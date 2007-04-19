Зона «прослушки»

Новость о планах депутатов принять закон, расширяющий право спецслужб прослушивать телефонные разговоры, взбудоражил почти всех. Один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин (КПРФ) удивлен такой реакцией. По его мнению, соотечественники давно должны исходить из того, что их могут прослушивать.

- НИЧЕГО нового в Закон «Об оперативно-­розыскной деятельности» мы не вносим, - заявил парламентарий в интервью «АН». - Все вдруг обнаружили, что «оперативники» получают возможность прослушивать людей, обладающих полезной информацией. Но это уже есть в существующем законодательстве.

По словам В. Илюхина, предлагаемые поправки «носят чисто технический характер». Их главная суть - в устранении достаточно серьезного законодательного пробела. Дело в том, что управу «прослушкой» невозможно найти в отношении подозреваемого или осужденного, сбежавшего из мест лишения свободы. Поскольку побег как таковой (если он не сопровождается насильст­венными действиями) не считается тяжким преступлением. Между тем такой заключенный вполне мог «сидеть» за совершение, к примеру, теракта или как минимум подозреваться в нем. И неприменение по отношению к нему так называемых мер усиления связывает правоохранителям руки. В этом случае все, кто прямо или косвенно связан с беглецом, тоже могут оказаться в зоне внимания спецслужб. И в этом, по мнению авторов поправок, есть очевидный резон.

Не поддерживает своего коллегу вице-спикер Госдумы Олег Морозов. Он не считает, что расширение таких прав эффективно скажется на поимке преступников. К тому же на случай «реальной угрозы террористических актов или совершения других тяжких преступлений» процедура, разрешающая подобные действия, законом уже предусмотрена. А если прослушивание будет осуществляться во внесудебном порядке, то оно грубо нарушит права человека.

- Проведение такого рода спецмероприятий было и остается возможным только с санкции суда, - уверяет Виктор Илюхин.

Он же сообщил, что законопроект еще даже не рассматривался профильным Комитетом по безопасности. Он заявил об абсолютной готовности его авторов к работе со специалистами. Депутат ожидает их многочисленных замечаний к первой редакции документа. Более того, проект «может претерпеть серьезную правку и существенно измениться». Однако после всех согласительных процедур он скорее всего будет принят.