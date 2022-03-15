В Госдуме отреагировали на заявление Псаки о «сокрушении» российской экономики

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15 марта 2022, 10:00

Здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российский парламентарий, член комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров дал комментарий RT по поводу заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о «сокрушении» экономики России совместными усилиями Запада.

«Мы на протяжении долгого времени слышим о том, что санкции стран объединённого Запада эффективны, что они очень сильно влияют на экономику нашей страны. Все эти заявления — попытка уверить самих себя в эффективности», − считает депутат.

Политик уверен, что воздействия на нашу страну ведутся весьма серьёзные, но к подобному развитию событий Россия была готова. Власти ведут системную работу по различным направлениям, чтобы сократить потери в экономике, защитить население от последствий решений иностранных государств.

Туров уточнил, что власти и представители западных государств «будут делать различные заявления для того, чтобы оправдать свои действия, в том числе перед своими гражданами». Но санкции бьют прежде всего по экономике стран ЕС и США.

Ранее сегодня экономист Егор Клопенко заявил, что, демонстративно покинув российский рынок на фоне событий в Украине, многие западные компании попытаются сохранить свое производство и услуги в России, возможно, даже под другими брендами.