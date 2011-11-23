Привлечённые

Кадровый разведчик без добровольных помощников – это инвалид без рук и ног. И хотя профессионалы порой ворчат на дилетантов и рассказывают про них анекдоты и байки, но обойтись без привлечённых к разведке не могут.

Жаргон спецслужб

Генерал КГБ Рэм Красильников дал наиболее развёрнутую классификацию подобной агентуры. Так по способу приобщения к шпионскому ремеслу различают «ходоков» (walk-in) и «дефекторов» (перебежчиков). По терминологии нашей контрразведки, это «инициативники», а в нашей разведке их могут именовать «добровольцами», или «доброжелателями».

Любопытный термин – «спящий агент» (sleeping agent), такого держат в резерве и не привлекают до часа икс к разведывательным делам – консервируют до поры до времени. Лицо, завербованное «под чужим флагом», то есть от имени другого государства, могут именовать unwitting agent – агент, который в точности не знает, на кого трудится. Это условное название, иногда оно означает, что лицо, оказывающее услуги разведке, не сознаёт, что имеет дело именно с разведкой, а не с другой организацией.

Есть и другие красочные названия – «агент, используемый втёмную», «агент-наводчик» (буквально «искатель талантов») и, наконец, «агент влияния». Эти лица используются разведкой для оказания воздействия на влиятельные круги своей страны в интересах противоположной стороны, в целях, которые она вынашивает, и реализации которых активно добивается. Но всех их на сленге разведчиков называют привлечёнными.

Беседа за «секретным» коктейлем

…В санатории спецслужб перед обедом народ стекается в фитобар. Кто-то пьёт предписанную врачом минералку, кто-то витаминный отвар шиповника или боярышника, а мои знакомые «пионеры – будущие пенсионеры» за крайним столиком не спеша потягивали «секретные» коктейли. Так их называли потому, что за десятку миловидная барменша наливала в чашку ложку крепкого бальзама.

– В военном училище, говорят, в компот бром добавляли, чтобы курсанты в самоволки к девкам не бегали. Но на меня это лекарство не действовало, – сказал седовласый Юрий Васильевич и жестом указал мне на свободный стул у их столика.

– Некачественный бром был. Только через тридцать лет начал тебя слегка успокаивать, – поддел друга Александр Игоревич.

– А ты и сейчас никак не угомонишься. Видел, как вчера на дискотеке с двадцатилетней красоткой отплясывал, – усмехнулся Юрий Васильевич.

Александр Игоревич рассмеялся:

– Так это я по служебной необходимости. Ищу новую Анну Чапман.

– А в каком звании она сейчас? – задал с виду невинный вопрос обозреватель «АН».

– Да ни в каком. Она ведь привлечённая, а не аттестованный сотрудник. Делает сейчас, что хочет. И в банке работает, и в мужском журнале снимается. И политикой занимается. А кадровому разведчику всё это запрещено законом, – Александр Игоревич отхлебнул из чашки «секретного» коктейля.

– И много таких, привлечённых в разведку непрофессионалов? – не унимался журналист.

– Это государственная тайна. Сведения о добровольных помощниках не подлежат плановым рассекречиваниям ни через 50, ни даже через 100 лет, – сурово сказал Юрий Васильевич.

– А вот в Израиле не делают особого секрета из кадровой политики МОССАДА, – обозреватель «АН» решил блеснуть эрудицией. – В организации около 1200 штатных сотрудников, включая технический персонал. И всего несколько десятков оперативных офицеров, которые в любой момент готовы к проведению операции в любой стране мира. Вместе с этим в деятельности израильской разведки используется огромное число завербованных агентов по всему миру, число которых оценивается в 35 тысяч человек. Для сравнения: число сотрудников КГБ в начале 1990-х годов составляло 250 тысяч, а кубинская разведка только в своих зарубежных представительствах содержит около 2 тысяч сотрудников.

– Ну, сравнил кое-что с пальцем. Какая территория и население у гигантской России, а какая у малявочного Израиля? – вступил в спор Александр Игоревич.

– Сталин тоже спрашивал, сколько у Папы Римского дивизий. Однако у крошечного Ватикана благодаря исторически сложившейся сети религиозной агентуры одна из сильнейших в мире разведок, – я пытался привести свои доводы.

– Нам попов вербовать запрещено, – отрезал Александр Игоревич.

Справка «АН» Чаще всех привлечённых к разведке непрофессионалов используют спецслужбы Израиля. Кроме сотрудников и агентов для своих тайных операций МОССАД привлекает так называемых сайаним – международную сеть добровольных помощников. Это могут быть только чистокровные евреи, живущие в разных странах, однако верные государству Израиль. Они действуют на добровольной основе и только на территории страны своего проживания. Не следует путать сеть сайаним с агентурной сетью. Добровольный помощник скорее выполняет функции внештатного сотрудника, а также оказывает содействие агентам МОССАД своим имуществом и общественными связями. Например: МОССАД проводит нелегальную операцию на территории Германии по ликвидации опасного террориста. Агентам для операции необходим легальный автомобиль. С этой целью одного из сайаним просят оставить свой автомобиль в условленном месте. По окончании акции автомобиль возвращают владельцу, который никогда не узнает, кем и с какой целью его автомобиль использовался. В случае провала операции у владельца уже готово заявление о том, что его автомобиль был угнан.

С кем не пойдут на задание?

Матёрые вербовщики из ясеневского «леса» за чашкой «секретного» коктейля продолжали отпускать шуточки:

– Чем наши сенаторы и депутаты, судьи и прокуроры, попы, раввины и муллы похожи на детей и сумасшедших? У них одно сходство: всех их нельзя по закону привлекать к работе на российскую разведку.

– А на иностранную?

– Про это наши законодатели скромно молчат.

– С советской разведкой чаще всего сотрудничали по идейным мотивам, а как сейчас?

Юрий Васильевич нахмурился:

– И тогда, и сейчас всё бывает по-разному. Сколько людей, столько и мотивов. Но теперь, конечно, преобладает материальный.

– Но если кадровый разведчик в случае серьёзного увечья или его семья при гибели кормильца могут получить 180 должностных окладов, то на что можно рассчитывать привлечённому?

– Меры социальной поддержки практически одинаковые, – вновь вступил в разговор Александр Игоревич. – Кроме того, иностранцу по его просьбе дадут по упрощённой процедуре российское гражданство. А время сотрудничества с нашей разведкой ему зачтут в трудовой стаж для назначения пенсии.

– Впрочем, помогая разведке, особо не разбогатеешь, – допив «секретный» коктейль закончил разговор Юрий Васильевич. – Олигархов тоже не берут на задание.