Как действуют на Украине российские разведчики

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

11 мая 2022, 16:00

В Томске недавно прошли похороны командира разведроты Максима Пескового, погибшего в ходе спецоперации. Подвиг 26-летнего старшего лейтенанта был посмертно отмечен званием Героя России. Офицера похоронили рядом с могилой Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Геннадия Ворошилова.



А вот об этом русском богатыре узнали даже на Западе. Хотя личность командира разведки морской пехоты, отличившегося при освобождении Мариуполя, до сих остаётся засекреченной. Он известен лишь по позывному – «Струна». Это тот самый разведчик, заходивший на «Азовсталь» одним из первых. Он не только командовал группами спецназа морской пехоты, но и сам принимал непосредственное участие в зачистке Мариуполя от боевиков «Азова»* и остатков 36‑й бригады ВСУ.



Широкой публике, в том числе и на Западе, «Струна» стал известен после опубликованного видео. В БТР, в котором со своей разведгруппой находился легендарный морпех, попала граната из шведского гранатомёта AT-4. Техника выдержала, но разведчики были контужены. И экипажу предложили сложить оружие и выйти с территории «Азовстали». Первым пришёл в себя «Струна». Он развернул повреждённый БТР, а ещё через несколько секунд дал меткую очередь из пулемёта. В комментариях к видео, на котором запечатлён «Струна», иностранные пользователи пишут, что «этот русский точно знает, что делает».



Но самым прославленным советским военным разведчиком по праву считается Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Во время Великой Отечественной войны он лично ликвидировал 11 фашистских генералов и высших военных чиновников рейха. Именно на него в нынешней специальной операции равняются российские разведчики и спецназовцы.



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