Украинские спецслужбы готовят теракты и диверсии в российских городах

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

6 июля 2022, 17:59

Недавние обстрелы территории России, ракетные удары по Белгороду и Курску убедительно свидетельствуют: война пришла в наш дом. Теперь от украинских спецслужб следует ожидать терактов и диверсий в Москве и других крупных городах России. Об этом грезят взбесившиеся на национализме генералы киевской хунты.



Руководитель главного управления разведки украинского минобороны генерал-майор Кирилл Буданов прямо пригрозил терактами и диверсиями на территории России, сообщает британская газета Financial Times.



В интервью английскому изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных России территориях усиливается. При этом он упомянул взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привёл к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко.



По словам Буданова, подобные атаки и диверсии «проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и во многих других местах». Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, где именно его ведомство готовит теракты и одобряют ли эти действия украинские власти.



Это скандальное интервью не вызвало взрыва возмущения у британских джентльменов, на словах осуждающих мировой терроризм. Туманный Альбион по-прежнему снабжает оружием украинских боевиков. Английский премьер Борис Джонсон в отличие от американского президента Джо Байдена не думает брать у Владимира Зеленского даже формального обязательства не применять дальнобойные ракеты по территории России. Руки у киевских террористов развязаны.



«Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны будут устроить в России ад. Им следует устраивать диверсии и теракты на российской территории». Такое мнение высказал в интервью для одной из украинских радиостанций бывший заместитель командующего сил спецопераций Вооружённых сил Украины генерал-майор Сергей Кривонос. Он возмущён, что хорошо обученных бойцов спецподразделений Украины используют на передовой как простых пехотинцев. По мнению генерала-нациста, вместо этого их могли бы отправить в Россию взрывать жилые дома.



Ранее политический эксперт Роджер Бойс из Великобритании тоже заявлял о необходимости переноса военных действий на российскую территорию. По его мнению, надо действовать по чеченскому сценарию. Использовать опыт Басаева: захватывать роддома, больницы, школы, театры, устраивать взрывы домов, теракты в метро. Главное, вызвать панику и народное возмущение. Мол, это поможет свергнуть режим Путина. Но пример войны в Чечне показывает обратное. Ставка на террор оказалась бита.



Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



