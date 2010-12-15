Секреты генерала Леонова

20 декабря – 90 лет разведке России. Тридцать три года прослужил в ней бывший заместитель начальника советской разведки генерал-лейтенант в отставке Николай ЛЕОНОВ. Но говорили мы с ним не только о делах минувших.

Компьютерный Че Гевара

– Николай Сергеевич, что вы думаете о Джулиане Ассанже и его скандально знаменитом сайте? Его ведь хотят назвать человеком года и даже выдвинуть на Нобелевскую премию. Не подставная ли это фигура, вокруг которой идет игра спецслужб?

– Игрой здесь и не пахнет. Его сайт – событие из ряда вон выходящее. Он нанес огромный ущерб многим державам. Задело и Россию. Но больше всего досталось Америке. Поэтому, вот увидите, американцы ему отомстят. Я считаю Ассанжа трагической фигурой, сродни Че Геваре, с которым я был хорошо знаком. Публикацией такого количества секретных документов Ассанж нанес «ядерный удар» в информационной войне. Все разведки мира в этом году не достигли такого результата.

– А как же американские спецслужбы, которые этим летом разоблачили одиннадцать российских разведчиков-нелегалов?

– Американцам помог предатель Потеев. Он даже личное дело Героя Советского Союза Михаила Власенкова за кордон вывез. Сейчас говорят, что такое технически невозможно сделать. Но при нынешнем раздолбайстве все может быть. В разведке предательство случается. Вспомним, что жертвой изменников стали и Ким Филби, и Молодый…

– Правильно ли, что провалившихся шпионов награждают высшими орденами России и устраивают на «теплые местечки»? Например, Анна Чапман стала советником руководителя банка, а другой участник громкого российско-американского «шпионского скандала» Андрей Безруков на днях назначен советником президента госкомпании «Роснефть».

– Хочу вас поправить, не шпионов, а наших разведчиков, и не провалившихся, а преданных. Государство правильно делает, что заботится об этих людях. Иначе кто будет работать во внешней разведке? Там ведь и жизнью приходится рисковать.

Кто сдал СССР?

– Николай Сергеевич, расскажите о противостоянии ЦРУ и КГБ. Почему вы проиграли?

– Что проиграли?

– Советский Союз. Разве Америка не победила нас в холодной войне? У них даже медаль есть по такому случаю…

– КГБ ничего не проиграл. СССР сдала партийно-государственная верхушка. Я, как начальник аналитического управления КГБ, множество раз докладывал Горбачеву, что его курс ведет к краху. Свидетельства этому – десятки, сотни моих донесений, которые даже сейчас хранятся под грифом «Совершенно секретно». Там были и фамилии американских агентов влияния. Поверьте, это не только Яковлев и Шеварднадзе…

– Почему же тогда КГБ так пассивно вел себя в августе 1991 года?

– ГКЧП – это отчаянная попытка уже сгнивших людей при окончательно сгнившем Президенте СССР спасти ситуацию. КГБ там был – седьмая спица в колеснице. В те дни я даже приказал своим офицерам сдать пистолеты. Нельзя же было идти с оружием против бушующей толпы. Это бессмысленно. С пистолетом вы можете натворить такие дела, что будут и жертвы, и вас же за это разорвут. В августе 91-го от властей требовался ум, а не сила. Но ни того ни другого у политической верхушки не было.

Икра – не яблоко раздора. Иран и Китай России не враги

– Какие опасности сейчас угрожают России? Говорят, беда придет с юга. Нужна ли нам защита от иранских ракет?

– Стратегических иранских ракет, тем более с ядерными боеголовками, нет и в помине. Но американцы упорно втягивают нас в конфликт с персами. А что нам делить с иранцами? Каспийскую черную икру? Так ее и так осталось с гулькин нос.

Россия всегда хорошо знала исламский Восток, а уж в Иране мы работали давно. Вспомним историю. Революция в Иране. Американцы, тогда плохо знакомые с исламом, решили упереться и долбать восставших. И уничтожали по 3–5 тысяч человек ежедневно на улицах Тегерана! А кончилось тем, что шах бежал. И это при 30 тысячах различных американских советников в этой стране! Для ЦРУ это была величайшая катастрофа.

– Сейчас самая могущественная после Америки страна – Китай. А сильна ли китайская разведка?

