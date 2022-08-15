Китайские спецслужбы пустили корни в США, пока ЦРУ боролось с КГБ

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

15 августа 2022, 17:19

Провокационный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань развязал руки китайским спецслужбам. Им поручено отомстить американцам за унижение Поднебесной.



Некоторые западные эксперты говорят, что визит третьего лица США в главный город Тайваня Тайбэй поставил мир на грань новой мировой войны. Если бы соколы Си Цзиньпина сбили самолёт Нэнси Пелоси в своём воздушном пространстве (Пекин считает Тайвань территорией Китая), то американцы могли бы нанести ракетно-ядерный удар. И тогда понеслось бы… Хиросима и Нагасаки показались бы цветочками!



Вот почему бывший президент США Дональд Трамп очень резко раскритиковал визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал её сумасшедшей. Своими безрассудными действиями Пелоси фактически исполнила мечту Китая и развязала руки его спецслужбам. Она предоставила Пекину оправдание для дальнейшего наращивания влияния в регионе, в том числе для проведения военных учений и других силовых действий. Этот визит лишь укрепил связи Китая и России, подтолкнул Пекин к военному союзу с Москвой.



ФБР было проведено тщательное расследование, которое показало, что оборудование китайского производства для мобильной связи, размещённое вблизи важных государственных и военных объектов США, может «определять, перехватывать и даже нарушать линии связи министерства обороны США. Что, в свою очередь, открывает окно для контроля над американским ядерным арсеналом».



КНР, став мощной экономической державой, может наравне конкурировать с ЦРУ, и Вашингтон недооценил этот факт. Пока американская контрразведка боролась с главным врагом – КГБ и его преемницей – российской разведкой, китайские спецслужбы глубоко пустили корни в США. Они сумели даже проникнуть в сердце ФБР, в течение многих лет там информатором работала Катрина Лэн, которая оказалась двойным агентом.



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