В Крыму британские и украинские спецслужбы создавали бандеровское подполье

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

16 ноября 2022, 18:51

ФСБ разоблачила самого высокопоставленного украинского шпиона в России. Им оказался нелегал, полковник военной разведки Украины Дмитрий Штыбликов.



В совокупности Штыбликова приговорили к 19 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима за подготовку терактов на «объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота». И это не первый его срок. Штыбликова вместе с подельниками, двумя матёрыми киевскими диверсантами Алексеем Бессарабовым и Владимиром Дудкой, задержали ещё в ноябре 2016 года. На допросе он пошёл на сотрудничество со следствием и рассказал, как подбирал объекты для теракта в Крыму, следил за учениями российских войск. А главное, сдал соучастников по бандеровскому подполью. Поэтому и получил всего лишь пять лет колонии строгого режима и 200 тысяч рублей штрафа.



Отбыв положенный срок, Штыбликов скоро должен был выйти на свободу, но тут подоспели новые разведданные из логова украинской военной разведки. Выяснилось, что Дмитрий не просто военный эксперт, который ещё во времена Януковича нередко появлялся на телевизионных экранах Украины, но и шпион-нелегал в звании полковника. После референдума в Крыму в 2014 г. он приступил к выполнению секретного задания. Полковник остался в Севастополе, получил российское гражданство и устроился на гражданскую должность в одну из воинских частей Черноморского флота. Там он шпионил, выполняя приказы украинской разведки, и готовился совершить серию терактов.



Программа подготовки бандеровского подполья зародилась в результате тайных переговоров британских и украинских спецслужб. Их участниками были советник генерального секретаря НАТО Крис Доннелли, ветеран британской разведки МИ-6 Гай Шпиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудриус Буткявичюс, имеющий давние связи с украинской службой безопасности и военными. На эту подготовку бандеровского подполья выделялось 16 млн фунтов стерлингов в год.



Планы британцев и Украины основываются на наличии оставленной ещё в 2014 г. агентурной сети в среде местных жителей, а также на созданных тайниках и складах с оружием и боеприпасами на территории полуострова.



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