– Думаю, что она, как и китайские спортсмены на Олимпиаде, стоит на одном из призовых мест. Специфичность работы с Китаем состоит в том, что информация по этой стране всегда была более дефицитна, чем по другим странам. А объясняется это тем, что в период формирования Китайской Народной Республики в 1949–1951 годах руководство СССР по непонятному доброхотству приказало отдать руководству КНР всю нашу агентуру, которую наша разведка завела на территории Китая за долгие годы войны с японцами и во время Второй мировой войны. Это была очень обширная агентурная сеть. Ее отдали. Ни один из наших агентов больше белого света не увидел. Все они исчезли. Поэтому в послевоенное время мы остались в Китае без своих источников информации. Это, конечно, была профессиональная трагедия.

Потом мы, конечно, усекли, что происходит после смерти Мао Цзэдуна. А за самочувствием Великого кормчего следили очень тщательно, делали каждодневные бюллетени о состоянии его здоровья. Появился Дэн Сяопин. На его примере, кстати, очевидно, что роль личности в истории недооценивать нельзя. Мы информировали руководство, что Китай «встал на новые рельсы» экономического развития. Разработал новые лозунги. Например, неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Но наше руководство не желало перенимать опыт великого соседа.

– Будет ли война с Китаем?

– На мой взгляд, в обозримом будущем открыто враждовать с Китаем мы не будем. Это и не в их интересах, и не в наших. Потому что в реальности мы две страны, прижатые друг к другу спинами. Они обернуты на океан, на Южную Азию с колоссальными китайскими диаспорами, на Сингапур, Малайзию, Филиппины. Там одна религия. Схожие этнические расы. Климат. Я против нагнетания антикитайских настроений.

Тревожный звонок на Манежной

– Но есть объективная реальность. В Китае много народа, а у нас много территории. Не задавят ли они нас демографически?

– Сейчас России реально никто не угрожает, кроме самих россиян. Взглянем пристальнее на последние события на Манежной площади. Это серьезный звоночек властям. Нельзя заигрывать с кавказскими диаспорами в ущерб русскому народу. Межнациональные противоречия могут разнести страну в клочья. Внутренняя угроза куда реальнее, чем внешняя.

Пока у России есть ядерное оружие. У нее есть нефть и газ. Эти факторы, конечно, не носят постоянного характера, но благодаря им никто – ни Китай, ни США – Россию задавить не способен. Но что будет дальше? Через 15–20 лет? С 2012 года в детородный возраст вступят девушки, родившиеся после 1991 года. Людские потери в России достигнут 1,5 миллиона человек в год. Если и дальше так будет идти дело, то наступит момент, когда международное сообщество, а не только Китай, займется нашими территориями и природными ресурсами. Были же войны за испанское наследство, за австро-венгерское наследство. Причем говорить сегодня, в каких именно организационных формах

все это будет происходить, конечно, трудно. Но видоизменение Российского государства неминуемо. По национально-этническому составу. По степени деградации научно-экономических структур. Сколько времени займет этот процесс? Не знаю.

– Говорят, чем сильнее государство, тем лучше у него разведка. А какая, на ваш взгляд, самая-самая?

– Для меня, конечно, советская. Я ведь работал в ней с 1958-го по 1991 год. Смею утверждать: и тогда мы не уступали ЦРУ. Понятное дело, с технической точки зрения американцы нас всегда превосходили. У ЦРУ был лучше микрофон, лучше разведывательный спутник, лучше радиоразведка... А про финансы и говорить нечего. Они тратили на разведку раз в 50 больше нас. А вот что касается человеческого материала, то тут, как говорится, у нас перед американцами было преимущество, связанное с природными качествами русского человека... Именно русского. В разведке задавали тон и в подавляющем числе служили русские. А у русского человека есть особая черта, которую хорошо подметил в «Левше» Лесков. Эта черта особенно ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны. Мы из ничего смогли сделать все. Лучшие аналитики были у нас.

– А можете подтвердить примерами?

– Пожалуйста, Кубинская революция. Американцы говорили: ерунда, подумаешь, какой-то бородатый Фидель, можно им пренебречь, приползет на коленках. А мы дали совершенно другую оценку: Кубинская революция – очень перспективный и интересный феномен. Я тогда близко сдружился с Че Геварой и получал информацию из первых рук.

А Вьетнам?.. То же самое. Американцы имеют особенность до последнего упираться в неправильно сделанные выводы, которыми руководствуются во внешней политике. И делают это до тех пор, пока эта политика не начинает разрушительно сказываться на самих США. И все потому, что американцы не способны мыслить стратегически, влезая в шкуру других народов. Кстати, переписка их дипломатов, опубликованная Джулианом Ассанжем, это ярко доказывает.

– С праздником вас, Николай Сергеевич! С наступающим 90‑летием российской раз­ведки.