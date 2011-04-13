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Налоговые стимулы развития регионов России

или Как нам перестать быть «финансовым головастиком»

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Михаил Винокуров ]

Налоговые стимулы развития регионов России

Для более динамичного развития России мы предложили в качестве первого шага модернизацию федеральной власти путем рассредоточения ряда общероссийских министерств и ведомств по территории РФ («Аргументы неделi» №11). Но нужен и второй шаг – модернизация финансовой системы страны. Ее необходимость очевидна. Сегодня в Москве, по разным оценкам, сосредоточено от 70 до 85% финансовых ресурсов России. Такого нет в развитых странах (для сравнения: в Нью-Йорке, финансовой столице Америки, – 20%).

Финансовый перекос в пользу центра ведет к обнищанию регионов. Это видит каждый россиянин, бывающий за пределами Родины. Приезжая в любую европейскую страну, в США, а теперь и в Китай, попадаешь из ХIХ века в ХХI. За границей даже провинции красиво обустроены, населенные пункты уютны и чисты, а дороги разительно отличаются от российских. Почему же наши регионы влачат жалкое существование? Причина – отсутствие достаточных средств и стимулов для развития территорий.

Для России актуальна задача наполнения всех регионов финансовыми ресурсами и, что самое главное, – не на иждивенческой основе. У субъектов РФ должны появиться эффективные стимулы к самостоятельному зарабатыванию средств и обустройству своих территорий. Назрела коренная перестройка налогово-бюджетных отношений. Практикуемая ныне замена одних налогов другими, изменение налоговых ставок, ликвидация или введение льгот не меняют ситуации. Почему?

Во-первых, налоговая система России строится «сверху вниз». В других развитых странах (и даже в коммунистическом Китае) бюджеты формируются снизу вверх. У нас налоги вначале поступают в распоряжение центра и лишь затем, по просьбам регионов, могут быть возвращены на места. В результате регионам не хватает средств для развития, а в расходной части федерального бюджета межбюджетные трансферты, дотации и субвенции превышают 35% (такого нет в бюджетах США, Китая и стран ЕС). Через центральный бюджет перераспределяются огромные суммы. Из 83 субъектов РФ более 70 – дотационные. Подобная система существовала в СССР. Республики-доноры были раздражены изъятием средств, а получатели  считали, что им дают мало. Результат известен…

Во-вторых, крупные налогоплательщики и их налоги сосредоточены в центре. Крупные компании свободны в выборе места регистрации и могут перераспределять налоговые доходы не в пользу регионов. Территории, на которых ведут хозяйственную деятельность их филиалы (где потребляются природные и человеческие ресурсы и загрязняется окружающая среда), практически не получают налогов. Финансовые потоки идут в Москву, а теперь и в Санкт-Петербург, по месту регистрации головных предприятий и их владельцев. Отражением этого стали споры вокруг возведения в Санкт-Петербурге башни «Газпрома» (стоимостью в несколько млдр. долл.), деньги на которую пойдут из нефтедобывающих регионов.

Но самое худшее – это когда крупнейшие компании, осуществляющие деятельность в России, уводят средства в офшоры, обескровливая финансовую систему страны и лишая ее (страну) средств для модернизации. Примеры тоже у всех на слуху – Саяно-Шушенская ГЭС, угольные шахты Кузбасса…

В финансовой системе страны возникла парадоксальная ситуация, когда более 20% всех налоговых поступлений в бюджет РФ дает Москва. Доходная часть бюджета самой столицы в 15–19 раз выше среднего дохода других региональных бюджетов. Бюджет Москвы сопоставим с нью-йоркским, при этом бюджет России на порядок меньше бюджета США. Москва превратилась в своеобразного «финансового головастика».

Следствием столь деформированной в пользу центра налоговой системы стало нарушение взаимосвязи финансовых ресурсов территорий с их вкладом в региональный и национальный доход. Это порождает иждивенчество, снижает заинтересованность региональных и местных органов власти в результатах хозяйственной деятельности на своих территориях.

