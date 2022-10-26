И ты, Лиз, туда же... Экс-премьера Великобритании обвиняют в шпионаже на Россию

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

26 октября 2022, 17:41

Сейчас в западную прессу британские спецслужбы вбрасывают вроде бы абсурдный компромат на Лиз Трасс. Мол, ещё в молодости, когда Лиз придерживалась крайне левых взглядов и участвовала в демонстрациях против британской монархии, выступала за одностороннее ядерное разоружение Англии, она была завербована русской разведкой. И это её кураторы на Лубянке посоветовали юной бунтовщице ради карьеры на 180 градусов сменить политическую ориентацию. Поэтому она перестала кричать на антиправительственных демонстрациях: «Долой Мэгги!» Наоборот, сделала своим кумиром Маргарет Тэтчер и публично стала подражать ей даже в мелочах: носить такие же меховые шапки, на танке ездить у российских границ. А уж в русофобской риторике намного переплюнула «железную леди».



Сейчас некоторые британские СМИ утверждают, что это была лишь маскировка. А как «агент влияния Москвы» Лиз Трасс многое сделала, чтобы ослабить и развалить Великобританию. И в этом она напоминает недавно скончавшегося первого президента СССР Михаила Горбачёва. «Горбачёвым в юбке» называют в Англии Лиз Трасс. Её обвиняют в том, что она была «тайным агентом Путина» и делала всё, чтобы развалить ненавистную ей британскую монархию. Ей даже ставят в вину, что именно при её премьерстве ушла в мир иной королева Елизавета II. Мол, не выдержала позора и бардака во власти.



Лиз многократно превзошла Горбачёва в глупости. С первого дня её премьерства сразу стало всем заметно, что это за чудо-юдо. Во время заседаний в палате общин нередко происходили скандальные сцены. Женщина премьер-министр материлась, как британский докер.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



