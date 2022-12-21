ЦРУ открыло бизнес на предательстве

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

21 декабря 2022, 19:17

«Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США намерено вербовать россиян, которые не согласны с политикой Кремля и проведением специальной военной операции на Украине», – пишет американское издание Тhe Wall Street Journal. Для этого активно используются социальные сети в Интернете.



Американцы всегда рассчитывали на силу денег. В данном случае поиск и вербовка недовольных в соцсетях связаны с неоправданным риском. В результате этой операции ЦРУ огребёт кучу двойных агентов. Наши спецслужбы будут дезу им прокачивать в таком объёме, что ни один суперкомпьютер не сможет отличить правду от лжи.



Американские спецслужбы вынуждены признать горькую правду. Биотехнологии, нанотехнологии, квантовые вычисления, искусственный интеллект и прочие стремительные технологические перемены дают врагам Америки новые возможности и лишают американские спецслужбы их традиционных преимуществ. Американское разведывательное сообщество должно приспособиться к этим изменениям, так как иначе оно рискует потерпеть поражение на первом рубеже обороны страны.



Нынче более половины населения земного шара подключено к Интернету. По некоторым оценкам, сейчас в мире уже больше людей, у которых есть сотовый телефон, чем тех, у кого имеется водопровод. Это превращает обычных граждан в вольных и невольных виртуальных агентов – сборщиков разведывательной информации. Сегодня социальные сети стали настолько ценным ресурсом, что в современной спецслужбе, накапливающей компромат на любого пользователя Интернета, есть различные системы электронной слежки. Они составляют целую паутину. За виртуальное предательство в соцсетях можно получить вполне реальный тюремный срок. Причём немалый. Есть тому несколько примеров в продолжении этой статьи.



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