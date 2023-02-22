Совершенно секретный подвиг: Мерген Донгак в тылу врага один перебил 34 националиста и освободил 100 пленных

Батальонная разведка всегда действует в самых жёстких условиях – на переднем крае или в тылу противника. Главная цель войсковых разведчиков – добыть ценную информацию, захватив языка, навести артиллерию или авиацию на выявленные позиции противника, причём выполнить боевую задачу в максимально сжатые сроки и постараться уйти незамеченными.
Разведрота – глаза и уши полка. В этом помогают современные радиолокационные средства. Они незаменимы при плохой видимости: тумане, сильном снегопаде, дожде. Кроме того, сейчас подразделения войсковой разведки оснащаются комплексом «Стрелец-М». Он хорошо зарекомендовал себя в Сирии, а сейчас на Украине. В последнее время наша войсковая разведка оснащается комплексом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это БПЛА «Элерон-3», «Орлан». Получаем новейшие радиостанции для засекреченной связи.
Путин присвоил звание Героя России старшему сержанту Мергену Донгаку. Разведчику 55-й отдельной мотострелковой бригады. Он совершил удивительный подвиг. Этот тувинец пробрался в стан врага и ликвидировал 34 националиста из охраны. Потом освободил пленных российских солдат: всего около ста человек. Причём при проведении этой сложной спасательной операции в тылу врага он действовал один. В войсковой разведке многие виртуозно владеют ножом. Правда то, что этому парню действительно присвоено звание Героя России. Но подробности подвига не публиковались. У разведчиков всё под грифом «Совершенно секретно».
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