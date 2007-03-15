Готов «стучать» безвозмездно!

Сага о русском еврее

Это не анекдот, а картинка с пляжа фешенебельного отеля в Эйлате.

- Абрам, иди купаться! - порусски зовет своего приятеля лысый мужик, катающийся на волнах Красного моря.

Тот опасливо смотрит на красный флаг на вышке спасателей, на щит с надписями на четырех языках (в том числе и на русском), что в шторм купаться категорически запрещено, и не торопится лезть в воду.

- Да в такую погоду вся Одесса бы купалась, - подначивает лысый. - Боятся только олимы. А самый храбрый из людей - это русский еврей.

Тель­авивские знакомые пояснили, что олимы - это местные, коренные жители Израиля. Их все больше теснят эмигранты, особенно из СССР. Не зря же еще Владимир Высоцкий пел: «Здесь на четверть бывший наш народ». Сами русские евреи в Израиле любят мифы о своей исключительной храбрости и воинственности. Это в Советском Союзе многие из них были убежденными пацифистами, а на Земле обетованной все стали «силовиками» и готовы воевать с террористами до победного конца. Не зря же здесь считается позором не служить в армии. И по праву гордятся евреями - героями Великой Отечественной войны. Особенно дважды Героем Советского Союза генералом Драгунским. Как легенду рассказывают о табличке на макете золотого танка, который подарил знаменитому советскому танкисту всемирно известный миллиардер Ротшильд: «Самому храброму еврею от самого богатого еврея».

Мобильный стук

Заезжие журналисты, особенно из России, часто перехваливают израильские спецслужбы. Но это очередной миф. Ведь даже МОССАД не всемогущ. Разведчики, увы, не киношные джеймсы бонды.

Попробуй, останови смертника! Или поймай бен Ладена! За информацию, которая поможет изловить этого террориста, в США назначена огромная награда. За главаря «АльКаиды» - 25 миллионов долларов. Неплохие денежки! Хватит для безбедной жизни и себе, и детям, и внукам, и даже правнукам останется.

А вот в Израиле спецслужбам «стучат» практически все и бесплатно.

...Наверное, черт нас понес к Мертвому морю по дальней дороге. Друзья решили показать мне настоящую пустыню. Зимой было не жарко, но мы все равно глотали минералку и пиво. Взрослые оставляли пустые бутылки в автомобиле, а сидевший на переднем сиденье десятилетний сын водителя Мишка выбросил пустую банку изпод кокаколы в открытое окно. За что сразу получил от отца подзатыльник. Казалось бы, на этом инцидент закончился. Но не тут­то было.

Минут через пять нас обо­гнала полицейская машина. А на хвосте попрежнему висела неприметная «хонда». Наш автомобиль взяли в «коробочку» и заставили остановиться.

У всех сразу проверили документы. И начался настоящий допрос. Что выбросили из окна машины? Почему оказались в окрестностях Димона?

Честно признаюсь, при слове «димон» меня аж в холодный пот бросило. Вот влипли! Ведь недавно читал про известного израильского ученого­ядерщика Мордыхая Вануну, который первым рассказал о сверхсекретном атомном центре в Димоне. По данным зарубежной печати, именно здесь разрабатывается израильское оружие массового поражения. Некоторые иностранные эксперты утверждают, что в местных подземных бункерах хранятся более 200 ядерных зарядов, мощность которых во много раз превышает американские атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Нашу машину тщательно обыскали. Правда, личного досмотра почемуто не проводили.

Мы уже настроились для дальнейшего разбирательства ехать в полицейский участок, как тут подкатила на колесном тракторе пожилая пара. Оказалось, кибуцники. Друзья мне пояснили, что это израильские колхозники.

В руках у женщины было два мобильных телефона. (Израиль занимает первое место в мире по развитию сотовой связи.) А на коленях у мужчины лежала наша злополучная банка.

Бдительные крестьяне, которых мы обогнали, не только сообщили о брошенном из окна нашей машины предмете в полицию и контрразведку, но и не поленились его разыскать.

Загорелые ребята из службы безопасности повертели в руках пустую банку. Но ни радиоэлектронной закладки, ни взрывчатки не обнаружили. Тем не менее долго благодарили кибуцников за мобильный «стук».

А нас отпустили. Но аж до самого отеля «Плаза», что на Мертвом море, в зеркале заднего вида то и дело мелькала неприметная «хонда»...