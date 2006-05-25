Английский камень за пазухой

22 января Российское телевидение в фильме Аркадия Мамонтова показало съемки шпионской операции английской МИ-6 с использованием спецустройства ближней агентурной связи, выполненного в виде обычного булыжника. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Материалы передали парламентариям из Думы, которые должны были разобраться с коллегами из парламента Великобритании по поводу разведывательной деятельности в Москве дипломатов этой страны.



С того момента прошло четыре месяца, хотя срок завершения предварительного следствия составляет два месяца. Пора бы передать шпионское дело в суд. Но этого не произошло.



В ЯНВАРЕ 2006 г. инженеры-конструкторы из технического отдела английской разведки, снабжающие современных Джеймсов Бондов изощренными шпионскими приспособлениями, дали осечку. Внешне английские шпионы весьма неуклюже продемонстрировали результаты своих исследований и конструкторских работ в области создания спецтехники. Напомним, что «камень», как уже известно, должен был быть передаточным элементом между агентом в Москве и спутником. Со спутника-шпиона информация транслировалась в Британию.

Новизна заключается в том, что в данном случае спутник как технологический посредник был исключен из тайной операции и заменен человеком. Дело в том, что сброс объемной информации на спутник хотя и производится в секунды, тем не менее, может фиксироваться специальными станциями перехвата. Контрразведка в момент «сброса» информации в состоянии запеленговать местонахождение источника-«камня». В ходе акции британских спецслужб информация из «булыжника» должна была быть передана проходившему рядом британскому агенту. Из посольства слить информацию домой проблем не составляет.

«Рубеж риска»



ИЗВЕСТНО, что уменьшить риск провала возможно лишь после предварительной проверки спецтехники в условиях, максимально приближенных к боевым. В этих целях методом оперативного «тестирования» определяется «рубеж риска». За него нельзя переступать – иначе неизбежна потеря агента. Другими словами, прежде чем результаты исследований в области спецтехники внедрят в оперативную практику, «изобретатели-инициаторы» проводят боевое тестирование аппаратуры. Оно позволяет убедиться в ее эффективности и надежности с точки зрения риска разоблачения контрразведкой противника. Лишь при наличии 100% гарантии того, что она в ходе использования не выдаст себя и не попадет в руки противника, ее начинают эксплуатировать.

Только после этого ее можно доверить (да и то – лишь самым опытным и надежным) оперативным сотрудникам действующей резидентуры. Таких агентов берегут как зеницу ока и делают максимум возможного для предотвращения его провала.



Что бывает в случае провала?



ИЗ ПРАКТИКИ известно, что в случаях провала с использованием спецтехники, предназначенной для агентурной связи, дело, как правило, завершается в два этапа.

Во-первых, на пресс-конференции для общественности и иностранных журналистов демонстрируют спецтехнику, изъятую у иностранных шпионов. Специалисты при этом говорят о возможностях ее использования и угрозе, которую она представляет для обеспечения национальной безопасности.

Во-вторых, вскоре после этого обычно следует публикация с разоблачением арестованного предателя. Именно он использовал спецтехнику. Затем его судят по всей строгости законов мирного времени.

Правда, в случаях с Ос­бор­ном и Обуховым этого не произошло, что и послужило основанием объединить эти провалы ЦРУ и МИ-6 в особую группу.

Отсутствие же сообщений о выдворении британских дипломатов, вовлеченных в эту «аферу», позволяет предположить, что власти опасаются ответных мер, которые при малочисленности состава резидентуры СВР в Лондоне могут нанести серьезный ущерб нашим интересам в Англии.

Комментируя случившееся, западная пресса отметила, что в Москве обвинили российские неправительственные организации, которые якобы находятся на содержании у английской разведки, в отсутствии патриотизма. После чего «шпионская часть» скандала отступила на задний план.

Вместо заключения



ЧТО получается: значительное количество английских разведчиков, задействованных в работе с совершенно секретной аппаратурой, попадают под объективы скрытых кинокамер российской контрразведки. Может ли это свидетельствовать о неопытности, небрежности, низком профессионализме сотрудников МИ-6? Или это – результат их хорошо продуманного плана?

Не следует забывать, что новым руководителем британской разведки с недавних пор стал Джон Скарлет. Это весьма опытный разведчик с богатым московским опытом. В свое время он хитроумно организовал похищение и «секретный вывоз» предателя Гордиевского через границу СССР.

С другой стороны, слишком много участников тайной операции со стороны англичан знало о целях использования спецтехники. Можно предположить, что британская разведка догадывалась, что работает с подставленным российской контрразведкой источником. Пользуясь случаем, она проводила одно из регулярных тестирований новой аппаратуры не в боевых условиях, а в режиме проверки срабатывания вновь используемой аппаратуры.

Нельзя исключать также, что британская разведка сознательно «сдала» устаревшую технику. Цель – направить российскую контрразведку на ложный след борьбы с этим видом шпионской спецтехники, включающей организацию поиска, постов наблюдения и требующей значительных затрат.

И последнее, чего следует более всего опасаться. Британская разведка с помощью такого скандала по старой традиции подбрасывает оппоненту «дохлую рыбу», чтобы прикрыть какого-то важного агента с помощью отвлечения внимания контрразведки и общественности на негодный объект. Мы это уже проходили, когда американцы «сдали» Огородника, чтобы «прикрыть» таких действительно ценных источников информации, как Гордиевский (МИ-6), Поляков (ЦРУ) и Шевченко (ЦРУ).

Как Запад проверяет российскую контрразведку



ДЕЙСТВУЮЩИЕ на постсоветском пространстве в постоянном контакте спецслужбы электронной разведки Англии (ШКПС) и США (АНБ) примерно каждые 10 лет проводят апробацию способности российской контрразведки выявлять спецтехнику нового поколения. Это подтверждается следующими примерами из прошлого.



Осборн в Филевском парке

В МАРТЕ 1983 г. в Филевском парке Москвы во время проведения сеанса радиосвязи сотрудниками КГБ был захвачен с поличным 1-й секретарь посольства США Р.В. Осборн. У него был изъят новейший комплект быстродействующей аппаратуры агентурной связи. Указанная аппаратура до провала в парке методично использовалась американцами по единому графику, по времени и месту использования – в парковых зонах столицы, где легко затеряться в толпе отдыхающих горожан. При этом в тестировании аппаратуры принимали участие дипломаты США (неприкосновенность), срок пребывания которых в СССР к этому времени уже заканчивался

Платон Обухов на Садовом кольце



В АПРЕЛЕ 1996 г. во время сеанса связи с британским резидентом МИ-6 был арестован сотрудник МИДа Платон Обухов. Этот агент английской разведки был завербован МИ-6 за границей и передан на связь московской резидентуре. При этом российской контрразведкой у Обухова была изъята аппаратура, предназначенная для быстродействующей агентурной радиосвязи, и две дискеты с инструкциями по использованию шпионской техники. В процессе наблюдения было установлено, что на связь с Обуховым выходили 14 работников посольской резидентуры МИ-6. В итоге «за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом» из Москвы и Лондона были высланы по четыре сотрудника посольств России и Великобритании.

Выглядел странным тот факт, что молодой сотрудник МИД Платон Обухов, в силу своего скромного положения, не располагал стратегической информацией. Он не мог являться особо ценным агентом, которому доверяют секретнейшую спецтехнику агентурной связи. Правда, у англичан к этому времени уже должны были появиться сомнения в его психической полноценности. Как видно, у британских «хитрецов» возник соблазн использовать Обухова в операции тестирования аппаратуры нового поколения.