вокруг книг ощутимей улавливается состояние настоящего времени.

– На вашем стенде представлена книга «Смеющийся пупсик» на китайском и японском языках. Почему именно сборник рассказов «Смеющийся пупсик» был переведён на эти языки?

– «Смеющийся пупсик» вначале был переведён в Японии. Дело в том (я уже говорил), что родился в селе Черниговка – это 200 км от Владивостока. Потом уже, как моряк, побывал в Японии и заметил, что природа там очень похожа на приморскую. А я вообще, знаете, когда куда-то приезжаю, обращаю в первую очередь внимание на природу, а потом уже на людей. Мне через природу легче понять человека. Повесть «Смеющийся пупсик» охватывает жизнь школьников с 5-го по 9-й класс. А мы все учились в школе, все проходили через чувство разочарования, когда преподаватель тобой недоволен, или чувство первой любви… Эта чистая любовь связана со стихами, с поэзией, с душевной окрылённостью.

Рассказ «Сладкое шампанское» – это драма. Герои рассказа гибнут, но всё лучшее, что освещает и освящает их души, остаётся нам, живущим. Этот рассказ я не люблю обсуждать, как, впрочем, и следующий рассказ этой книги – «День Победы».

Всех людей на свете волнуют истоки человечности – это главное. Так что, когда встал вопрос, какие мои произведения перевести японскому читателю, так сказать, для первого знакомства, я посоветовал рассказы: «Сладкое шампанское», «День Победы» и короткую повесть «Смеющийся пупсик». А потом, стоило только японцам издать мою книгу, сразу же и китайцы заинтересовались моими произведениями. Может, и потому, что очень ревниво относятся ко всему, что происходит в Японии. Как вы видите, на китайском языке уже изданы романы и «Зинзивер», и «Звёздный Спас». Вообще, в отличие от нас, китайцы любят читать книги и читают очень много. Именно в этом вижу побеждающую поступь китайцев. Не будем забывать, что их эпоха Тан (VII–X вв.) – самая могущественная из эпох, так сказать, золотой век Китая – характеризуется взлётом литературы, искусств, то есть характеризуется прежде всего высокообразованным обществом того времени.

– Тогда аналогичный вопрос про роман «Зинзивер», который тоже представлен на вашем стенде в украинском переводе. Видите ли вы какую-то актуальность этого произведения именно для Украины?

– Я скажу вам своё мнение, и, конечно, его не обязательно должны разделять Вы или кто-нибудь ещё. «Зинзивер» – роман о любви. Он писался в годы нашей последней революции, общий фон – так называемые лихие 90-е. Конечно, это были годы серьёзного слома общественных отношений. Но, независимо от того, что происходило в общественной жизни, человек сам по себе есть огромнейший мир, и в этом мире всегда есть место для любви. И вот такой главный герой романа – Митя Слёзкин, который любит на фоне всего того, что творится в стране. А в стране вчера были одни ориентиры, сегодня – другие, а завтра ожидаются – третьи. Я считаю, видимо, эта смена декораций и заинтересовала украинцев. И прежде всего смена политических декораций. В «Зинзивере» это очень ярко отражено, и сны, которые снятся главному герою, – кажутся такими нереальными, но в итоге они более реальны, чем то, что происходит в действительности.

Впрочем, не всегда переводы делаются в связи с политической актуальностью. Бывает и так: вам удалось изобразить очень точно какой-то персонаж, который своими поступками привлёк внимание и немцев, и французов, и англичан, и украинцев. А привлёк потому, что в этом персонаже бьётся человеческое сердце, близкое и понятное всем людям. Уверен, что такое произведение непременно будет переведено на все доступные языки если не сегодня, так завтра. Именно поэтому и говорится, что правители приходят и уходят, а поэзия и поэты остаются. Очень надеюсь, что переводы моих сочинений прежде всего мотивированы не политическими соображениями, а простым человеческим сердцем.

