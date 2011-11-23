Привлечённые
Как разведки используют непрофессионалов
№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]
Кадровый разведчик без добровольных помощников – это инвалид без рук и ног. И хотя профессионалы порой ворчат на дилетантов и рассказывают про них анекдоты и байки, но обойтись без привлечённых к разведке не могут.
Жаргон спецслужб
Генерал КГБ Рэм Красильников дал наиболее развёрнутую классификацию подобной агентуры. Так по способу приобщения к шпионскому ремеслу различают «ходоков» (walk-in) и «дефекторов» (перебежчиков). По терминологии нашей контрразведки, это «инициативники», а в нашей разведке их могут именовать «добровольцами», или «доброжелателями».
Любопытный термин – «спящий агент» (sleeping agent), такого держат в резерве и не привлекают до часа икс к разведывательным делам – консервируют до поры до времени. Лицо, завербованное «под чужим флагом», то есть от имени другого государства, могут именовать unwitting agent – агент, который в точности не знает, на кого трудится. Это условное название, иногда оно означает, что лицо, оказывающее услуги разведке, не сознаёт, что имеет дело именно с разведкой, а не с другой организацией.
Есть и другие красочные названия – «агент, используемый втёмную», «агент-наводчик» (буквально «искатель талантов») и, наконец, «агент влияния». Эти лица используются разведкой для оказания воздействия на влиятельные круги своей страны в интересах противоположной стороны, в целях, которые она вынашивает, и реализации которых активно добивается. Но всех их на сленге разведчиков называют привлечёнными.
Беседа за «секретным» коктейлем
…В санатории спецслужб перед обедом народ стекается в фитобар. Кто-то пьёт предписанную врачом минералку, кто-то витаминный отвар шиповника или боярышника, а мои знакомые «пионеры – будущие пенсионеры» за крайним столиком не спеша потягивали «секретные» коктейли. Так их называли потому, что за десятку миловидная барменша наливала в чашку ложку крепкого бальзама.
– В военном училище, говорят, в компот бром добавляли, чтобы курсанты в самоволки к девкам не бегали. Но на меня это лекарство не действовало, – сказал седовласый Юрий Васильевич и жестом указал мне на свободный стул у их столика.
– Некачественный бром был. Только через тридцать лет начал тебя слегка успокаивать, – поддел друга Александр Игоревич.
– А ты и сейчас никак не угомонишься. Видел, как вчера на дискотеке с двадцатилетней красоткой отплясывал, – усмехнулся Юрий Васильевич.
Александр Игоревич рассмеялся:
– Так это я по служебной необходимости. Ищу новую Анну Чапман.
– А в каком звании она сейчас? – задал с виду невинный вопрос обозреватель «АН».
– Да ни в каком. Она ведь привлечённая, а не аттестованный сотрудник. Делает сейчас, что хочет. И в банке работает, и в мужском журнале снимается. И политикой занимается. А кадровому разведчику всё это запрещено законом, – Александр Игоревич отхлебнул из чашки «секретного» коктейля.
– И много таких, привлечённых в разведку непрофессионалов? – не унимался журналист.
– Это государственная тайна. Сведения о добровольных помощниках не подлежат плановым рассекречиваниям ни через 50, ни даже через 100 лет, – сурово сказал Юрий Васильевич.
– А вот в Израиле не делают особого секрета из кадровой политики МОССАДА, – обозреватель «АН» решил блеснуть эрудицией. – В организации около 1200 штатных сотрудников, включая технический персонал. И всего несколько десятков оперативных офицеров, которые в любой момент готовы к проведению операции в любой стране мира. Вместе с этим в деятельности израильской разведки используется огромное число завербованных агентов по всему миру, число которых оценивается в 35 тысяч человек. Для сравнения: число сотрудников КГБ в начале 1990-х годов составляло 250 тысяч, а кубинская разведка только в своих зарубежных представительствах содержит около 2 тысяч сотрудников.
– Ну, сравнил кое-что с пальцем. Какая территория и население у гигантской России, а какая у малявочного Израиля? – вступил в спор Александр Игоревич.
– Сталин тоже спрашивал, сколько у Папы Римского дивизий. Однако у крошечного Ватикана благодаря исторически сложившейся сети религиозной агентуры одна из сильнейших в мире разведок, – я пытался привести свои доводы.
– Нам попов вербовать запрещено, – отрезал Александр Игоревич.
Справка «АН»
Чаще всех привлечённых к разведке непрофессионалов используют спецслужбы Израиля. Кроме сотрудников и агентов для своих тайных операций МОССАД привлекает так называемых сайаним – международную сеть добровольных помощников. Это могут быть только чистокровные евреи, живущие в разных странах, однако верные государству Израиль. Они действуют на добровольной основе и только на территории страны своего проживания. Не следует путать сеть сайаним с агентурной сетью. Добровольный помощник скорее выполняет функции внештатного сотрудника, а также оказывает содействие агентам МОССАД своим имуществом и общественными связями. Например: МОССАД проводит нелегальную операцию на территории Германии по ликвидации опасного террориста. Агентам для операции необходим легальный автомобиль. С этой целью одного из сайаним просят оставить свой автомобиль в условленном месте. По окончании акции автомобиль возвращают владельцу, который никогда не узнает, кем и с какой целью его автомобиль использовался. В случае провала операции у владельца уже готово заявление о том, что его автомобиль был угнан.
С кем не пойдут на задание?
Матёрые вербовщики из ясеневского «леса» за чашкой «секретного» коктейля продолжали отпускать шуточки:
– Чем наши сенаторы и депутаты, судьи и прокуроры, попы, раввины и муллы похожи на детей и сумасшедших? У них одно сходство: всех их нельзя по закону привлекать к работе на российскую разведку.
– А на иностранную?
– Про это наши законодатели скромно молчат.
– С советской разведкой чаще всего сотрудничали по идейным мотивам, а как сейчас?
Юрий Васильевич нахмурился:
– И тогда, и сейчас всё бывает по-разному. Сколько людей, столько и мотивов. Но теперь, конечно, преобладает материальный.
– Но если кадровый разведчик в случае серьёзного увечья или его семья при гибели кормильца могут получить 180 должностных окладов, то на что можно рассчитывать привлечённому?
– Меры социальной поддержки практически одинаковые, – вновь вступил в разговор Александр Игоревич. – Кроме того, иностранцу по его просьбе дадут по упрощённой процедуре российское гражданство. А время сотрудничества с нашей разведкой ему зачтут в трудовой стаж для назначения пенсии.
– Впрочем, помогая разведке, особо не разбогатеешь, – допив «секретный» коктейль закончил разговор Юрий Васильевич. – Олигархов тоже не берут на задание.
По закону
Статья 19. Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам внешней разведки Российской Федерации.
Для достижения целей разведывательной деятельности органы внешней разведки Российской Федерации могут устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с совершеннолетними дееспособными лицами, добровольно давшими согласие оказывать конфиденциальное содействие органам внешней разведки Российской Федерации. Порядок взаимоотношений с такими лицами определяется нормативными правовыми актами органов внешней разведки Российской Федерации.
Органы внешней разведки Российской Федерации не вправе обращаться за конфиденциальным содействием к членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, депутатам законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, судьям судов Российской Федерации и прокурорам всех уровней в Российской Федерации, священнослужителям и полномочным представителям официально зарегистрированных в Российской Федерации религиозных организаций.
(Из Федерального закона о внешней разведке)
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