В-третьих, на региональном и местном уровнях нет реальных налоговых полномочий. Речь идет о возможности принятия на местах самостоятельных решений в налоговой сфере. Субъекты РФ способны изменить налог на имущество организаций, транспортный налог и УСН – это всего 6% доходов. Органы местного самоуправления могут изменять только налог на имущество физлиц, земельный налог и ЕНВД – это около 2% доходов. Остальные налоговые доходы регулируются исключительно федеральным центром. Такое положение снижает эффективность деятельности губернаторов и мэров, отвечающих за развитие конкретных территорий, и противоречит федеративной модели государственного устройства. Совершенно очевидно, что проблема распределения налоговых полномочий напрямую связана с возможностью развития регионов и страны в целом.

В-четвертых, доходная база местных бюджетов сокращается (см. рис.). В условиях кризиса местные бюджеты попали в своеобразные «ножницы», когда доходы сокращаются, а социальные расходы растут. При этом федеральный бюджет концентрирует почти 60% всех налоговых поступлений страны, субъектам РФ достается
23–30%, местным бюджетам – 10–15%. Кроме того, более высокие бюджеты зачастую сокращают бюджеты нижестоящих уровней, доводя их до недопустимого минимума.

Так, норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемый в местные бюджеты Иркутской области, снизился со 100% в 2005 г. до 40% в 2011 г., а по транспортному налогу – со 100% до 0. Еще пример: город Братск входит в пятерку самых загрязненных городов России. В 2009 г. отчисления с местных предприятий на экологические цели перераспределили. И если в 2005 г. 100% экологических платежей шло в городской бюджет, то в 2009 г. в городе осталось 40%, а 60% изъяли в федеральный бюджет.

В таких условиях муниципалитеты с трудом борются за выживание и не могут заниматься экономическим развитием своих территорий.

Какие напрашиваются выводы и что нужно сделать?

1. Изменить принцип формирования налоговых доходов (они должны формироваться снизу вверх). Для успешного развития страны необходимо, чтобы порядка 60% всех налогов оставалось в регионах. Субъекты РФ не должны быть «попрошайками» у Минфина. Уже сложившийся стереотип «лучше выпросить, чем заработать (все равно изымут)» необходимо изменить. Кстати, при этом уменьшится коррупционная составляющая российского бюджета. Большинство регионов перейдут в разряд «доноров».

Налоговая система России должна выполнять не только фискальные функции, но и быть инструментом развития страны, создавать для этого соответствующие стимулы.

2. Налогоплательщиков нужно регистрировать по месту осуществления их хозяйственной деятельности (включая филиалы предприятий). Тогда налоговые поступления станут развивать те территории, на которых в большей степени осуществляется экономическая деятельность.

3. Субъекты РФ и муниципалитеты должны иметь право самостоятельно устанавливать отдельные налоги и сборы. Местные бюджеты в России привязаны к вышестоящим бюджетам. Отсутствие налоговых полномочий у муниципалитетов связывает руки местной власти. Не стоит опасаться, что такое право дезорганизует экономику. Именно налоговые полномочия позволяют муниципалитетам развитых стран даже при дефиците средств конкурировать между собой, предоставляя инвесторам дополнительные налоговые льготы. Кстати, именно налоговые меры оказались наиболее эффективными при ликвидации последствий кризиса в развитых странах. Неудивительно поэтому, что цены там на основные виды продукции снижались, а в России – повышались.

4. Необходимо освободить малый бизнес от налогов и передать полномочия по его регулированию на местный уровень. Развитие малого предпринимательства и формирование среднего класса – это путь к реальному благополучию территорий. В мировой экономике на малый бизнес приходится более половины производимой продукции (товаров и услуг). Муниципалитеты благодаря близости к малым предприятиям способны лучше организовать их работу. Поэтому на федеральном уровне следует максимально освободить малый бизнес от налогов и передать все полномочия по его регулированию на местный уровень. При этом было бы целесообразно на ближайшие 10–15 лет полностью освободить от налогов, включая подоходный, а также от всякого вида проверок (читайте – поборов) индивидуальные предприятия семейного типа, не привлекающие наемную рабочую силу.

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