– Многие авторы писали о русской душе. Что для вас значит это понятие?

– Я задумывался на эту тему. Но не с точки зрения художественной, а как публицист. Я читал многих философов, и, кстати, раз уж мы сейчас находимся в Германии, скажу, что самое большое впечатление на меня произвели именно немецкие философы. Возвращаясь к вопросу, я обратил внимание, что ни немцы, ни другие национальности не говорят: загадочная немецкая или французская душа.

Я объясняю это тем, что Россия чаще других стран бывала на сломе, во время которого люди всегда вспоминают о душе. Лично я не могу сказать, что отличает русскую душу в общечеловеческом плане от английской, например. Мы так же хотим жить мирно, так же хотим любить, и люди во всём мире испытывают одни и те же чувства и эмоции: любовь, радость, страдания, печаль... А так, в философском смысле, – любая человеческая душа сама по себе загадочна.

– Наше общество некоторые учёные называют обществом перепотребления, и своего максимального уровня это явление достигло именно тут – в Европе. Что вы думаете о современном обществе?

– Дело в том, что сейчас в обществе ощущается недостаток идей. Будущее человечества я вижу в том, что однажды оно придёт к какой-то новой идее, актуальной для всех людей, более того, настолько мотивированной, что идея начнёт воплощаться в жизнь как бы сама собой. Так, в Романе «Звёздный Спас» главный герой Кеша Инютин, который обладает многими сверхъестественными способностями, говорит: «Будущее человечества – в идее: «Один – за всех, и все – за одного»! Конечно, все мы уже слышали этот девиз. Но понимаете, пока человечество освоило только его первую часть: один – за всех. И эта стадия пройдена благодаря Иисусу Христу. А вот вторую стадию: когда все – за одного, нам ещё предстоит пройти. И в этом смысле это ещё не девиз, а призыв к нему. Многим покажется, что эта мысль утопическая, но мы видим, что сегодняшняя жизнь уже ведёт нас к ней. Вот буквально вчера по телевизору смотрел новости, и там передавали, что Израиль готов обменять пленного капрала на более чем тысячу палестинских заключённых. Тысячи человеческих судеб впрямую связаны с судьбой одного человека. Я здесь имею в виду не пиратские или тотализаторские ценности жизни. Что или кто больше стоит? А сам факт того, что мы уже вплотную подошли к идее: один человек – и тысяча, один человек – и миллион, один человек – и всё население Земли. Ведь чтобы создавать что-то новое, надо научиться жить по новым устоям. Пусть этих законов пока нет в Конституции, пусть это будет пока только запись в сердце, но мы непременно увидим, как общество поменяется. Всего-то и надо от нас – следовать принципу: «Один – за всех, и все – за одного!»

– То есть получается, что все мы как клетки в организме, в котором работа и здоровье каждой из них влияет на состояние всего организма?

– Да, абсолютно точно! Вы нашли очень яркий и точный образ той идеи, о которой я говорю: каждая клетка работает на весь организм. Представляете, какая мера ответственности ляжет на каждого человека в отдельности, если он будет понимать, что отвечает за всё человечество?! То есть от его поступка будет зависеть судьба всех людей. Тогда и полюбит он себя и всё вокруг чувством всего человечества. И это будет любовь, проникающая во все сферы, которая во всех библейских заповедях ставится превыше всего.

Здесь хочу добавить ещё одно своё умозаключение – каждый кусочек земного шара должен принадлежать всему человечеству. И к Земле нам нужно относиться именно как к живому организму! Тогда и потребительское отношение к ней изменится, и не будет тогда у нас общества перенасыщенного потребления. И наступит следующая стадия развития человечества – когда неживая материя, соединяясь с живой, тоже сможет стать живой, то есть одухотворится нами, нашим человеческим восприятием. Но это, как говорится, уже тема для другого разговора.

Официальный сайт писателя: www.slipenchuk.ru