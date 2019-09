Частные подрядчики спецслужб

Говорят, бывших шпионов и разведчиков не бывает. Впрочем, судьбы людей складываются по-разному. Одни, как Буш или Путин, становились президентами и премьерами, другие, как Ким Филби, тихо попивали на пенсии коньячок. Но бурное прошлое никого не отпускает из своих объятий.

Чужой спецназ – не для нас

Недавним субботним днем довелось попасть в компанию отставных спецназовцев. Только двое из них разменяли седьмой десяток. Остальным на вид было лет 40–45. Словом, ни из кого песок пока не сыпался. Мужики были, что называется, в самом соку. Большинство работали в охранном бизнесе.

В гостиной сидели у телевизора. «Зомби-ящик» был включен на полную громкость. Передавали новости. Речь шла об освобождении российских журналистов, захваченных в плен ливийскими мятежниками.

С экрана вещал глава МИД России Сергей Лавров:

– Мы уже обратились к нашим послам в Турции и Италии, поскольку у этих стран есть генеральные консульства в Бенгази, для оказания максимальной поддержки в освобождении российских журналистов. Думаю, что мы также обратимся к руководству стран, о которых были слухи, будто бы они имеют своих спецназовцев в Ливии.

За нашим столом мужики стали чертыхаться.

– Дожились! Свой спецназ предательскими реформами довели до ручки. Теперь клянчим о помощи у НАТО.

– А те пошлют нас вежливо по известному адресу. Мол, наш спецназ в Ливии не воюет. Своих шпионов выручайте сами.

Тут уж не выдержал и ваш покорный слуга, обозреватель «АН»:

– Захваченных в плен журналистов знаю лет пять. Вместе работали. И никакие они не шпионы. Димка Стешин, которого ливийские мятежники из-за сурового вида приняли за полковника российских спецслужб, вообще в армии не служил. Саша Коц – отважный парень, бывший десантник. Но к разведке тоже не имеет никакого отношения.

– Тогда ребятам вдвойне обидно. Ни за что ни про что могли к стенке поставить.

– Если и просить помощи, то у союзников – белорусов. В Ливии наших ребят из 334-го отряда ГРУ несколько десятков.

В разговор вмешался до этого молчавший пожилой мужчина:

– «Рексов» из Марьиной Горки, что под Минском, знаю давно. Вместе ходили в Афганистане на боевые. 334-й отряд ГРУ тогда по легенде прикрытия именовался как 5-й отдельный мотострелковый батальон. Зона ответственности отряда была велика: от Барикота на севере до дороги Асадабад–Джелалабад на юге. После вывода войск из Афгана отряд вернулся в Белоруссию.

– А сейчас что, Лукашенко послал его на помощь своему другу Каддафи? Но ведь по белорусским законам военные не могут участвовать в боевых действиях даже на территории СНГ.

– Да никого и никуда батька не посылал. И правильно Лукашенко все опровергает. Ведь это не государственная, а частная инициатива. В Минске есть одна «хитрая» контора, которая официально набирает агрономов и мелиораторов для работы в Африке. Зарплата – 3 тысячи долларов в месяц. Бывших спецназовцев берут в первую очередь.

– Советских инструкторов, кстати, в свое время в Испанию, Анголу, Вьетнам, Корею, Эфиопию, Сомали, десятки других стран также официально никто не посылал – все только «добровольно», с гражданскими документами прикрытия. Никакая комиссия ООН не подкопается.

– А думаете, на Западе по-другому? Там в «горячих точках» давно работают частные структуры из отставников разведки.

Справка «АН» Пентагон для сбора и обработки развединформации активно привлекает частных подрядчиков. Сумма выплат по контрактам составляет немалую цифру, превышающую 1 млрд. долларов. Впервые спецслужбы Пентагона обнародовали данные о 30 контрактах, заключенных с частными подрядчиками на сбор и анализ данных разведки в интересах спецслужб четырех видов вооруженных сил и разведуправления Минобороны РУМО.

Тайные убийства

Впрочем, отставников задействуют не только на сугубо оперативной и аналитической работе. Американские спецслужбы, готовясь к убийствам главарей «Аль-Каиды», использовали помощь частных подрядчиков. Так, к охоте на высокопоставленных террористов ЦРУ привлекло сотрудников печально известной охранной компании Blackwater, которая действовала в Ираке. Скандальную информацию сообщил со ссылкой на действующих и бывших сотрудников ЦРУ целый ряд американских СМИ: газеты The New York Times и The Washington Post, агентство Associated Press. Судя по ней, только в последние годы американские спецслужбы отдавали на аутсорсинг некоторые самые «грязные» функции, включая допросы пленных и тайные убийства.

У нынешней администрации Белого дома привлечение посторонних к программе ликвидации противников вызывает тревогу – не ясно, кто в итоге нес бы ответственность за тайные убийства, официально запрещенные американским спецслужбам еще в 1976 году.

Поэтому формально контракта между ЦРУ и Blackwater не было. Как это часто происходит в мире шпионажа и разведки, все держалось на личной договоренности. За выполнение «правительственного» заказа отставные рыцари плаща и кинжала получали от спецслужб миллионы долларов, хотя точные суммы неизвестны.

На первый взгляд с правовой точки зрения нет никаких препон для того, чтобы нанимать подрядчиков для уничтожения террористов или привлекать их для проведения жестких допросов. Это все равно что стирка грязного белья или уборка захламленной территории. При Сердюкове этим даже в нашей армии занимаются гражданские фирмы. Почему бы не быть подобному бизнесу и в разведке?

Однако подобное делегирование специфических функций беспокоит общественность. Ведь «применение силы традиционно считалось делом правительства», –

поясняет Джеффри Смит, бывший главный юрисконсульт ЦРУ.

Еще более жестко высказывается против деятельности частных подрядчиков спецслужб Декстер Филкинс корреспондент New York Times:

«Суть в том, что информация собиралась не американскими военными или какими-то другими представителями американской власти, она собиралась частными подрядчиками. По сути, это означает, что это могли быть вы, мог быть я, кто угодно. А подрядчик не имеет права исполнять функции сотрудника разведки, это незаконно».

Но пока юристы, журналисты, другие представители общественности спорят о законности деятельности частных фирм в области разведки, в Ираке, Афганистане, а теперь и в Ливии, отставные шпионы продолжают тайные операции. О недавнем скандале в Пакистане, где бывший «зеленый берет» пытался продать атомную бомбу «Аль-Каиде», мы расскажем в следующем материале.